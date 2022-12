Statistiken zur Winterpause: Jonas Auer schlägt die meisten Flanken

Während der Winterpause wollen wir zahlreiche Aspekte der ersten 16 Runden für euch analysieren. Heute sehen wir uns an welche Spieler im Herbst besonders...

Während der Winterpause wollen wir zahlreiche Aspekte der ersten 16 Runden für euch analysieren. Heute sehen wir uns an welche Spieler im Herbst besonders viele Flanken schlugen. Alle Grafiken stammen von Wyscout S.p.a. und lassen sich per Klick vergrößern.

Welche Spieler schlugen in der österreichischen Bundesliga die meisten Flanken? Das Ergebnis bietet durchaus einige Überraschungen in den Top-5-Plätzen, wie ihr gleich sehen könnt:

Rapid-Außenverteidiger Jonas Auer steht mit 68 geschlagenen Flanken auf Platz 1. Der 22-Jährige wurde im Laufe der Saison immer besser und landete auch bei der Expected-Assist-Wertung mit 4.22 xA auf dem starken zweiten Platz hinter Dominik Fitz.

Auf den Plätzen 2 und 4 liegen mit Schnegg und Thurnwald zwei Spieler, die nur 989 bzw. 779 Spielminuten absolvierten und dennoch zahlreiche Flanken in den gegnerischen Strafraum brachten. In der Wertung „Flanken je 90 Minuten“ liegt somit Thurnwald mit einem Wert von 6.47 auf Platz 1, gefolgt von David Schnegg (5.46) und Jonas Auer (4.74).

Auf Platz 3 liegt mit Max Wöber ein gelernter Innenverteidiger, der in dieser Saison öfters als Linksverteidiger aushalf. Mit Martin Koscelnik befindet sich ein zweiter Rapid-Außenverteidiger in den Top 5, womit man auch sieht, dass der SK Rapid in dieser Saison durchaus auf viele Flanken setzte, was bei Sturmspitzen wie Burgstaller und Druijf auch vertretbar ist.

Überraschend ist die Gesamtwertung in erster Linie wegen dem Spieler, der auf dem achten Platz steht. Beim LASK war Reinhold Ranftl die Flankenmaschine schlechthin und wies in den Saisonen 2019/20 und 2020/21 stets die mit Abstand höchsten Werte auf.

Besonders eindeutig fielen die Statistiken 2020/21 aus, als Ranftl am Ende der Saison mit 188 Flanken auf Platz 1 stand und damit um ganze 77 Flanken mehr schlug als der auf Platz 2 liegende Ullmann. Die Zahlen wären auch heuer sicherlich höher, würden die Veilchen mit Haris Tabakovic als Zielspieler im Angriff agieren, doch der Neuzugang blieb hinter den Erwartungen und die restlichen Offensivkräfte haben ihre Stärken eher nicht in der Luft.

Interessant ist auch ein Blick auf die Spieler, die die präzisesten Flanken schlugen:

Jede zweite Flanke von Thorsten Schick fand einen Abnehmer. Dieser Wert ist sehr hoch und wird im Laufe der Saison wahrscheinlich schlechter werden. Dasselbe gilt auch für die Werte von Nicolas Kühn und Andreas Gruber, die ebenfalls Zahlen aufweisen, die man über eine gesamte Saison nur schwer halten kann. Jonas Auer, der Spieler mit den meisten Flanken im Laufe der bisherigen Saison, liegt mit soliden 36.76% angekommenen Flanken auf Platz 16.

Alle Spieler in den Top-20 dürfen mit ihren Ergebnissen sehr zufrieden sein. Die durchschnittliche Erfolgsquote von Flanken liegt im internationalen Vergleich meist um die 25%, wie ihr auch hier anhand von Premier-League-Statistiken sehen könnt.

Stefan Karger, abseits.at