Sturm Graz verlängert mit Linksverteidiger Amadou Dante

[ Pressemeldung SK Sturm Graz ]

Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt die Vertragsverlängerung von Amadou Dante bekannt. Der 22-jährige Außenverteidiger verlängert in Graz bis 2026. Dante kam im Sommer 2019 von Yeleen Olympique an die Mur und etablierte sich nach einem Leih-Jahr beim TSV Hartberg als Stammspieler auf der linken Defensivseite des SK Sturm. Der A-Teamspieler aus Mali absolvierte bereits 94 Pflichtspiele für Schwarz-Weiß, davon 16 auf internationalem Parkett.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker meint zufrieden:

„Amadou Dante ist ein wichtiger Baustein unseres Kaders und liefert starke Leistungen ab – sowohl in der Bundesliga als auch auf internationaler Ebene. Gleichzeitig ist er aber immer noch ein junger Spieler, sich in seiner Zeit beim SK Sturm bereits als fixer Bestandteil der Nationalmannschaft Malis festgespielt hat, den wir allerdings in seiner Entwicklung definitiv noch nicht am Ende sehen. Wir freuen uns, dass Amadou beim SK Sturm verlängert hat und wollen gemeinsam noch viel erreichen.“