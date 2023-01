Statistiken zur Winterpause: Stefano Surdanovic meistgefoulter Spieler

Während der Winterpause wollen wir zahlreiche Aspekte der ersten 16 Runden für euch analysieren. Heute wollen wir uns ansehen welche Spieler am häufigsten gefoult...

Während der Winterpause wollen wir zahlreiche Aspekte der ersten 16 Runden für euch analysieren. Heute wollen wir uns ansehen welche Spieler am häufigsten gefoult wurden und welche Akteure selbst die meisten Fouls begingen. Alle Grafiken stammen von Wyscout S.p.a. und lassen sich per Klick vergrößern.

Wir starten mit den meistgefoulten Spielern der österreichischen Bundesliga nach den ersten 16 Runden der Saison 2022/23:

Wahrscheinlich hätten nicht allzu viele Fußballfans gewusst, wer der meistgefoulte Spieler in den ersten 16 Runden der aktuellen Saison war. Hut ab vor jedem Fan, der auf Stefano Surdanović getippt hat.

Der ehemalige Admiraner und aktueller Austria Lustenau Spieler kam meistens im offensiven Mittelfeld zum Einsatz, wo er in der Liga drei Tore und einen Assist beisteuerte. Surdanovic zog mit Abstand die meisten Fouls und landete vor Ranftl und Grüll auf dem ersten Platz.

Grüll war übrigens in der vergangenen Saison der am häufigsten gefoulte Spieler. 64 Mal wussten sich seine Gegenspieler nur mit unfairen Mitteln zu stoppen.

Surdanović zog auch die meisten Fouls pro 90 Minuten:

Vergleicht man diese Werte mit dem Vorjahr ist es gleich weniger überraschend, dass Surdanovic ganz vorne liegt. Nach seinem Wechsel im Winter von Blau-Weiß-Linz zur Admira spielte er in der vergangenen Saison 1194 Minuten in der obersten Spielklasse und wurde 3.69 Mal pro 90 Minuten gefoult, womit er letztes Jahr auch schon klar vor allen anderen Spielern auf Platz 1 lag.

Die meisten Fouls in der österreichischen Bundesliga nach 16 Runden der Saison 2022/23

Vergangene Saison beging Mittelstürmer Atdhe Nuhiu die meisten Fouls aller Bundesligisten und der Altach-Angreifer schonte auch heuer weder sich noch seine Gegenspieler. In der Saison 2021/22 beging er 74 Fouls in 2172 Spielminuten, was einen Schnitt von 3.07 Fouls pro 90 Minuten ergibt. Heuer steht er aktuell bei 43 Fouls in 1301 Minuten und somit 2.97 Fouls pro 90 Minuten. Er beging damit um zwölf Fouls mehr als die Nummer 2 in unserer Liste, Jon Gorenc-Stankovic.

Es gibt heuer allerdings einen Spieler, der Nuhiu den „Platz an der Sonne“ vielleicht streitig gemacht hätte. Austria-Talent Muharem Huskovic, der leider aufgrund eines schweren Autounfalls nur 613 Minuten am Platz stand, kam vor seiner schweren Verletzung auf 3.08 Fouls pro 90 Minuten.