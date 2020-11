Fans: „Gruppensieg würde WM-Teilnahme ein wenig erleichtern“

Das österreichische Nationalteam trifft nach dem mühsamen Arbeitssieg gegen Nordirland heute auf Norwegen und hat es selbst in der Hand die Nations-League-Gruppe auf Platz...

Das österreichische Nationalteam trifft nach dem mühsamen Arbeitssieg gegen Nordirland heute auf Norwegen und hat es selbst in der Hand die Nations-League-Gruppe auf Platz 1 abzuschließen. Für die österreichische Nationalmannschaft reicht ein Unentschieden und sogar eine 0:1-Niederlage für den Gruppensieg. Der Gegner tritt aufgrund der strengen norwegischen Bestimmungen mit einer kompletten Ersatzmannschaft an, nachdem ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von dem Spiel gegen die Norweger erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Vöslauer: „Bei den Norwegern sind trotzdem viele Legionäre dabei und einige wittern ihre Chance – gmahte Wiesn ist das noch nicht, ich erinnere mich da an unseren legendären „Bananen & Steine – Sieg“ in Israel zurück, wo uns Vukovic und Stefan Lexa (damals Unterhaching?!) als Joker rausgerissen haben. Das Spiel ist meiner Meinung nach äußert wichtig für uns. Mit dem Gruppensieg kommen wir einer möglichen WM-Teilnahme doch etwas näher. Und nur darum gehts. Österreich muss endlich wieder mal bei einer WM dabei sein. Der Gruppensieg der Nations League gibt uns eine kleine zusätzliche Chance!“

Michael_sksg: „Eines ist klar: Mit Arnautovic haben wir heute jemanden auf dem Feld, der seine Mitspieler aufweckt und auch anschreit, wenn’s nicht gscheit spurten. Genau so einer hat die letzten Spiele gefehlt, der unseren Schlafmützen mal am Spielfeld einen Arschtritt gibt, damit die gscheit spielen.“

Mark Aber: „Ich hoffe mal Arnautovic und Grbic spielen von Beginn an.“

Patrax Slater: „Das Positive nach den letzten sieben Spielen gegen Norwegen, Griechenland, Rumänien, Nordirland und Luxemburg: Der Mannschaft ist es immer gelungen ein gutes Resultat einzufahren. Unser Kader wird immer besser und wir sind fast auf allen Positionen drei bis vierfach besetzt. Das Negative: Wir haben uns gegen Gegner auf Augenhöhe, bzw. wenn man den Kader vergleicht „kleinere“ Mannschaften, sehr schwer getan das Spiel durchgehend zu kontrollieren. Die Ausrichtung von Foda ist am Papier meistens defensiv zu interpretieren und trotzdem gewähren wir den Gegnern in jedem Spiel mindestens zwei hochkarätige Chancen. Dass wir am Flügel keine richtigen Flügelspieler aufstellen, werde ich auch nicht müde erneut zu erwähnen. Mein Resümee zu Foda: er ist sicherlich kein Blinder und ich bin mir sicher er überlegt sich gut was er macht, aber die Ausführung fürs spiel und die Selbstreflexion lässt etwas zu wünschen übrig.“

Svmfan70: „Weil hier immer wieder die Leistungen der letzten sieben Spiele kritisiert werden – also das Spiel in Norwegen (meiner Meinung der stärkste Gegner) war sehr stark, dort wurde auch der Gegner ordentlich gepresst und dominiert. Auch in Nordirland und Rumänien spielten wir phasenweise dominant, leider mit schlechter Chancenverwertung- schwach waren halt die beiden Freundschaftsspiele, sowie das Spiel gegen Nordirland – da kann ich Kritik an Aufstellung, Einstellung und Leistung nachvollziehen.“

tribal: „Wird eine 0:1-Niederlage nach einem Spitz vom Veton aus 30 Metern ins Kreuzeck in der 2. Spielminute.“

firewhoman: „Ich hoffe wirklich sehr, dass wir morgen einmal ein etwas anderes Spiel sehen werden. Norwegen wird was von einer Wundertüte haben, Foda also keinen Grund sehen von seiner defensiven Grundorientierung abzugehen, um sich nicht überraschen zu lassen. Das sehe ich sogar als durchaus richtig an, aber es sollte dann halt wirklich hinten dicht sein. Und nicht ein einziger starker Stürmer wie Boyce uns ein aufs andere Mal schlecht ausschauen lassen!“

