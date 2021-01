LASK verpflichtet zwei Angreifer aus der Türkei und Peru

Die Wintertransferzeit 2021 hat begonnen und wird voraussichtlich ohne die ganz großen Transferkracher stattfinden. Wir halten euch regelmäßig über die interessantesten Transfers aus der...

Die Wintertransferzeit 2021 hat begonnen und wird voraussichtlich ohne die ganz großen Transferkracher stattfinden. Wir halten euch regelmäßig über die interessantesten Transfers aus der Fußballwelt auf dem Laufenden.

Bjarne Thoelke

IV, 28, GER | vereinslos – > 1.FC Saarbrücken

Im vergangenen August wurde der Vertrag des deutschen Innenverteidigers Bjarne Thoelke bei der Admira aufgelöst. Der heute 28-Jährige zeigte bei den Südstädtern gute Ansätze, brach sich dann aber Schien- und Wadenbein und fand nie wieder zurück in die Spur. Am Ende brachte er es nur auf 19 Bundesligaeinsätze. Nun fand Thoelke einen neuen Klub und unterschrieb bis Saisonende beim 1.FC Saarbrücken. Die Saarländer sind in der dritten Liga derzeit Fünfter und damit noch im Rennen um den Aufstieg in die zweite deutsche Bundesliga dabei.

Sinan Kurt

LA, 24, GER | SV Straelen – > FC Nitra

Es ist eine dieser Fußballerkarrieren, die nicht so verliefen, wie man es sich anfänglich dachte. Im Nachwuchs war der mittlerweile 24-jährige Sinan Kurt noch einer der Goldjungen des deutschen Fußballs, wurde als Megatalent angepriesen. Bayern München bezahlte 2014 drei Millionen Euro nach Mönchengladbach, um den damals 18-jährigen Kurt zu verpflichten, aber der Erfolg hielt sich in Grenzen und Kurt zog nach 1 ½ Jahren zu Hertha BSC weiter. In der deutschen Bundesliga kam der Flügelspieler nur auf drei Einsätze. Das Frühjahr 2019 verbrachte der türkisch-stämmige Deutsche dann bei der WSG Tirol, wo er es in 13 Zweitligaspielen auf einen Treffer brachte. Es folgte über ein Jahr Vereinslosigkeit und ein Wechsel zum Regionalligisten SV Straelen, der ihn aber nach nur 3 ½ Monaten wieder entließ, weil man mit den Leistungen des einstigen Top-Talents unzufrieden war. Nächster Halt: Slowakei. Der FC Nitra, aktuell Abstiegskandidat, nahm den 173cm großen Kurt für den Rest der Saison auf.

Matias Succar

ST, 21, PER | Deportivo Municipial – > LASK

Der LASK verstärkt seine Offensive mit einem Peruaner. Der 21-jährige Juan Matias Succar Cañote unterschreibt bei den Linzern einen Vertrag bis Sommer 2024 und dürfte von Beginn an als Spieler der Kampfmannschaft eingeplant sein. Zuletzt spielte Succar bei Deportivo Municipial, einem eher kleinen Klub aus der Agglomeration der Hauptstadt Lima. Der 184cm große Angreifer brachte es im Jahr 2020 auf elf Saisontore für den stets abstiegsgefährdeten Klub und wechselt nun ablösefrei nach Österreich. Der Linksfuß wird im Februar 22 Jahre alt und hat Wurzeln im Libanon. Ende 2020 stand er erstmals im Kader der peruanischen Nationalmannschaft, kam aber beim 2:4 gegen Brasilien nicht zum Einsatz.

Metehan Altunbas

ST, 18, TUR | Eskisehirspor – > LASK

Neben dem Peruaner Succar verpflichtete der LASK auch noch den türkischen Angreifer Metehan Altunbas. Der ebenfalls 184cm große Stürmer feierte vor genau einer Woche seinen 18. Geburtstag und spielte zuletzt für den Zweitligisten Eskisehirspor, für den er in 15 Partien einen Treffer und einen Assist beisteuerte. Auch Altunbas unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2024 und ist zu Beginn für den FC Juniors OÖ in der 2. Liga eingeplant.