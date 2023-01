Statistiken zur Winterpause: Teixeira mit den meisten progressiven Läufen

Während der Winterpause wollen wir zahlreiche Aspekte der ersten 16 Runden für euch analysieren. Heute sehen wir uns an welche Spieler die meisten progressiven...

Während der Winterpause wollen wir zahlreiche Aspekte der ersten 16 Runden für euch analysieren. Heute sehen wir uns an welche Spieler die meisten progressiven Läufe bestritten. Alle Grafiken stammen von Wyscout S.p.a. und lassen sich per Klick vergrößern.

Zunächst einmal müssen wir festhalten, wie unser Datenanbieter Wyscout einen progressiven Lauf definiert. Prinzipiell handelt es sich damit um einen Raumgewinn mit dem Ball am Fuß. Allerdings ist es sehr wichtig zu differenzieren, wo diese Raumgewinne zustande kommen. Schließlich ist es einfacher in der eigenen Hälfte Vorstöße mit dem Ball am Fuß zu machen, insbesondere wenn der Gegner kein Angriffspressing praktiziert, als in der Nähe des gegnerischen Tors.

Wann gilt ein Vorstoß als progressiver Lauf?

Wie lange ein progressiver Lauf sein muss, um als solcher für die Wertung zu zählen, hängt demnach von der Startposition des Spielers ab:

Findet der Lauf innerhalb der eigenen Hälfte statt, muss er am Ende des Laufs 30 Meter näher am gegnerischen Tor sein.

Wenn der Lauf in der eigenen Hälfte anfängt und der gegnerischen Hälfte aufhört, ist die zu überbrückende Distanz zum gegnerischen Tor 15 Meter.

Wenn Start und Ende des Laufs in der gegnerischen Hälfte liegen, dann muss der Spieler 10 Meter näher an das gegnerische Tor herankommen.

Nachdem wir das geklärt haben, können wir nun ansehen welche Spieler die meisten progressiven Läufe in den ersten 16 Runden starteten:

Die meisten progressiven Läufe in den ersten 16 Runden der Saison 2022/23

Dass Bryan Teixeira auf Platz 1 dieser Wertung liegt ist nicht besonders überraschend. Der Offensivspieler war einer der auffälligsten Akteure dieser Saison und kam auch auf die meisten Dribblings. Die Sturm-Fans dürfen sich also auf ihren neuen Spieler freuen, auch wenn es abzuwarten gilt, wie er in Ilzers Raute funktionieren wird.

Platz 2 geht an den Altacher Jan Jurcec, der in dieser Saison nicht nur seine Polyvalenz sondern auch seinen Vorwärtsdrang bei den Vorarlbergern unter Beweis stellte. Der 22-Jährige startete in dieser Saison als Linksaußen, kam aber in den letzten Runden vor der Winterpause als rechter Flügelverteidiger zum Zug. Seine Leistungen sind insbesondere den italienischen Scouts aufgefallen, denn der kroatische U21-Nationalspieler steht mittlerweile unter anderem bei Sampdoria Genua und Atalanta Bergamo hoch im Kurs.

Hinter Renner, Grüll, Nakamura und Ranftl ist mit Nicolas Kühn der einzige Spieler in den Top 10, der weniger als 1000 Minuten eingesetzt wurde. Wie wir gleich sehen werden liegt er demnach auch in der Wertung der meisten progressiven Läufe pro 90 Minuten fast ganz vorne.

In der vergangenen Saison lag der damalige WAC-Leihspieler Amar Dedic, der gerade seinen Vertrag bei RB Salzburg verlängerte, auf Platz 1. Nur einen progressiven Lauf weniger absolvierte Rapid-Flügelstürmer Marco Grüll, der in dieser Saison nicht ganz so dominant agierte, vermutlich weil sich auch die Gegenspieler besser auf ihn einstellten.

Die meisten progressiven Läufe pro 90 Minuten in den ersten 16 Runden der Saison 2022/23

Wir gerade angekündigt liegt Rapid-Offensivspieler Nicolas Kühn in dieser Wertung weit vorne. Es ist zu hoffen, dass der 22-Jährige verletzungsfrei bleibt und sein großes Talent über einen längeren Zeitraum zeigen kann, denn trotz guter Leistungen ist bei ihm noch viel Luft nach oben.

Der einzige Spieler mit mehr progressiven Läufen pro 90 Minuten ist etwas überraschend WSG-Außenverteidiger Alexander Ranacher, der allerdings nur 538 Minuten auf dem Platz stand und erst in den letzten Runden vor der Winterpause regelmäßig durchspielte.