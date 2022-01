Rapid verlängert mit Maximilian Hofmann

Erfreuliche Personalnews gibt es aus dem Wintertrainingslager des SK Rapid, das seit 15. Jänner im Cornelia Diamond im türkischen Belek abgehalten wird, zu berichten:...

Erfreuliche Personalnews gibt es aus dem Wintertrainingslager des SK Rapid, das seit 15. Jänner im Cornelia Diamond im türkischen Belek abgehalten wird, zu berichten: Innenverteidiger Maximilian Hofmann, neben Christopher Dibon, Filip Stojkovic und Srdjan Grahovac einer der aktuellen Kapitäne der grün-weißen Profimannschaft, verlängerte seinen ursprünglich bis zum Ende der aktuellen Saison laufenden Vertrag um drei weitere Jahre bis zum Ende der Spielzeit 2024/25!

Der 28-jährige Wiener ist ein echtes grün-weißes Urgestein und durchlief fast alle Nachwuchsauswahlen des SK Rapid. Im Jänner 2013 wurde er vom damaligen Cheftrainer Peter Schöttel von den seinerzeitigen Rapid Amateuren in den Profikader hochgezogen und feierte im Mai des gleichen Jahres unter dessen Nachfolger Zoran Barisic sein Pflichtspieldebüt. Mittlerweile brachte er es auf insgesamt 218 Partien in Liga, ÖFB-Cup und Europapokal, exakt zehn Treffer, zuletzt das entscheidende Tor beim 2:1 Heimsieg in der UEFA Europa League gegen Dinamo Zagreb, konnte Hofmann dabei erzielen. Aufgeteilt auf die Bewerbe lautet die Statistik wie folgt: Bundesliga: 158 Spiele/3 Tore – ÖFB-Cup: 24/4 – Europacup: 36/3

Zoran Barisic meint zur vorzeitigen Vertragsverlängerung: „Ich darf die Karriere von Maxi Hofmann mittlerweile, mit einer kurzen Unterbrechung, seit mehr als einem Jahrzehnt begleiten und hatte ihn schon als Individualtrainer und Rapid-II-Coach unter meinen Fittichen. Ich kenne und schätze ihn daher besonders und freue mich, dass unser gemeinsamer Weg zumindest bis zur Mitte dieses Jahrzehnts weitergeht. Hofmann identifiziert sich hundertprozentig mit unserem Klub, gibt in jedem Training und Spiel alles und ist ein überaus verlässlicher Defensivspieler, der auch immer wieder für gefährliche Szenen im gegnerischen Strafraum gut ist.“

Maximilian Hofmann selbst sagt zur Fortsetzung seiner Laufbahn beim SK Rapid: „Ich bin froh, dass das Thema so frühzeitig geklärt wurde und freue mich sehr, dass ich weiter für meinen Verein und meine Farben spielen darf. Ich denke, dass wir derzeit als Team auf einem sehr guten Weg sind, blicke den vielen Herausforderungen in den nächsten Jahren gespannt entgegen und kann allen Rapid-Fans versprechen, dass ich dem Erfolg unseres Vereins weiter alles unterordnen werde.“