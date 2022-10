Sturm-Fans: „Aufgrund der 2. Halbzeit verdient gewonnen“

Der SK Sturm gewann das Auswärtsspiel gegen die Wiener Austria mit 3:0 und kletterte damit in der Tabelle auf Platz 2. Was sagen die...

Der SK Sturm gewann das Auswärtsspiel gegen die Wiener Austria mit 3:0 und kletterte damit in der Tabelle auf Platz 2. Was sagen die Fans zu der Leistung ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

paytv23: „Sehr ertragreiche Runde nachdem sich die Konkurrenten direkt ober- und unterhalb Punkte weggenommen haben. Hätte mir nicht gedacht, dass das Duell gegen die Austria ziemlich eindeutig wird. Gab zwar eine kurze Phase wo sie ausgleichen hätten können. Diese war aber recht schnell vorbei.“

Durchschnittskicker: „Aufgrund der 2. Halbzeit haben wir verdient gewonnen. Ein Grund für die drei Punkte sind auch die hohe Qualität unserer Bank, da konnte die Austria dann nicht mehr mithalten.“

00high5: „Geiles Spiel gestern. Erste Halbzeit war es ja komplett offen, da kanns zur Pause auch 3:3 stehen! Zweite Halbzeit hatte man die Wiener super im Griff und hat nichts mehr zugelassen und noch schöne Tore erzielt. Freue mich sehr für die Torschützen.“

Vöslauer: „Auswärtssiege in Wien dürfen zwar gerne zur Selbstverständlichkeit werden, sollten von uns allerdings nicht als selbstverständlich wahrgenommen werden. Bin sehr zufrieden mit dem (spektakulären) Auftreten. Absolut noch nicht, weil wir schon eine Phase hatten wo wir einfach schlecht verteidigt haben. Dass wir phasenweise komplett nackt am Flügel agieren bzw. unserer Abwehrkette auf der Mittellinie mit Lochpässen entblößt wird, an das kann ich mich schwer gewöhnen, wenngleich unser riskanter Spielstil natürlich dazu auch einlädt und auch in die andere Richtung ganz logische Vorteile bringt. Die Zweikampfführung selbst war hingegen eh sehr stark. Da wurde von Gazi, Wüthrich aber auch Affengruber sehr clever und kühl agiert. Ajeti hat mir sehr gut gefallen, auch wenn Emeghas Verletzung schmerzt. Prinzipiell können wir auch mal auf Holz klopfen, dass sich derzeit das Lazarett bissl lichtet. Kiteishvili einfach mal von der Bank bringen zu können ist schon purer Luxus und jetzt stellt euch vor, der König von Graz ist auch bald wieder zurück. UND: Siebenhandl war heute top. Jon-Gorenc Stankovic zuzusehen ist einfach ein Traum. So verdammt wichtig für unseren gesamten Kick.“

killver: „Unfassbar schwach von der Austria in Halbzeit 2, haben die sich so überpowert in Halbzeit 1?“

steinzeit: „Zu einer wahren Granate entwickelt sich für mich Horvat! Technisch ein ganz Feiner, schnell, laufstark, tolles Auge, genaue Passe, da werden „sie“ sich noch anstellen, die „Großkopferten“. Was wir da in der Raute & Sturm zu bieten haben ist eigentlich schon sensationell! Wer hätte das vor zwei Jahren so erwartet? Danke!“

rmax1: „Richtig geiles Erlebnis gestern. Tolles Stadion, super Stimmung, sehr gute Leistung und schlussendlich ein verdienter Sieg. Jörg für mich gestern der Matchwinner. Hat dieses Mal die 100%igen herausgeholt. Mit Ajeti haben wir den nächsten Topstürmer.“

loewinger: „Eine sehr unaufgeregte und erwachsene Leistung in Halbzeit zwei. Zur Fitness muss man auch generell sagen, dass uns da – bis auf Salzburg vielleicht noch – absolut niemand in der Liga was vormacht. Rundherum professionell, wie bei uns gearbeitet wird.“

Suni: „Wir waren immer am Drücker und es gab auch eine starke Phase der Austria, wo man gut und gerne ein bis zwei Tore fressen hätte können. Aber unser viel gescholtener Siebenhandl war eine sichere Bank. Wenn man wo eine Schwachstelle ausmachen will ist es für mich Affengruber, der immer wieder für einen Bock gut ist. Nach vorne gibt es nicht viel zu bekritteln. Saustarker Prass mit dem Top-Assist. Vorne Ajeti der beweist, dass er ein sehr Guter ist. Mit dem werden wir noch viel Freude haben und der wird mit viel Praxis noch ordentlich treffen. Wenn man bedenkt, dass der lange gestanden ist, war das gestern eine top Partie in der er gut und gerne noch zwei bis drei Mal treffen hätte können. Stark auch Horvat, Böving und ich mag den Fuseini sehr gerne. Letzter wird auch ein richtig guter. Bombenantritt und guter Abschluss. Herz was willst du mehr.“

GrazTiefschwarz: „Sehr brav, ungewohnt, dass wir nach Länderspielpausen gleich wieder so am Start sind.“

OoK_PS: „Wenn alle fit sind, ist das schon ein Bombenkader. Austria hatte wie gegen Posen nach einer Stunde keine Luft mehr. Da bringen die vielen guten Kicker nichts, wenn es an der Physis fehlt.“

Black-White1909: „Sehr geile Leistung, sehr geile Truppe! Die Austria kann uns momentan nicht mal annähernd das Wasser reichen!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 3:0-Auswärtssieg des SK Sturm gegen die Wiener Austria.

