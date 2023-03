Sturm-Fans. „Das ist die stärkste Austria seit langem…“

Der SK Sturm trifft am Sonntag auf die Wiener Austria und wir wollen uns ansehen, was sich die Fans von dieser Begegnung erwarten. Während...

Der SK Sturm trifft am Sonntag auf die Wiener Austria und wir wollen uns ansehen, was sich die Fans von dieser Begegnung erwarten. Während die Grazer schon längst für das obere Playoff qualifiziert sind, kämpfen die Veilchen noch um einen Platz in der Meistergruppe. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Sohnemann: „Am nächsten Sonntag treffen wir wohl auf den bisher schwersten Gegner im Frühjahr – in der Meisterschaft. Die Austria ist, so wie wir, gut ins Frühjahr gestartet. Nur Salzburg und der LASK machten mehr Punkte wie wir oder die Veilchen. In der Formtabelle des Frühjahrs weisen wir, bis auf das Torverhältnis, die gleiche Bilanz auf: 3 Siege und 1 Niederlage. Es wird interessant, welche Lösungen Ilzer im Kopf hat, um der „neuen“ Austria entgegenzutreten.“

Vuibrett: „Emegha wäre es zu wünschen, endlich wieder zu treffen. Generell wird’s aber sehr schwer gegen die Austria, die sind durchaus gefährlich. Am besten wäre es, der Austria wieder zu zeigen, wo man steht, aber Selbstläufer wird’s natürlich keiner. Daher wäre ein X gefühlt schon OK, da ich nicht glaube, dass der LASK voll punktet.“

GORILLA: „Ich würde wieder Dante statt Schnegg und Teixeira statt Emegha bringen. Auch wenn die Austria gut gestartet ist, sollten wir sie daheim schlagen. Die Austria wird hier unnötig stark geredet. Die hatten jetzt im Frühjahr auch etwas Glück in dem einen oder anderen Spiel.“

MrBroesel: „Denke, dass ist die stärkste Austria der wir seit langem gegenübertreten. So unsympathisch dieser Werner ist, weiß er schon was er tut… Denke wir werden auch gegen die Austria nicht viel zulassen, unsere Defensive ist ein Bollwerk. Die Frage ist wie es vorne laufen wird. Würde mir wünschen, dass Tripple E (Anm. Emegha) der Knopf aufgeht, was ich aber vor jedem Spiel denke. Habe prinzipiell ein gutes Gefühl, denke das wird schon.“

flachzange1987: „Jaaa, endlich nach Salzburg ein Gradmesser für unser Spiel. Die Austria spielt mit und bietet Räume, mal sehen, was wir da nutzen können.“

mauerbauer: „Unterschätzt die Lilanen nicht, Tabakovic hat einen Lauf. Neuer Coach…“

Steinzeit: „Unterschätzen dürfen wir in unserer Liga sowieso keinen und wie es mit eigentlichen Pflichtsiegen aussieht, hat uns ja Klagenfurt schmerzlich gezeigt. Aber wenn wir unsere Tugenden ausspielen und auf den Platz kriegen, dann sollten dem neuem Trainer und Tabakovic die Grenzen schon aufgezeigt werden. Kann mir nicht vorstellen, dass die Austria-Neu einen Verteidigungswall errichten wird und ausschließlich uns „spielen“ lässt, somit Platz und Räume uns schon sehr gelegen kommen werden. Auf alle Fälle darf man sich bei diesen beiden Mannschaften ein Fußballspiel erwarten, das nicht versäumt werden sollte. Die Freude auf das letzte Heimspiel im Grunddurchgang ist jedenfalls riesengroß!“

