Sturm-Fans: „Die Tore, die man nicht macht…“

Der SK Sturm Graz verlor am Wochenende unglücklich gegen Austria Klagenfurt mit 1:2 und verlor damit wichtige Punkte auf Tabellenführer Red Bull Salzburg. Die Blackies hatten allerdings viel Pech und trafen wiederholt nur Aluminium. Wir wollen uns ansehen was die Sturm-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

wama: „…man darf auch mal einen schlechten Tag haben, so ein Spiel gegen einen zwar biederen, aber aufopfernd kämpfenden und bestens gegen uns eingestellten Gegner verlieren. Wir werden uns schon gegen Lustenau wieder ganz anders, mit unseren bekannten Tugenden zeigen, auch wenn uns speziell Kiti, Wüthe und Jantscher leider auch weiterhin sichtbar fehlen werden.“

Swnö 13: „Positiv gestern: Es waren mehr Zuschauer als bei der Stadioneröffnung des LASK anwesend. Muss man sich mal vorstellen.“

paytv23: „War eine sehr ärgerliche Niederlage. Hoffentlich ist damit das Pech für die restliche Saison aufgebraucht. Vier Aluminiumtreffer und ein Eigentor vom Torschützen, ausgelöst durch eine kleine Unachtsamkeit, waren schon unglückliche Szenen. Den Fehler bei einem Freistoß des Gegners nicht konzentriert zu sein, macht man bestimmt nicht nochmal.“

wayfarer1501: „Die Tore, die man nicht macht, kriegt man. Einmal mehr bewahrheitet sich diese Aussage. Defensiv hat man leider zweimal geschlafen und offensiv war auch Pech dabei. Aber jetzt wieder alles zu verteufeln ist nicht der richtige Weg. Man hat einen tiefstehenden Gegner 80 Minuten unter Kontrolle gehabt und sich viele Chancen erarbeitet. Leider keine verwertet. Echt schade.“

Michael_sksg: „“Respekt an Klagenfurt, so spielt man als Underdog seine Rolle perfekt runter, Einsatz hat gepasst, man hat wenig Fehler gemacht und wollte den Sieg mehr als Sturm…“

Dobinator: „Also gestern wars weniger schön zum Anschauen, gegen eine Fünferkette und sehr tiefstehende Gegner, tut man sich extrem schwer (Hartberg im Herbst), und wenn´s dann nicht ideal rennt, verlierst eine Partie gegen brav spielende und kämpfende Klagenfurter. Meiner Meinung nach musste auch wieder eine Niederlage passieren, weil auch die bisherigen Spiele im Frühjahr alles andere als „souverän“ waren. Vielleicht schadet es auch nicht, wenn auch Außenstehende wieder auf den Boden zurückkommen, nicht im Februar schon vom Mai bzw. Klagenfurt träumen. Zwei Sachen noch (persönlicher Eindruck): Okonkwo macht für mich keinen sicheren Eindruck. Zumindest hat er für mich noch nichts gezeigt was das große (!) Upgrade zu Siebenhandl wäre. Immer wieder „Abpraller“, „Auslassen – Nachgreifen“. Vielleicht täuscht es mich auch extrem, aber er schaut bei den Gegentoren irgendwie nie „gut“ aus. Emegha ist aktuell sowas von der Rolle, er wäre in der Leichtathletik ohne Ball definitiv besser aufgehoben, wie auch schon im Herbst, wirkt er für mich einfach extrem „patschert“ mit dem Ball (fast wie Edo damals). Ich hoffe er erweist sich noch als eine Verstärkung, die gar nicht so wenig Geld gekostet hat.“

Vöslauer: „Riesengroße Enttäuschung und eigentlich noch mehr Ernüchterung, das war eine Leistung der Marke „Sturm 2020“ – sprich relativ austauschbar, ohne Markenzeichen. Da läuft es nahezu perfekt, man führt früh 1:0 und frisst ein Tor wie in der Schülerliga. Unerklärlich auf dem Niveau… aber gut, passiert. Über das desolate Abwehrverhalten beim 1:2 hüllt man besser auch den Mantel des Schweigens. Zweifelsfrei war auch Pech und fehlendes Glück bei den eigenen Abschlüssen dabei, aber noch mehr hat mich geärgert, dass man so extrem behäbig gespielt hat. Lauter halbschwache Pässe, dann wird sich noch gemütlich der Ball gestoppt, hergerichtet… bei den Standards hat man scheinbar auch alle Zeit der Welt. Man merkt, no na ned – Antreiber wie Wüthrich fehlen. Natürlich auch Leute wie Kiti mit dem enormen Spielwitz. Es ist heut in keiner Sekunde der Funke übergesprungen und nach dem Grgic-Stangenschuss war es dann überhaupt frustrierend weil einfach dermaßen ideenlos und kraftlos das Spiel zu Ende geplätschert ist.“

swalley: „Das kommt halt raus, wenn in jeder Reihe ein Unterschiedsspieler verletzungsbedingt fehlt. Wüthrich, Kite oder Jantscher würden dann halt schon den Unterschied machen.“

MrColl: „Ilzer hat es dann im Interview eh richtig gesagt, dass er auch das Gefühl hatte das eben heute der letzte Biss oder das letzte bisschen einfach gefehlt hat und dass eben das oft dann auch den Unterschied ausmacht, ob ein Ball an die Stange geht oder reingeht. Dass das nicht nur Pech ist, sondern dass man es ja quasi auch erzwingen muss wollen was heute nicht so der Fall war. Ich hoffe die Spieler lernen daraus sehr schnell, dass man eben in jedem Spiel wirklich mit 100% bei der Sache sein muss und klar haben wir lange nicht verloren und kann mir schon vorstellen, dass bei manchen dann vielleicht auch im Kopf drinnen ist, dass heute auch nur 95% reichen, aber das geht halt nicht und meisten kann man sowas im Spiel dann auch nicht mehr umdrehen, wie man gesehen hat.“

