Sturm-Fans: „Ein Schlüsselmoment in unserer Entwicklung“

Die Sturm-Fans freuen sich auf das heutige Spiel gegen Rakow Czestochowa und hoffen auf einen Sieg gegen die Polen, da dann ein Bonusspiel in Portugal auf ihre Mannschaft wartet. Der Gegner hat insbesondere in der Defensive Probleme und das Hinspiel war eine deutliche Sache für den SK Sturm. Wir wollen uns ansehen wie die Stimmungslage bei den Fans ist! Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

killver: „Unfassbar wichtiges Spiel. Für mich nach wie vor ein Schlüsselmoment in unserer Weiterentwicklung. Schaffen wir das heute, hat man ein Bonusspiel in Portugal und kann beruhigt in die Winterpause gehen. Fällt man wie letztes Jahr am Ende um, wird die Stimmung wieder ein wenig kippen. Ich bin jedenfalls nervös.“

Schönaugürtel Mario: „Das letzte Mal, dass wir europäisch überwintert haben, war zu einer Zeit als noch mit Libero gespielt wurde und genau deswegen muss gegen Rakow das ganze Stadion eskalieren und unsere Jungs zum Sieg pushen. Im Hinspiel hat man gesehen, dass sie überfordert sind, wenn wir nah an unser Maximum rankommen. Wir müssen einfach die Spielintensität so hoch wie möglich halten und die Ballgewinne sauber zu Ende spielen. Vollgas und Angriff ist in unserem Fall auch gleich die beste Verteidigung.“

Sohnemann: „Sieg gegen Rakow und die Diskussionen um das Ausscheiden haben sich erledigt. Wir haben es selbst in der Hand.“

11mousa: „Rakow wurde in erster Linie Meister, weil sie eine Mörder-Defensive, gute Konterspieler und einen extrem starken Tormann haben. Das erste ist im ersten Spiel komplett weggefallen, und wenn man den Prognosen Glauben schenken darf, schaut es in der Verteidigung für sie im Rückspiel noch schlechter aus. Das zweite wird ihnen in Graz hoffentlich nichts helfen, weil da sie unter Zugzwang sind und drei Punkte holen müssen, während wir sie kommen lassen und die Räume nutzen können. Bleibt nur mehr der starke Tormann übrig, und der schießt auch keine Tore. Deswegen bin ich zuversichtlich – sofern wir die Pause vernünftig nutzen können. Denn so ziemlich jede Mannschaft unterhalb des CL Viertelfinales kriegt gewaltige Probleme, wenn sie ihre zwei Top-Stärken nicht nützen kann.“

Commander: „Wenn unser Anspruch die Conference League ist, dann müssen wir in der Lage sein diesen Gegner hinter uns zu lassen, Selbstläufer wird’s keiner.“

OoK_PS: „Bitte nicht wieder anfangen, irgendwelche Gegner über Gebühr stark zu reden. Das ist eine derartige Verlierermentalität. Rakow war im Hinspiel bizarr schlecht, wie man die auch nur ansatzweise in der Nähe des LASK sehen kann, erschließt sich mir nicht. In dem Spiel muss natürlich voll auf Sieg gespielt werden, damit dann mit einem weiteren Sieg in Lissabon auch noch das Europa-League-Achtelfinale möglich ist. Irgendwie mit Angst ein Unentschieden zu ermauern geht sowas von sicher schief.“

Vöslauer: „“Bizarr“ schlecht war heuer aber auch so manch Auftritt von uns. Überhaupt wenn man es auf einzelne Halbzeiten beschränkt. Der LASK war teilweise so „bizarr“, dass schon jeder Sageder die Fähigkeit des Trainierens abgesprochen hat. Und was sich sowohl RB Salzburg als auch wir teilen: Die Tatsache, dass wir zum Beispiel gegen Blau-Weiß Linz beide teilweise einen Schmarren zusammengekickt haben. Wir haben wenigstens gewonnen. Stellts euch vor ein Pole hat da zugesehen – der qualifiziert uns zu Mittelständern der zweiten polnischen Liga ab. Jetzt lasst uns einfach mal feststellen: Wir haben keinen Tau vom polnischen Fußball und noch weniger von Rakow. Deren Leistung in Polen war eine von der Sorte, mit der wir es sicher aufnehmen können und auch müssen. Ein einzelnes bizarres Spiel sagt aber überhaupt nichts über die Leistungsmöglichkeit eines Teams aus. Wir spielen in Graz, wir sind der Favorit. Wir wollen den Schas gewinnen. Zumindest wollen wir am Ende des Tages aber einen Punkt haben. Wenn wir verlieren, haben wir zweifelsfrei zur entscheidenden Stunde verkackt. Ned mehr, ned weniger.“

steinzeit: „Zwischenzeitlich haben wir die Klasse, die Erfahrung und auch Routine genau solche Spiele für uns zu entscheiden. Unser wirklich großartiger Kader verzeiht, wenn auch schmerzlich, Ausfälle und kann selbst ein Wüthrich nahezu nahtlos ersetzt werden. Mit dieser 100-Prozent-Einstellung und Fokussierung sind wir wirklich nur sehr, sehr schwer „biegbar“, vielmehr ich den Polen, ohne sie zu unterschätzen, den spielerischen Glanz von beispielsweise PSV abspreche. Mit der Einstellung der zweiten Halbzeit vom Samstag gehen wir der nächsten „Benchmark“ mit unserer Mannschaft entgegen, so unglaublich, wie auch wundergeil!“

lovehateheRo: „Daheim muss über so einen Gegner natürlich drübergefahren werden. Da heißt es auch Raute und voller Angriff, dann kommen die eh nicht mit. Wenn wir da wieder das 4-2-2-2 auspacken und abwarten, machen wir uns die Sache nur selbst schwer.“

lunatic_gecko: „Jeder der meint es ist kein Pflichtsieg, der lügt sich an. Wenn wir zuhause nicht drüber kommen dann brauchen wir in absehbarer Zeit international wirklich keine Ambitionen haben. Wenn wir international überwintern wollen dann heuer. Gemma Burschen, bin 100% davon überzeugt.“

