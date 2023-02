Sturm-Fans: „Es wird verdammt schwer für Rapid“

Nach dem Aufstieg im ÖFB-Cup gegen RB Salzburg hoffen die Fans des SK Sturm auf den nächsten Erfolg ihrer Mannschaft. Dieses Mal geht es...

steinzeit: „Mit der Einstellung und diesem Siegeswillen wie gegen Red Bull wird es verdammt schwer für Rapid. Ilzer & Co haben jetzt eine Woche Zeit sich zu 100% auf dieses Spiel vorzubereiten, ein „Luxus“, der im Herbst kaum gegeben war. Ausverkauftes Haus, Salzburg-Euphorie, unsere enorme Geschwindigkeit, gepaart mit technisch hoch veranlagten Spielern, da wüsste ich nicht, was Rapid entgegensetzen könnte. Bei 100% Einsatz, und daran zweifle ich keine Sekunde, wird Grün zerlegt. Es wird, wenn auch eine saukalte, magische Nacht in Schwarz-Weiß!“

Sohnemann: „Sollte bei uns niemand gesperrt sein, wird die Aufstellung wohl die gleiche sein wie im Cup. Die Verlängerung sollte keinen Nachteil gegenüber Rapid darstellen, da auch Rapid in die Verlängerung musste und wir eine Woche Zeit haben, um zu regenerieren. Zudem der Sieg gegen den Klassenprimus Aufschwung geben dürfte. Bin mal vorsichtig optimistisch.“

Vuibrett: „Jetzt ist der Zeitpunkt in einen Flow zu kommen. Weiterhin alle bisherigen Tugenden aufs Feld bringen, dann wird man auch anschreiben. Im Fußball ist natürlich immer vieles möglich, aber allein beide gestrigen Leistungen waren wie Tag und Nacht. Aufpassen musst gegen Rapid aber immer – keine Frage. Ein Sieg wäre ein Traum, nehme aber ein X genauso.“

Stgr1909: „Bald werden wir denke ich Teixeira als Fixbestandteil der Stammelf sehen. Der Spielstil von ihm ist schon nett anzusehen. Das Luxusproblem: ich weiß nicht wen der derzeit auf die Bank verdrängen sollte. Am ehesten noch Ajeti. Der war auch gegen Salzburg wieder wenig im Spiel.“

GraveDigger: „Tendiere aktuell dazu, dass man Teixeira in der „Rückrunde“ größtenteils tatsächlich nur als Joker bzw. Kiteishvili-Ersatz sehen wird, der hie und da auch mal starten wird, wenn Otar eine Pause bekommt. Richtiger Mittelstürmer ist er einfach nicht und für alles andere müsste man eigentlich das System ändern, was Ilzer sicherlich nur ungern tun wird. Wieso auch, wenn’s so perfekt läuft? Zudem hat man von Ajeti nur Positives von der Vorbereitung gehört – da würde es mich wundern, wenn man den so schnell „aufgeben“ würde. Wenn Böving dann auch wieder fit ist wird das offensiv tatsächlich ein anständiges Luxusproblem und eigentlich müsste man dann wohl sogar auf ein 4-2-3-1 umstellen. Wird spannend.“

GrazTiefschwarz: „Jetzt noch gegen Rapid daheim zu gewinnen wäre der brutalste Start ins Frühjahr überhaupt.“

Veteran82: „Wenn wir konzentriert spielen, sollten wir allein schon aufgrund des klaren Plus auf Spieler- sowie Trainerseite gewinnen. Aber Rapid ist immer noch Rapid … die werden auf jeden Fall nicht den berühmten Barisic‘schen Ballbesitzfußball spielen, sondern versuchen übers Umschalten zu kommen. Sollten wir unsere Leistung abrufen, sollte Rapid aber kein Stolperstein sein. konzentrieren und gewinnen ist angesagt – sehe bei uns in jedem Mannschafftsteil den besseren Kader.“

Schönaugürtel Mario: „Gefühlt kann gegen Rapid immer alles passieren, aber wenn wir da zuhause mal richtig drüber fahren wäre das schon sehr erotisch.“

Suni: „Ich kenne jemanden, der hat heuer gegen Rapid schon zwei Tore und ein Assist gemacht und der steht in unserem Kader. Ich glaub die Rapidler werden Beton anrühren. Da musst den Teixeira reinschicken.“

rmax1: „Wenn es rein von der Qualität her geht, müssten wir das Spiel klar gewinnen. Aber wie wir im Cup gesehen haben entscheidet nicht immer die Qualität über den Sieger. Dennoch gehe ich davon aus, dass wir das Spiel zumindest nicht verlieren werden. Beim letzten Spiel gegen Rapid haben wir eine der schlechtesten Halbzeiten (mit der gegen Hartberg) gespielt, seit Ilzer das Traineramt übernommen hat. Da hat erste Halbzeit überhaupt nichts zusammen gepasst. Dieses Mal müssen wir von Anfang an so fokussiert und aggressiv ins Spiel gehen, wie gegen RB. Dann werden wir schlussendlich auch als Sieger vom Platz gehen.“

MrBroesel: „Mal ehrlich, ich habe gerade gegen Rapid ein super Gefühl. Meiner Meinung nach wissen die Kicker genau wieviel dieses Duell für die Fans bedeutet. Zum Beispiel ist Höjlund sicherlich auch so schnell zum Liebling der Nord geworden, weil er gegen die Grünen immer genetzt hat. Und wenn wir top fokussiert reingehen denke ich, dass die Grünen wenig Meter haben.“

