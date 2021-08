Sturm-Fans: „Gesunder Respekt, aber keine Angst vor der Austria“

Der SK Sturm Graz empfängt heute die Wiener Austria in Graz-Liebenau. Wir haben vor dem Bundesliga-Evergreen die Stimmen der Sturm-Fans im Austrian Soccer Board,...

Der SK Sturm Graz empfängt heute die Wiener Austria in Graz-Liebenau. Wir haben vor dem Bundesliga-Evergreen die Stimmen der Sturm-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

GrazTiefschwarz: „Wird sicher schwer, der Punktestand der Austria täuscht momentan schon denk ich.“

00high5: „Alle drei Tage Sturmspiel schauen macht echt Spaß! Am Sonntag wird’s viele Tore geben. Weil unsere gut drauf sind und brav treffen, aber gleichzeitig hinten nicht ganz sattelfest sind und die Austria hatte in den bisherigen Spielen doch recht viele gute Chancen und ich denke auch, dass ihr momentaner Tabellenplatz ihnen nicht gerecht wird. Aufstellung würde ich mal gleich lassen wie bisher, glaub auch dass Ilzer noch nicht rotieren wird.“

Sohnemann: „Nach dem durchaus erfreulichen Spiel in Mura kommt’s am Sonntag also gegen die Austria. Die Wiener, ebenso blamabel wie wir gegen Breidablik ausgeschieden, sind auch in der Meisterschaft bisher nicht in Tritt gekommen. Zeigen wir unsere Stärken am Sonntag, dürften wir auch klar gewinnen. Etwas Rotation ist sicher angesagt, die englischen Wochen werden ihren Tribut fordern. Sarkaria dürfte gegen seinen Ex-Verein besonders motiviert sein, Prass würde ich gerne statt Ljubic/Kuen sehen. Geyrhofer darf auch mal Affengruber vertreten.“

User1234: „Ich bin gespannt ob Rotation schon ein Thema wird, rein vom Gefühl meine ich, dass Wüthrich und Jantscher wohl nicht alle 3 Tage 100% fit sind um 90 Minuten zu gehen, bei Hierländer bin ich gespannt, er macht gefühlt ja mit am meisten Meter in jedem Spiel und ist auch nicht mehr der aller Jüngste, das ist meiner Meinung nach (neben dem zweiten Innenverteidiger) die Position auf der man am eigentlich keinen richtigen Ersatz hat. Die Austria ist natürlich auch nicht zu unterschätzen, einen Auftritt wie in den letzten 20 Minuten gegen Mura wird man sich nicht leisten können, wenn man 3 Punkte mitnehmen will.“

necki1983: „Mit einer ähnlich guten Leistung wie in den letzten Spielen ist sicher wieder ein Sieg drinnen. Trotzdem stell ich die Austria qualitativ noch immer über Mannschaften wie Altach oder Mura, deswegen ist sicher Vorsicht geboten. Die hätten immerhin fast in Salzburg gepunktet, da hat man gesehen dass sie verteidigen können.“

Alkonymus: „Man kann aber schön langsam aufhören den Gegner immer stark zu reden. Wir sind in der derzeitigen Verfassung Favorit und man kann sich da schon einen Sieg erwarten. Demut usw. ist klar, aber jedesmal den Gegner stark zu reden, in Anbetracht der Leistungen von der Austria in dieser Saison ist Schwachsinn.“

paytv23: „Nach den vergangenen Leistungen sollte man ja von einem klaren Sieg ausgehen. Wobei das Spiel aus Runde 3 gegen Red Bull Salzburg durchaus gezeigt hat, dass die Austria in der Defensive harten Beton anrühren kann. Eine zu Null Partie mit einem Tor unsererseits, würde mich schon froh stimmen.“

Durchschnittskicker: „Gegen die Austria ist es mir immer ein besonders wichtiges Anliegen zu gewinnen. Wird auch klappen!“

Suni: „Unterschätzt die Austria nicht. Wir sind mit dem Kopf bei Mura und auch gegen die Insignia Boys werden wir vollen Einsatz benötigen um zu gewinnen.“

Sohnemann: „Gesunden Respekt JA, aber ins Hoserl muss man sich vor der Austria nicht machen. Zudem braucht man sich auch nicht schlechter machen, als man ist.“

wolkerl: „Don’t know… für meinen Geschmack wäre die Austria Kader technisch ohne Demaku, Martel und Pentz kaum über bessere Zweitligisten zu stellen. Unheimlich biederer Durchschnitt auf allen Positionen, teilweise schlimmer noch als unter Wohlfahrt. Ein Sieg wäre natürlich, alleine weils die Austria ist, unheimlich geil – aber ich bin da auch lieber auf der vorsichtigem Seite.“

Mehr Fanmeinungen zum SK Sturm Graz findet ihr im Sturm-Forum des Austrian Soccer Board.