Sturm-Fans: „Guter Zeitpunkt für ein Spiel gegen den LASK“

Sturm Graz hat heute die Möglichkeit den LASK um vier Punkte abzuhängen. Wir haben vor dem Auswärtsspiel der „Blackies“ in Pasching die Meinungen der Sturm-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größter Fußball-Community eingeholt.

Doofenheinz: „Für mich die größte Frage: Wie stellt der LASK in Hinblick auf das Cupfinale am Wochenende auf? Verzichten sie auf eine ordentliche Revanche und es werden mehr Stammkräfte geschont oder gehen sie voll rein und riskieren konditionelle Einbußen? Die Aufstellung von Sturm würde sich eher nur punktuell ändern: Jäger dürfte Gazibegovic, nachdem dessen Defensivleistung eher so lala war, ersetzen. Falls Wüthrich fit ist, rückt er wieder in die Innenverteidigung, ansonsten Geyrhofer. Obwohl er unsichtbar war, wird Kiteishvili wieder gesetzt sein. Ljubic dürfte sich auf der Bank wieder finden.“

Sanjis Law: „Jäger fiel als Rechtsverteidiger in den letzten Minuten noch mit einem sehr fahrlässigen Positionsspiel auf, als er Reiter einen völlig verwaisten Flügel überließ.“

lovehateheRo: „Gazibegovic hat eine gute Leistung geliefert, der wird ja wohl hoffentlich nicht durch einen Jäger ersetzt werden.“

toreandreflo: „Der LASK muss ja fast schonen. Wenn nicht und sie verlieren dann das Cupfinale … das würden sie Thalhammer nie verzeihen. Und allzu dick ist die Personaldecke in Pasching auch nicht, oder? Ich hoffe zumindest auf ein X, das wäre schon Gold wert in Hinblick auf (mein erhofftes) Minimalziel Platz 4. Denn ich geh mal von erneuten Niederlagen für WSG und Liendl aus.“

Vuibrett: „Bei der derzeitigen Situation des LASK musst da einfach wieder gewinnen.

Die werden sich, zum Einen, fix revanchieren wollen aber auch mit dem Kopf im Finale sein. Außerdem sind’s sicher nicht gut drauf zurzeit, in einer besseren Situation kannst gar nicht beim LASK antreten. Und das müssen wir nutzen. Glaub nicht, dass irgendwer offensichtlich geschont wird, aber ein Finale kriegst, im Vorfeld, ohnehin nicht so leicht aus dem Kopf (ähnlich wie wir 2010). Ein Sieg wäre irre wertvoll. Vor allem im Hinblick auf die zu erwartenden Niederlagen von Tirol und Wolfsberg. Ein X nehme ich aber auch.“

Sohnemann: „Nach einem doch unerwarteten Sieg gegen den LASK, und dem Vorstoß auf Platz 3, steht am Mittwoch die Retourpartie an. Wie schon vor dem Spiel gegen den WAC hast du hier ein Schnittspiel. Wenn wir am Mittwoch in Pasching gewinnen, sieht es mit dem 3. Platz sehr gut aus. Die Frage ist, wie sehr hat die Mannschaft diesen Siegeswillen verinnerlicht? Ich wäre übrigens unabhängig vom rückkehrenden Geyrhofer dafür, die Mannschaftsaufstellung im Vergleich zum LASK-Spiel in Graz nicht zu ändern. Besonders in der Defensive hat das gegen diesen Gegner ganz hervorragend funktioniert. Fährt die Mannschaft mit zumindest einem Punkt nach Graz, beginne ich langsam aber sicher dann auch an einen 3. Platz zu glauben.“

Jaisinho: „Mittwoch bietet sich eine verdammt gute Gelegenheit uns vom LASK ein Stück weit „abzusetzen“ (so blöd das klingen mag) und tatsächlich verstärkt in Richtung „Platz 3“ zu schielen. Noch wichtiger wäre es, sich zeitglich auch vom WAC und Wattens zu distanzieren (WAC bei Salzburg zu Gast, Wattens hat Rapid daheim). Könnte eine geile Runde für uns werden…. „Könnte“. Natürlich wird’s in Pasching ungemein schwerer als gestern, zumal der LASK auf Revanche aus sein wird. Nur, soll ich mich täuschen, sehe in die Linzer nimmer als „stärker“ an. Wenn man sich die Aussagen von Trauner gestern nach dem Spiel mal anhört dürfte es dort mit der Harmonie nimmer passen. Dazu die nächste „Gschicht“ rund um Werner.“

FLuRLi: „Sollten wir gewinnen, dann ist für mich jedenfalls Platz 4 ziemlich sicher. Sollten wir verlieren, ist meiner Meinung nach nix passiert und es ist weiterhin alles drinnen. Also ein echtes Bonusspiel am Mittwoch, wo wir wirklich einen Grundstein für Platz 3 oder 4 legen können. Ich hoffe, wir können nochmals so eine Leistung gegen die Linzer abrufen.“

OoK_PS: „Schlüsselspiel um Platz 3. Wenn wir gewinnen, geben wir ihn meiner Meinung nach nicht mehr her. Ist aber auch nur dann was wert, wenn der LASK nicht den Cup gewinnt.“

Zippo: „Ich würde das Spiel jetzt mal abwarten, bevor wir über Platz 3 sprechen. Im Moment ist noch alles möglich. Der große Vorteil eines Sieges, den ich sehe ist vor allem, dass der 4. Platz dann ziemlich abgesichert ist und dann kann man sich nach vorne orientieren.“

wama: „Wenn man so leidenschaftlich auftritt wie in Graz, diesmal aber besser gleich von der ersten Minute an, also mit derselben hohen Intensität, die auch der LASK stets auf den Platz bringt, sich abermals kein rasches Gegentor einfängt, bestmöglichst wieder irgendwie in Führung gehen kann, ist da diesmal echt was drinnen. Der LASK ist immer noch saustark, aber eben auch leicht verunsichert, durch Verletzungen in der Offensive ziemlich gebeutelt, durch immer wiederkehrende, vereinsinterne Unruhen eventuell auch schon ziemlich genervt, was nach deren Rückstand in Graz augenscheinlich war. Gegen so einen Gegner musst Selbstvertrauen demonstrieren, sehr konzentriert und kaltschnäuzig spielen, ihnen von Anfang an die Stirn bieten, demonstrieren, dass du heute keine Geschenke verteilst.“

