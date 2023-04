Sturm-Fans: „Hatten den LASK lange gut im Griff“

Der SK Sturm verlor das Meisterschaftsspiel gegen den LASK mit 1:2 und konnte somit nicht ausnutzen, dass Red Bull Salzburg gegen die Wiener Austria...

Der SK Sturm verlor das Meisterschaftsspiel gegen den LASK mit 1:2 und konnte somit nicht ausnutzen, dass Red Bull Salzburg gegen die Wiener Austria nicht über ein 3:3-Unentschieden hinauskam. Wir wollen uns ansehen was die Sturm-Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

quaiz: „Ich hätte ein X genommen, war aber auch von der Niederlage nicht überrascht. 70 Minuten war man klar das bessere Team. Chancenverwertung und Endzweck war heute das Manko. Spielt der LASK so wie in den ersten 70 Minuten, werden sie auch noch Punkte lassen. Die haben mich überhaupt nicht beeindruckt. Leben mehr oder weniger von Nakamura.“

Vöslauer: „Phasenweise haben wir sehr stark gespielt, die Linzer haben tolle Kicker, die phasenweise von Kühbauer unfreiwillig gedrosselt werden, wenn’s offenes Visier gegen offenes Visier gibt, dann wird es immer ein Spiel auf Messers Schneide sein. Aber das macht nichts, überhaupt nicht… Sonntag spielen RBS und der LASK gegeneinander, wenn wir unsere Hausaufgaben in Kärnten erledigen, können wir wieder träumen oder beruhigt auf die Tabelle nach hinten schauen. Sturm macht verdammt viel Spaß, ich leide heute gerne mit Spieler und Funktionärsteam mit…“

killver: „Richtig bitter wäre es, wenn wir chancenlos verlieren. Aber man war erneut das klar bessere Team. Trotz Druckabfall nach dem Finaleinzug haben wir besser als der LASK gespielt, auch erneut taktisch besser reagiert. Und dann kanns halt im Fußball schnell gehen. Das hat man hüben und drüben schon oft erlebt. Über beide Spiele hinweg hat sich der LASK das Glück dann auch irgendwie erarbeitet. Es ist natürlich sehr schade, aber auch heute kann man Lehren ziehen. Z.B. den Hierländer-Wechsel zu Ljubic hinterfragen, der mit Sicherheit negative Konsequenzen hatte im Spiel, sowohl nach vorne als auch nach hinten. Oder auch dass man es dann nicht schafft noch einmal richtig Druck in den letzten zehn Minuten zu erzeugen. Aber insgesamt war das heute trotzdem eine gute Leistung.“

HiDa93: „Unnötige Niederlage – bis zur 60. Minute hatten wir die Partie eigentlich gut im Griff (auch im Vergleich zum Cup-Halbfinale). In der ersten Hälfte war es spielerisch phasenweise und bis zum 16er ganz gut, es fehlte an Genauigkeit bei den Abschlüssen und dem letzten Pass. In der zweiten Hälfte geht man früh 1:0 in Führung, leider wurde man danach zu passiv und die Wechsel auf beiden Seiten wirkten sich leider positiv für den LASK aus, der dann 10-15 richtig gute Minuten hatte und in der Zeit leider zwei Tore machte und somit das Spiel gedreht war. War nach dem Spiel sehr verärgert gestern, da der Abstand zum LASK dadurch deutlich kleiner wurde. Mit einem Unentschieden wäre nix passiert bzw. mit einem Sieg wären es sogar 10 Punkte Vorsprung gewesen…“

Sturmgewitter: „Kann sein, dass ich mich irre, aber der Einbruch kam durch die Auswechslung von Hierländer zustande. Wie er dann draußen war ging die Ordnung verloren. Das war für mich der entscheidende Faktor. Mit ihm hat Sturm noch kein Spiel verloren. Aber alles in allem ist es erst die 3. Niederlage im 24. Spiel oder so. Trotzdem grandiose Leistung, vor allem da ja das wichtige Spiel am Donnerstag gewonnen wurde. Ist mir 100 Mal lieber so als andersrum. Deshalb ist diese Niederlage zwar ärgerlich aber in Wirklichkeit nicht wichtig. Der LASK wird gegen RB und Rapid noch genug Punkt liegenlassen. Ich sehe den 2. Platz durch die nicht bedroht.“

sanktpetri: „Genauso wie man das Cup-Spiel (schon nach 5 Minuten) hätte verlieren können, hätte man das gestrige gewinnen können. Wenn allerdings bei uns Jon Gorenc Stankovič UND Wüthrich fehlen, ist das im Defensivzentrum nicht so leicht kompensierbar. Geyrhofer (auf seiner falschen Seite) und auch Affi haben jeweils eine gute bis Top-Partie geliefert. Die LASK-Innenverteidigung scheint die einzige in der Liga, die Emegha neutralisieren kann und Ajeti hat erneut nicht wirklich Werbung für eine Fixverpflichtung gemacht.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 1:2-Niederlage des SK Sturm gegen den LASK.