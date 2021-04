Sturm-Fans: „Kelvin Yeboah kann richtig stark werden!“

Die Sturm-Fans sind nach ihrem Sieg über den LASK und dem Sprung auf Platz 3 hochzufrieden. Wir haben die Fanmeinungen aus dem Austrian Soccer...

Die Sturm-Fans sind nach ihrem Sieg über den LASK und dem Sprung auf Platz 3 hochzufrieden. Wir haben die Fanmeinungen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größter Fußball-Community eingeholt.

Johnny Gunther: „Boah, endlich mal ein schweres Spiel, das sich insgesamt eigentlich ganz easy gespielt hat, Spielverlauf war endlich mal fein. Daran sieht man auch, wie wichtig das ist.

Heute (und schon öfters die Saison) haben’s gezeigt, dass sie nach Rückschlägen wieder aufstehen können. Am Mittwoch bitte zeigen, dass man auch mit Erfolgen gut umgehen kann, das ist nochmal um einiges schwieriger.“

StunningSteve: „Die ersten 15 Minuten hat man ein wenig gebraucht bis man drin war, aber danach war’s es ein richtig cooles und abgezocktes Spiel. Endlich wieder mal den LASK geschlagen und das leidige Elfer-Thema hat sich auch erledigt. Die Laufwege und der Einsatz von Yeboah gefallen mir ungemein, an ihm werden wir sicher noch viel Freude haben, aber der Abschluss ist ein Graus. Einzig mit den Wechseln von Ilzer werd ich nicht wirklich warm, ein Balaj bringt dich einfach nicht weiter.“

froehlix: „Wenn Yeboah in einen Lauf kommt und treffen anfangt, zerschießt er die Liga. Bissi Glück mit dem Timing dazu und wir sehen auch noch eine schöne Ablöse. Im Worst Case macht der bei uns hoffentlich noch immer eine Laufbahn wie Edomwonyi. Sehr guter Transfer!“

Schönaugürtel Mario: „5 Spiele noch und wir sind voll im Rennen um einen fixen Platz in der Gruppenphase. Wer hätte das vor der Saison gedacht?“

toreandreflo: „Geil! Hätte ehrlich gesagt nichts auf uns gewettet, weil’s gegen den LASK irgendwie immer gegen uns läuft. Heute zum Glück nicht! Yeboah boostet uns da vorne schon ordentlich. Wie wichtig wäre der am Mittwoch gegen den WAC gewesen. Dann vermute ich mal, hätten wir zumindest ein X geholt. Seis drum! Nochmal die Betrüger schlagen, dann verfalle ich in Ekstase und die Saison geht so aus, wie sich das unser Team auch verdient hat.“

lovehateheRo: „Ich fand’s auch gut, dass Yeboah so egoistisch war und unbedingt den zweiten Elfer schießen wollte. Ein Stürmer muss geil auf Tore sein, und vielleicht geht’s ja jetzt gleich etwas einfacher, wenn er wieder eins mehr am Konto hat.“

Balotelli45: „Im Großen und Ganzen ein sehr verdienter Sieg, zweiter Elfer für mich ganz klar, Trauner zieht Yeboah ganz klar in Fuß weg. Beim ersten Elfer, auch nach der fünften Wiederholung, kann ich kein Foul erkennen. Natürlich hatten wir in der Vergangenheit nie das Glück bzw. das Unvermögen der Schiris keine Elfer zu bekommen. Jedoch bin ich für Gerechtigkeit und beim Ersten sehe ich echt nicht viel. [..] Am Mittwoch nochmals nachlegen wäre irre. Bin aber schon heute hochzufrieden, endlich die Serie gegen LASK beendet zu haben. Kritik auf hohem Niveau gibt’s trotzdem: Warum wechselt Ilzer Balaj ein? Warum nicht Mwepu bevorzugen? Danke für einen geilen Fußballabend.“

Pepi_Gonzales: „Am Passspiel muss im nächsten Schritt der Weiterentwicklung natürlich gearbeitet werden. Das ist Teilweise echt wenig. Aber da sind Spiele gegen den LASK sicherlich nicht der Maßstab. Übrigens was ich schon anmerken muss, wie wir in den letzten Spielen unsere Gegner im Zweikampf im Griff haben ist schon stark. Wir haben mittlerweile die meisten gewonnenen Duelle in der Bundesliga.“

schwarzweißblau: „Wie sexy sind bitte die Einwürfe von Dante? Unser Einwurf-Graus hat endlich ein Ende. Wie gut tut uns bitte ein Yeboah? Wenn der jetzt noch konzentrierter im Abschluss wird… Das sind Edomwonyi-Vibes aus der guten Edomwonyi-Phase. So einer tut uns immer gut. Zwei Elfmeter (und dann auch noch richtige) gleichen ja bitte einem Wunder. Endlich mal wieder drei Punkte gegen den LASK.“

