Faktencheck zur 26. Bundesliga-Runde 2020/21

Der 26. Spieltag der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt in der „englischen Woche“ einige spannende Begegnungen mit sich. Am Dienstag steht...

Der 26. Spieltag der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt in der „englischen Woche“ einige spannende Begegnungen mit sich. Am Dienstag steht die Qualifikationsrunde auf dem Programm, wo die Wiener Austria die formstarke SV Ried empfängt. Am Mittwoch geht es dann mit der Meisterrunde weiter, wo im Spitzenspiel der LASK den SK Rapid zum Duell bittet.

TSV Hartberg – SKN St. Pölten

Dienstag 18:30, Profertil-Arena, Schiedsrichter: Manuel Schüttengruber

Für die Steirer wird es ein schmerzhaftes Rendezvous mit der Vergangenheit. Ziemlich genau einen Monat ist es her, dass SKN-Außenbahnspieler Kofi Schulz dem TSV Hartberg in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 3:3 einschenkte – und damit alle Meistergruppen-Träume zunichte machte. „Extrem bitter“, schimpfte damals Trainer Markus Schopp, der selbst eine Vergangenheit bei den Wölfen hat. In der Saison 2017/18 fungierte er als Co-Trainer der Niederösterreicher, zunächst unter Oliver Lederer, dann unter dem heutigen Rapid-Coach Didi Kühbauer. Immerhin: Daheim sind die Hartberger eine kleine Macht und seit fünf Spielen ungeschlagen. Gelingt am Dienstag (Anpfiff: 18.30 Uhr) der sechste Streich gegen die seit sieben Partien sieglosen Niederösterreicher, wäre das neuer Vereinsrekord.

– Beide Saisonduelle zwischen dem TSV Hartberg und dem SKN St. Pölten endeten unentschieden. Hartberg spielte bislang gegen kein Team innerhalb einer Saison der Bundesliga 3-mal unentschieden, der SKN zuletzt 2019/20 gegen den FK Austria Wien.

– Der TSV Hartberg ist gegen den SKN St. Pölten seit 5 Spielen ungeschlagen (3 Remis, 2 Siege). Der SKN gewann nur die 1. Begegnung in der Bundesliga gegen Hartberg – am 22. September 2018 mit 3:0.

– Der SKN St. Pölten traf gegen den TSV Hartberg 6 Spiele in Folge (insgesamt 12-mal). Aktuell hat der SKN nur gegen die SV Ried eine ebenso lange Torserie in der Bundesliga.

– Der TSV Hartberg ist seit 5 Heimspielen ungeschlagen (3 Siege, 2 Remis) – wie zuletzt im Herbst 2019. In der Bundesliga blieb Hartberg noch nie 6 Heimspiele am Stück ungeschlagen.

– Der TSV Hartberg blieb in dieser Saison 6-mal ohne Gegentor – erstmals so häufig innerhalb einer Saison der Bundesliga.

Letztes Duell:

Hartberg 3:3 St. Pölten

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 33 (6 Siege Hartberg, 10 Remis, 17 Siege St. Pölten)

Verletzt/Angeschlagen: Lema / Asadi, Tursch, Muhamedbegovic

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Gollner, Nimaga / Schulz, Ljubicic, Schmidt

Nächstes Spiel: Altach-Hartberg / Ried-St.Pölten

SCR Altach – FC Admira

Dienstag 18:30, Cashpoint-Arena, Schiedsrichter: Andreas Heiss

Jan Zwischenbrugger, Sebastian Bauer, Samouel Oum Gouet, Roman Kerschbaum – in den bisherigen zwei Saison-Duellen zwischen Altach und der Admira mussten nicht weniger als vier Spieler per Platzverweis vorzeitig duschen gehen. Und auch dieses Mal (Anpfiff: Dienstag, 18.30 Uhr) steht beim Kampf um den Klassenerhalt einiges auf dem Spiel. Dabei scheinen die Vorarlberger dem Team von Damir Buric durchaus zu liegen. Von den jüngsten neun Duellen ging nur eines an die Altacher, gegen die die Südstädter in den vergangenen 14 Duellen immer mindestens einmal trafen. Ein Erfolg wäre auch diesmal bitter nötig: Seit dem Jahreswechsel gelangen der Admira überhaupt nur zwei Siege, einer davon allerdings gegen… Altach!

– Der FC Admira verlor in der Bundesliga nur eines der vergangenen 9 Spiele gegen den SCR Altach (je 4 Siege und Remis) – am 24. Oktober 2020 mit 2:4.

– Der FC Admira traf gegen den SCR Altach in den vergangenen 14 Spielen in der Bundesliga immer (insgesamt 30 Treffer) – erstmals so lange.

– Bei den beiden Duellen zwischen dem SCR Altach und dem FC Admira gab es in dieser Saison der Bundesliga bereits 4 Platzverweise. Mehr Platzverweise innerhalb einer Saison gab es zuletzt 2014/15 bei den Spielen des SK Sturm Graz gegen den SK Rapid Wien – damals 6.

– Der SCR Altach ist seit 2 Spielen ohne Gegentor – erstmals in dieser Saison der Bundesliga.

– Erwin Hoffer erzielte gegen den SCR Altach 9 Tore – nur Stefan Maierhofer (10-mal) traf in der Bundesliga gegen den FC Admira häufiger.

Letztes Duell:

Admira 3:1 Altach

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 35 (8 Siege Altach, 13 Remis, 14 Siege Admira)

Verletzt/Angeschlagen: Schreiner, Obasi, Edokpolor / Babuscu, Rath, Tomic, Datkovic, Kadlec

Gesperrt: Niemand / Malicsek

Gefährdet: Edokpolor / Maier

Nächstes Spiel: Altach-Hartberg / Admira-Austria

FK Austria Wien – SV Ried

Dienstag 20:30, Generali Arena, Schiedsrichter: Rene Eisner

The trend is your friend – das gilt aktuell für beide Teams bei diesem Duell (Anpfiff: Dienstag, 20.30 Uhr). Die aufgrund der Unruhe rund um den Klub arg gebeutelten Austrianer sammelten in den ersten drei Spielen der Qualifikationsgruppe sechs Punkte, Gegner Ried sogar einen mehr. Ein anderer Trend spricht aber eindeutig für die Veilchen. Denn im direkten Duell hielten sich die Violetten in den letzten fünf Spielen schadlos und gewannen allesamt gegen die Innviertler. Bei denen feiert Eigengewächs Marcel Ziegl ein beachtliches Jubiläum. Zum bereits 200. Mal läuft er für seinen Klub in der Bundesliga auf, dazu kommen 61 Spiele in der 2. Liga. So wird man zum Urgestein.

– Der FK Austria Wien gewann in der Bundesliga gegen die SV Ried die vergangenen 5 Spiele. Das gelang den Wienern zuletzt von Februar 2012 bis Mai 2013 – damals sogar 6 Siege in Folge.

– Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga gegen die SV Ried seit 8 Spielen ungeschlagen (7 Siege, 1 Remis) – wie zuletzt von Februar 2012 bis November 2014 – damals waren es 12 unbesiegte Spiele (7 Siege, 5 Remis).

– Peter Stöger gewann als Trainer des FK Austria Wien in der Meistersaison 2012/13 alle 4 BL-Spiele gegen die SV Ried. Das gelang der Wiener Austria in keiner anderen Spielzeit in der Bundesliga.

– Der FK Austria Wien holte in der diesjährigen Qualifikationsgruppe in 3 Runden 6 Punkte – nur die SV Ried (7) mehr.

– Marcel Ziegl steht vor seinem 200. Spiel in der Bundesliga – alle für die SV Ried. Nur 6 Spieler absolvierten mehr BL-Spiele für die Innviertler – Oliver Glasner (410 Spiele) die meisten.

Letztes Duell:

Ried 0:1 Austria

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 86 (46 Siege Austria, 21 Remis, 19 Siege Ried)

Verletzt/Angeschlagen: Niemand / Schreiner, Thurnwald

Gesperrt: Pichler / Niemand

Gefährdet: Fitz / Offenbacher

Nächstes Spiel: Admira-Austria / Ried-SKN

WSG Tirol – Red Bull Salzburg

Mittwoch 18:30, Tivoli Neu, Schiedsrichter: Josef Spurny

Der Nächste, bitte! Von den 13 Partien seit dem Jahreswechsel konnte Red Bull Salzburg zwölf siegreich beenden, die letzten sechs Spiele wurden mit gerade einmal drei Gegentoren gewonnen. Und 21 der ersten 26 Partien, ein Sieg vorausgesetzt, hätte auch noch kein Team in der Drei-Punkte-Ära für sich entschieden. Nun versucht also Überraschungsteam WSG Tirol dem großen Favoriten ein Bein zu stellen (Anpfiff: Mittwoch, 18.30 Uhr). Immerhin: Bei den beiden bisherigen Heimspielen vermochten die Tiroler jeweils ins Tor zu treffen, was an den klaren Niederlagen (2:4 und 1:5) allerdings auch nichts änderte. Überhaupt treffen die Mozartstädter gegen die WSG im Schnitt 4,8-mal pro Spiel ins Tor, es droht also für Keeper Ferdinand Oswald ein anspruchsvoller Abend zu werden.

– Der FC Red Bull Salzburg traf in der Bundesliga in allen 4 Spielen gegen die WSG Tirol 4-mal oder häufiger – 4,8 Tore pro Spiel. Nur der SK Rapid Wien erreichte mit 5 Toren pro Spiel gegen den FavAC einen höheren Torschnitt (bei mindestens 4 Begegnungen).

– Der FC Red Bull Salzburg erzielte bei der WSG Tirol bereits 9 Auswärtstore – so viele wie kein anderes Team in der Bundesliga.

– Die WSG Tirol traf in beiden Heimspielen gegen den FC Red Bull Salzburg. 3 Heimspiele am Stück mit Torerfolg absolvierte die WSG gegen kein Team in der Bundesliga.

– Die WSG Tirol erzielte in diesem Kalenderjahr in der Bundesliga 23 Tore – nur der FC Red Bull Salzburg (36) und SK Rapid Wien (25) im Frühjahr 2021 mehr.

– Der FC Red Bull Salzburg erzielte 15 Tore durch Wechselspieler und stellte damit bereits jetzt den Rekord in der Bundesliga ein, den die Salzburger selbst in der Vorsaison aufstellten.

Letztes Spiel:

WSG 2:4 Salzburg

Bilanz seit 74/75:

Spiele insgesamt: 23 (3 Siege WSG, 5 Remis, 15 Siege Salzburg)

Verletzt/Angeschlagen: Gölles / Vallci

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Behounek, Petsos, Rieder / Niemand

Nächstes Spiel: Rapid-WSG / WAC-Salzburg

SK Sturm Graz – Wolfsberger AC

Dienstag 18:30 Merkur Arena, Schiedsrichter: Harald Lechner

Auswärtshelden vs. Heimmacht – es verspricht ein spannendes Duell zu werden, wenn die in der Fremde so starken Kärntner auf die daheim nur schwer zu biegenden „Blackies“ treffen (Anpfiff: Mittwoch, 18.30 Uhr). Für WAC-Trainer Christian Ilzer ist es eine Reise in die Vergangenheit, war er in der Saison 2018/19 ein Jahr lang für die Lavanttaler tätig. Die Bilanz gegen seinen Ex-Klub ist seitdem allerdings ausbaufähig. Sowohl mit der Austria (0:0, 1:3) als auch mit Sturm (0:0, 1:2) vermochte er bis dato nicht gegen den WAC zu gewinnen. Aktuell sind die Kärntner jedenfalls seit fünf Spielen gegen die Grazer unbesiegt und kassierten in diesem Zeitraum auch nur zwei Gegentore.

– Der SK Sturm Graz gewann 15-mal in der Bundesliga gegen den WAC – nur der FC Red Bull Salzburg (18-mal) häufiger.

– Der WAC ist in der Bundesliga gegen den SK Sturm Graz seit 5 Spielen ungeschlagen (4 Siege, 1 Remis) – erstmals. Die Kärntner kassierten in diesen 5 Spielen insgesamt nur 2 Gegentore.

– Der WAC gewann 6 der vergangenen 8 Spiele in der Bundesliga gegen den SK Sturm Graz. Nach einem Treffer gewann der WAC in diesen 8 Spielen immer (6 Siege bei 14 Toren).

– Der SK Sturm Graz gewann 9 der ersten 12 Heimspiele – erstmals so viele in diesem Jahrtausend zu diesem Zeitpunkt einer Saison der Bundesliga.

– Der WAC gewann 8 der ersten 12 Auswärtsspiele – erstmals so viele zu diesem Zeitpunkt einer Saison der Bundesliga.

Letztes Spiel:

Sturm 1:2 WAC

Bilanz seit 74/75:

Spiele insgesamt: 38 (19 Siege Sturm, 4 Remis, 15 Siege WAC)

Verletzt/Angeschlagen: Trummer, Ingolitsch / Niemand

Gesperrt: Yeboah, Gorenc-Stankovic / Lochoshvili

Gefährdet: Hierländer, Ingolitsch, Jäger, Yeboah / Jovelijc, Stratznig, Tafferner, Scherzer, Peretz, Baumgartner

Nächstes Spiel: Sturm-LASK / WAC-Salzburg

LASK – SK Rapid Wien

Mittwoch 20:30, Raiffeisen Arena, Schiedsrichter: Walter Altmann

Direktes Duell im heißen Fight um Platz zwei, über den man es heuer in die Champions League schaffen kann. Dabei schlug das Pendel in dieser Begegnung (Anpfiff: Mittwoch, 20.30 Uhr) zuletzt auffallend oft in Richtung der Grün-Weißen aus. Fünf Siege in Folge sind das eine, wobei in drei dieser fünf Spiele Rapid-Treffer erst in der Nachspielzeit fielen. Vor allem Taxiarchis Fountas ist „on fire“, wenn es gegen die Schwarz-Weißen geht, er traf in vier Spielen in Folge gegen seinen aktuellen Lieblingsgegner. Die Linzer kamen etwas schleppend in die Meistergruppe, wollen sich von ihren Zielen aber nicht abbringen lassen. Tormann Alexander Schlager: „Rang zwei am Ende der Saison würde uns schon gut gefallen.“

– Der SK Rapid Wien gewann die vergangenen 5 direkten Duelle gegen den LASK. Mehr Siege in Folge feierte Rapid in der Bundesliga gegen den LASK nur von 1987 bis 1994 – damals 8 Siege in Folge.

– Der SK Rapid Wien traf in der Bundesliga in 3 der vergangenen 5 Spiele gegen den LASK in der Nachspielzeit.

– Der LASK und SK Rapid Wien trennten sich in diesem Jahrtausend in der Bundesliga bei Heimspielen der Linzer Athletiker nie torlos.

– Der LASK hatte in dieser Saison der Bundesliga 274 Ballgewinne 40 oder weniger Meter vor dem gegnerischen Tor – so viele wie kein anderes Team.

– Taxiarchis Fountas traf gegen den LASK in der Bundesliga in 4 Einsätzen in Folge – sein persönlicher Rekord.

Letztes Spiel:

LASK 1:2 Rapid

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 153 (36 Siege LASK, 28 Remis, 89 Siege Rapid)

Verletzt/Angeschlagen: Karamoko, Raguz, Gruber / Schobesberger, Dibon, Velimirovic, Szanto

Gesperrt: Renner / Greiml

Gefährdet: Niemand / Barac, Petrovic

Nächstes Spiel: Sturm-LASK / Rapid-WSG

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!