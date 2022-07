Sturm-Fans: „Müssen die Chancen besser nützen als die Austria“

Der SK Sturm trifft im Spitzenspiel der 2. Bundesliga-Runde auf RB Salzburg. Erhoffen sich die Fans vom aktuellen Vizemeister gegen den Serienmeister einen Punktegewinn?...

Der SK Sturm trifft im Spitzenspiel der 2. Bundesliga-Runde auf RB Salzburg. Erhoffen sich die Fans vom aktuellen Vizemeister gegen den Serienmeister einen Punktegewinn? Wir haben uns für euch im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, umgehört.

Gast1909: „Ja, nach Woche 1 hat man wieder einmal gesehen, dass Salzburg vorne irre Qualität hat, hinten aber schon den ein oder anderen teils kapitalen Schnitzer dabeihatte. Die gilt’s halt absolut eiskalt auszunutzen, wenn wir da irgendwas mitnehmen wollen. Dass wir mit einer Leistung wie letzte Woche nichts reißen werden ist halt auch klar. Gefühlt hatten alle Blei in den Beinen und teilweise im Kopf. Auch wenn die Saison noch jung ist, würd’s mit einer Niederlage schon wieder ordentlich Druck von außen geben kommt mir vor.

MrColl: „Ich hoffe, dass Stankovic auch wieder besser drauf bzw. im Spiel ist – der war gegen den WAC nicht so präsent wie sonst und bei Prass erhoffe ich mir weniger Ballverluste. Viele Dinge macht er ja wirklich saustark, vor allem was Einsatz angeht, aber dafür sind dann oft so Ballverluste dabei, die einfach nicht sein dürfen und über seine Schusstechnik bzw. Genauigkeit reden wir mal gar nicht. Aber gut gegen Salzburg, wie schon die letzten Jahre immer, sag ich mal 3:1 oder 4:1 für Salzburg und lass mich hoffentlich überraschen. Bin ja gespannt ob wir dann auch voll bei der Sache sind, oder im Kopf dann schon ein wenig bei dem CL-Quali-Spiel. Klar wird man das verneinen, aber wir alle wissen wir es wirklich ist und gerade aber gegen Salzburg musst du mir 100% bei der Sache sein, sonst kann es sehr böse ausgehen.“

loewinger: „Gegen Salzburg – das ist für mich immer quasi ein Bonusspiel. Bin aber guter Dinge, dass da sogar was rausschaut für uns. Und wenn nicht, dann müssen wir eben in Ried voll anschreiben. Mit vier Punkten nach drei Partien wären wir auch im Soll, bei unserer Auslosung…“

rmax1: „Für die Austria hätte das schon etwas werden können, wenn sie ihre Chancen auch genützt hätten. Auch wir werden Chancen vorfinden. Wenn man gegen RB etwas mitnehmen will, müssen diese Chancen aber auch genützt werden. Das erste Spiel hat gezeigt, dass RB gerade in der Defensive anfällig ist. In der Offensive sind sie dagegen saustark, da müssen wir höllisch aufpassen. Ob anstelle von Affengruber jetzt Oroz oder Borko spielt ist wohl Geschmacksache. Schade das Baumgartner Transfer (noch) nicht geklappt hat.“

lovehateheRo: „Wenn Salzburg wieder mit der gleichen Aufstellung spielt, könnte schon was drin sein. Bernardo ist eine große Schwachstelle in der Innenverteidigung, Wöber muss sich an die Linksverteidiger-Position erst gewöhnen, und Seiwald ist auf der Sechs ebenso verschenkt wie Sucic auf der 8.“

lovehateheRo: „Auf jeden Fall muss man sich die hohen Bälle sparen. Keine Ahnung wo der Blödsinn immer wieder mal zwischendurch herkommt, aber wir haben vorne einfach überhaupt keine Spieler für so eine Herangehensweise.“

sanktpetri: „Nur wegen der Affengruber-Sperre Stanko zurückzuziehen wäre nicht gut, weil man zwei Positionen schwächen würde, denn Demaku ist ein ganz anderer Typ, für den alleinigen Sechser wie Stanko, glaube ich noch nicht bereit. Ljubic ist auch nicht als Rauten-Sechser ideal. Daher Oroz rein oder meinetwegen Borko. Beim Vizemeister-Sieg gegen RB war Borko auch gut genug.“