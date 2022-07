Begehrter Stürmer: Tottenham bietet 20 Millionen für Benjamin Sesko

Benjamin Sesko, der wohl kommende Stürmerstar von Red Bull Salzburg, weckt bei internationalen Topklubs immer mehr Begehrlichkeiten. Nun hat Tottenham Hotspur 20 Millionen Euro...

Benjamin Sesko, der wohl kommende Stürmerstar von Red Bull Salzburg, weckt bei internationalen Topklubs immer mehr Begehrlichkeiten. Nun hat Tottenham Hotspur 20 Millionen Euro für den 19-jährigen Slowenen geboten.

Nachdem bereits Bayern und Dortmund für den slowenischen Nationalspieler in der Warteschlange standen, wurde zuletzt bekannt, dass Seskos Manager schon Gespräche mit dem technischen Direktor des AC Milan, Paolo Maldini aufnahm.

Kurz darauf kam das Dementi durch Sesko selbst: Er fühle sich in Salzburg sehr wohl und werde die kommende Saison sicher bei den Roten Bullen verbringen. Der äußere Druck auf den Brecherstürmer, der immer wieder als „neuer Haaland“ tituliert wird, wächst aber, zumal immer mehr Top-Klubs sich für den Youngster interessieren.

In englischen Medien macht nun ein neues Angebot von Tottenham Hotspur die Runde. Der Premier-League-Klub soll 20 Millionen Euro auf den Tisch legen wollen, um Sesko möglichst bald nach London holen zu können.

Red Bull Salzburg ist aber seit jeher dafür bekannt, seinen jungen Spielern eine gute Bühne zu bieten, damit diese in weiterer Folge noch mehr herausholen, noch bessere Angebote bekommen können. Demnach scheint es aktuell so, als würden sich erfolgreiche Lockrufe wohl auf einen späteren Zeitpunkt hinauszögern. Angesichts dessen, dass das Interesse an Sesko bereits jetzt – nach nur 36 Spielen für die Kampfmannschaft der Mozartstädter – sehr groß ist, darf man also zumindest davon ausgehen, dass er nicht länger als ein weiteres Jahr in Salzburg bleiben wird.