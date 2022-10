Sturm-Fans: „Peinliche Serie gegen den WAC beenden“

Der SK Sturm trifft heute auf den Wolfsberger AC und die Fans hoffen, dass eine lange Serie endlich reißen wird. Die Blackies konnten nämlich...

Der SK Sturm trifft heute auf den Wolfsberger AC und die Fans hoffen, dass eine lange Serie endlich reißen wird. Die Blackies konnten nämlich in den letzten sieben Heimspielen keinen Dreier gegen die Kärntner einfahren, die nicht gerade optimal in die Saison 22/23 gestartet sind. Wird der SK Sturm nach der starken Leistung gegen Lazio heute nachlegen können? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Vuibrett: „Und auf geht’s zum nächsten Highlight. Warum Highlight? Gegen den WAC konnte man seit 2018 (!!) kein Heimspiel mehr gewinnen. Um genau zu sein: 7 Heimspiele, die allesamt verloren wurden mit einem gesamten Torverhältnis von 4:18. Unglaublich, aber da waren ein paar derbe Abfuhren dabei, nicht zu vergessen die Watschn am Ende der letzten Saison. Diese Umstände allein reichen schon dafür, dass die Mannschaft darauf brennen sollte, diese Unserie endlich zu beenden. Noch dazu endlich kein Liendl mehr beim WAC, der immer für ein Weitschusstor gut war. In der aktuellen Mannschaft gibt es aber mit Baribo, Malone und Ballo keine minder gefährlichen Spieler, auf die man stets ein Auge haben sollte. Besonders Baribo trifft einen Gegner immer wieder da wo es weh tut. Nämlich im Tor. Außerdem wird man sich sicher für die Ried-Niederlage rehabilitieren wollen, was aber Tirol auch schon nicht gelang, bei extrem heimstarken Grazern. Unser Plus ist auf alle Fälle die aktuelle Form und dass wir (vor allem) offensiv einfach eine extreme Man-Power besitzen. Mit einem X kann man schon zufrieden sein, jedoch wird man sicher auf Sieg spielen und den dann hoffentlich auch holen.“

lovehateheRo: „Pflichtsieg, diese peinliche Serie muss endlich beendet werden. Nur halt diesmal bitte eine andere Taktik als „jeden Ball hoch nach vorne auf Piesinger und Schifferl hauen“ wählen.“

00high5: „Offensiv kannst gescheit durchrotieren ohne einen herben Qualitätsverlust zu erleiden, defensiv wirds schon schwieriger. Stankovic und Wüthrich sind das Um und Auf hinten, trotzdem würde ich den beiden mal eine Pause gönnen.

GORILLA: „Gegen den WAC muss endlich ein Sieg her. Lieber etwas weniger rotieren und dann gegen den GAC im Cup komplett durchrotieren. Gegen die reicht dann die zweite Garnitur.“

Auslandschwoazer: „Das sieht der Verein hoffentlich anders. Auch wenn die Meisterschaft das Wichtigste für einen Verein ist, hat das Derby eigene Gesetze. Bestmögliche Aufstellung Und Einstellung muss da gegeben sein. Die Spieler müssen wissen wie wichtig so ein Spiel ist und in dem Spiel genau wie gegen Lazio auf den Sieg brennen.“

rmax1: Ich tippe auf eher weniger Rotation für Sonntag und mehr für das Cupspiel, da am Samstag darauf RB wartet. Bin mir sicher, dass auch RB für das Cupspiel viel rotieren wird.“

MrColl: „Die Serie gegen den WAC muss dann echt mal enden, wenn ich mich an das erste Heimspiel letzte Saison erinnere, wo wir klar die bessere Mannschaft waren und am Ende 3:0 verloren haben, ist das schon echt nicht mehr schön mit sieben Niederlagen in Folge zuhause. Da eine Woche später dann Salzburg auf dem Programm steht wäre ein Punktgewinn gegen den WAC nicht gerade unwichtig und ich hoffe das man es diesmal schafft, wäre echt mal wieder an der Zeit. Bei der Aufstellung nehme ich mal an das Böving und Horvat wieder von Anfang an spielen werden und ja – gegen den WAC würde ich dennoch mit der besten Mannschaft die zu Verfügung steht auflaufen bzw. auch fit ist. Unter der Woche im Cup kann man dann eher einige Spieler mal am Anfang auf die Bank setzen auch wenn der Cup natürlich wichtig ist aber auch in der Meisterschaft muss man versuchen dran zu bleiben an Salzburg.“

Stgr1909: „Ich würde nicht Stanko UND Wüthrich rotieren, sondern, je nachdem ob beide halt fit und bereit sind, einen am Sonntag und einen beim Derby. Würde auf Stanko gegen WAC nur ungern verzichten.“

Zippo: „Ich denke Ilzer wird nur auf einzelnen Positionen rotieren. Also Wüthrich oder Stanko mal Pause. Hab aber generell ein gutes Gefühl für das Spiel, dass unsere Unserie hier enden wird.

