Sturm-Fans: „Schnegg ist ein Kandidat für das Nationalteam“

Der SK Sturm setzte sich gegen die Wiener Austria auswärts mit 2:1 durch und bleibt damit dicht am Tabellenführer Red Bull Salzburg dran. Wir wollen uns ansehen was die Sturm-Fans zum Auftritt ihrer Mannschaft gegen die Veilchen sagen? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Stgr1909: „“Gut“ dass sich heute Emegha seine fünfte Gelbe geholt hat. Klagenfurt daheim muss so oder so ein Pflichtsieg sein. Gehe von Sarkaria-Teixeira vorne aus. Borkovic hoffentlich nicht schlimmer verletzt. Wichtig vor allem der Blick auf LASK gegen Salzburg. Denen traue ich es am ehesten zu Salzburg Punkte abzunehmen.“

OoK_PS: „Keine Minute gesehen, aber 8/8 gegen die beiden Wiener Vereine ist schon eine brauchbare Statistik.“

lgrad94: „Starkes Spiel, unnötig spannend gemacht. Schön für Emegha, dass es wieder geklappt hat. Schnegg „Man of the Match“. Starke kämpferische Leistung, solche Spiele muss man gewinnen, wenn man Meister werden will. Die Wiener Klubs schauen voller Neid in die Steiermark. Das gefällt mir. Wir Bauernschweine haben den Wiener Klubs diese Saison mehrere Lehrstunden erteilt. Der eine Klub rennt seit 20 Jahren seiner Mission 33 hinterher und der andere hat Probleme beim Lizensierungsverfahren. Man kann im Moment als Sturm-Fan einfach nur genießen, was diese Mannschaft macht. Woche für Woche.“

plieschn: „Hochverdient! Wieder eine tolle Leistung, wieder einmal danke an die ganze Mannschaft! Ganz besonders positiv ist wieder einmal Schnegg zu erwähnen, unglaublich, was der im Moment spielt. Klar der beste Österreicher auf seiner Position.“

Paul M: „Da wir auf dieser Position sowieso nicht mit vielen guten Spielern gesegnet sind, wäre Schnegg meiner Meinung nach ein Fall für das Nationalteam.“

Veteran82: „Bemüht die Austria, aber im Endeffekt ist dort halt auch nicht viel da, wenn man hinten kompakt steht. Und solange die Wiener nicht kapieren, dass die Tore natürlich aus Fehlern passieren wenn man ständig Druck macht, werden wir die nächsten Jahre auch kein Problem haben…die glauben ja wirklich ständig, dass sie nur wegen Eigenfehlern verlieren und nicht weil einfach zu wenig Qualität da ist.“

killver: „Hochverdienter Sieg, am Ende unnötig spannend gemacht.“

Vöslauer: „Verdienter Erfolg in Favoriten, damit haben wir heuer gegen unsere Lieblingsgegner aus Wien (Austria & Rapid) in 8 Pflichtspielen wie viele Siege gefeiert? Alleine (besser gesagt auch) dieser Umstand macht es zu einer legendären und der besten Saison seit Osim-Zeiten. Ganz stark habe ich heute Emegha gesehen (auch als Pass- & Vorlagengeber), sowie auch Wüthrich/Stankovic waren im Verbund ganz wichtig und haben Tabakovic komplett aus dem Spiel genommen. Was beim Gegentreffer schiefgelaufen ist (angefühlt hat es sich wie ein Unfall den man kommen sieht und dann plötzlich alles in Zeitlupe passiert…) können wir natürlich kommentieren, will ich aber nicht. Sowas passiert, sowas kommt vor. Für was noch sauren Senf beimischen. In der Kombination mit dem Austria-Klagenfurt-Ergebnis gegen den LASK war es ein erfolgreicher Sonntag. Nun müssen wir gegen die Waidmannsdorfer den Pflicht-Dreier einfahren, dann kann man gemütlich alles akzeptieren und hinnehmen, was zur gleichen Zeit in Linz gegen Salzburg passiert. Mein ambitionierter aber doch realistischer Wunsch ist, dass wir vor dem letzten Spieltag mehr als drei Punkte vor dem LASK sind. Was mein Traum ist, brauch ich hoffentlich eh nicht kundtun.“

TraunseeSchwoaza: „Das war eine starke 1. Hälfte, besonders Emegha, Schnegg und Wüthrich! 2. Hälfte wollte man wohl trocken runter spielen… hat nicht ganz funktioniert. Aber im Endeffekt offensiv trotzdem immer wieder Nadelstiche gesetzt und richtig brenzlig wurde es defensiv dann auch nicht.“

Fleurquin: „Sehr fein. Die Mannschaft kämpft sich 100% in jedes Match. Die Mannschaft/Kader/Stuff/Mentality ist auf einem Niveau wo man sich als Fan bedanken kann. Top Leistungen, viel Freude.“

Manu_Graz: „Wichtiger Sieg und das in der Woche der Cup-Feier. Leider unnötig spannend gemacht aber alles in allem doch verdient. 4 Siege in dieser Saison gegen diese unsympathische Austria gefällt mir sehr gut. Gruber nur am meckern bei jedem Abseits, Ranftl bei der Gelbaktion für Schnegg extrem unsportlich.“

GraveDigger: „Absolut verdienter Sieg auf Grund einer überragenden ersten Halbzeit – unnötig spannend gemacht dann in Halbzeit 2, aber irgendwie reicht aktuell ja immer eine sehr starke Halbzeit für den Sieg aus; kann gerne so weitergehen, aber bitte spielt’s nie mehr einen Freistoß bei 2:1 Führung in der 94.Minute mit fünf (!) Offensivspielern normal aus. Keine Ahnung was ihnen da geritten hat und wieso es nicht zur Eckfahne ging.“

