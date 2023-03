Sturm-Fans: „Überragende Leistung gegen überforderten Gegner“

Der SK Sturm zeigte gegen die Wiener Austria eine sehr gute Leistung und gewann völlig verdient mit 3:1. Wir wollen uns ansehen was die...

Der SK Sturm zeigte gegen die Wiener Austria eine sehr gute Leistung und gewann völlig verdient mit 3:1. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Performance ihrer Mannschaft sagen und haben uns dafür im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum, für euch umgehört.

Steinzeit_: „Ich weiß, ich lehne mich weit aus dem Fenster, aber da waren gestern schon Aktionen dabei, die das Prädikat „europäische Spitzenklasse“ verdienen. Mit welchem Tempo da „einmal berühren“ im und um den Sechzehner agiert wurde, ja das war schon sehr beeindruckend! Und sind wir ehrlich, wer hätte jemals gedacht, dass ein Sarkaria (wie beim 2. Tor) am Boden liegend so intensiv das System Ilzer verkörpert bzw. verinnerlicht. Ob die Austria jetzt so schlecht war/ist, wird das Derby zeigen, persönlich glaube ich aber eher, dass wir gestern einfach einen Traumtag erwischten und in dieser Form jeder Gegner an seine Grenzen stößt. Die Austria wird ins obere Playoff kommen, und das ist gut so, weil nach Wien ist es lustiger zu fahren, als ins menschenleere Tivoli. Ein oberes Playoff mit lauter Kracherpartien, wer noch keine Karten hat ist selber schuld!“

Alkonymus: „Ich konnte die Austria gestern auch vor dem Spiel überhaupt nicht einschätzen, da sie eigentlich gegen vermeintlich kleinere Gegner gespielt haben (Lustenau, Hartberg & Ried). Aber man hat ganz gut gesehen das ihnen noch viel auf uns fehlt, die sind überhaupt nicht mit unserem Pressing usw. klargekommen. Es war schon sehr beeindruckend was wir gespielt haben, wirklich Hut ab vor unserer Mannschaft.“

Tobias98: „Hab mir gestern mehrmals gedacht: Bitte wie geil spielen diese Burschen!?! Vor allem die Szene mit Gazi-Abschluss. Hinter mir haben´s durchgehend über die vergebenen Chancen gesudert und ich denk mir: he bitte, ich war jahrelang im Stadion, da haben wir gefühlt über mehrere Monate nicht die Menge an Chancen erspielt, die wir gestern allein in 20 Minuten hatten.“

Balotelli45: „Das gestern war wirklich überragend von der ganzen Mannschaft. 90 Minuten spitz gewesen. Aber großen Respekt auch an Früchtl. Wahnsinn, was der gestern rausgeholt hat, des war schon unmenschlich.“

lovehateheRo: „Ich fand es schon ziemlich lustig, dass die bis zum Schluss von hinten rausgespielt haben, obwohl wir sie da ständig zu Fehlern gezwungen haben, und so zu einigen Chancen gekommen sind. Man würde meinen, dass ein Trainer das dann irgendwann während des Spiels umstellen würde, vor allem da die vorne eh auch einen Zielspieler am Platz hatten.“

wama: „Bärenstarker Auftritt gestern vor ausverkaufter Hütte, souveräner Sieg gegen eine über weite Strecken überforderte Austria…Einfach super erfreulich und spannend mitzuerleben, was da abgeht bei Sturm, wie alle an einem Strang ziehen, sich kontinuierlich weiterentwickeln, wachsen wollen und das auch Schritt für Schritt tun! Riesiges Kompliment wieder einmal an alle Beteiligten!“

schwoaza_burgenländer: „Gerade vom Match heimgekommen, Fazit: Unglaublich geiles Spiel, 90 Minuten lang dominiert und hochverdient gewonnen. Das Ergebnis sogar noch viel zu niedrig. Für Emegha freuts mich unglaublich, hoffe der berühmte Knoten ist endlich geplatzt. So kanns weitergehen.“

wayfarer1501: „Abgesehen von der Chancenverwertung eines der besten Spiele heuer. Hat mir ziemlich getaugt heute. Spielwitz, schöne Kombinationen und totaler Einsatz. Macht echt Spaß.“

GrazTiefschwarz: „Wie ich es erwartet habe eine ansehnliche Partie unsererseits, was man aber bekritteln muss, ist dass man das Spiel eigentlich in der ersten Halbzeit schon entscheiden muss, heißt wir sind immer noch viel zu ineffizient. Viele kreative Aktionen und auch bis vors Tor sehr schön gespielt, aber dann ist meistens Schluss. Wenigstens die von mir prophezeiten zwei Tore sind Emegha heute endlich gelungen, generell eine gute Leistung von ihm. Die Austria heute überhaupt nicht so, wie ich sie erwartet hätte, wundert mich eigentlich, dass die noch immer einen Fuß in der Meistergruppe haben. Jetzt noch in Wattens 3 Punkte und die Voraussetzungen für den Vizemeister sind super. Immer weiter, Sportklub Sturm Graz!“