Sturm-Fans: „Verdienter kann man gegen RB Salzburg nicht gewinnen“

Der SK Sturm sorgte gestern im Spitzenspiel der Runde für eine kleine Sensation. Ilzers Mannschaft gewann gegen RB Salzburg verdient mit 2:1 und zeigte dabei eine sehr starke Leistung. Wir wollen uns ansehen was die Sturm-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

quaiz: „Das war sicher eine der besten Leistungen unter Ilzer. Einmal mehr großen Dank an das Gespann Schicker / Ilzer. Die Mannschaft ist sehr gut zusammengestellt und harmoniert sehr gut. Hinten sehr konzentriert gespielt und den Salzburger Angriff so gut wie komplett aus dem Spiel genommen. Und auf unserer Seite hat man sich nicht nur auf Nadelstiche beschränkt, sondern hat selber intensiv nach vorne gespielt. Nach dem 1:0 nicht hinten reingestellt, sondern weitergespielt, das ist moderner Fußball. Højlund ist ohne Zweifel um mindestens eine Klasse stärker als Yeboah. Beim 1:0 hat er sehr gut antizipiert, diese Szene erkennt nämlich nicht jeder Stürmer so schnell. Und das 2:0 war Weltklasse, der Antritt, das überspielen und als Krönung, der Abschluss. Nicht schlecht für einen 19-Jährigen. Uns hat es sicher etwas in die Karten gespielt das Salzburg das unbedeutende Freundschaftsspiel gegen Liverpool zu ernst genommen hat, da hat es offensichtlich auch an Kraft gefehlt. Ich denke auch das sie mit Bernardo und Solet in der Innenverteidigung noch öfter Probleme bekommen werden. Mit dem Ulmer-Wechsel und Wöber in der Innenverteidigung wurde es besser. In Summe ein hochverdienter Sieg von einer perfekt eingestellten Mannschaft.“

Clemens701: „Also eines kann man glaub‘ ich jetzt schon sagen: Die kolportierten 1,8 Millionen Ablöse für Højlund waren gut investiertes Geld. Auch wenn’s eine Weiterverkaufsbeteiligung geben sollt.“

HiDa93: „Großes Lob an alle Beteiligten, unglaubliche Intensität gestern. Alleine das Ergebnis ist schon fein, aber noch viel genialer war die dominante und überzeugende Leistung – selten gesehen gegen Red Bull! Und vor allem das zweite Tor von Hojlund war unglaublich fein, noch dazu in Richtung Nordkurve. Salzburg hatte zur Pause übrigens einen Expected Goals Wert von nur 0,03 – weiß nicht ob es das mal gab in den letzten Jahren. Diese Leistung wird auch zweimal gegen Dynamo Kiew notwendig sein, um eine Chance auf den Aufstieg zu haben.“

Veteran82: „Viel verdienter kannst gegen RBS nicht gewinnen. Top-Leistung genau zum richtigen Zeitpunkt. Borkovic sehr, sehr stark heute. Wird schwer für Affengruber!“

gewei: „Meiner Meinung nach hat gestern niemand von der Startelf ausgelassen. Nicht mal Horvat, der einzig ein paar falsche Entscheidungen im Spiel getroffen hat. Aber der kommt auch noch. Hervorheben möchte gestern neben Hojlund und Dante auch noch Prass und Borkovic. Borkovic hat eine fehlerlose, staubtrockene Partie gespielt. Und Prass ist sowieso ein spielerisches Kampfmonster. Der muss nur in gewissen Entscheidungen besonnener werden.“

GrazTiefschwarz: „Wie Højlund beim zweiten Tor zielstrebig durchmarschiert, Blick eisern nach vorne aufs Tor und dann den Ball mit drölfhunderttausend KM/h in die Ecke wichst, so dass das Tor fast in der Nord landet, ist einfach nur schön. Ich werde mir die Szene in Zukunft anschauen, wenn es mir mal schlecht geht.“

Schönaugürtel Mario: „Unsere wuchtigen Grazer Edelkicker haben die leeren Dosen so dermaßen hergespielt, dass ihnen noch wochenlang der Taurin durchtränkte Angstschweiss aus den Poren trieft, wenn sie nachts von Albträumen geplagt aufschrecken.“

FLuRLi: „Wahnsinn, was die Burschen gestern für eine Intensität an den Tag gelegt haben. Prass und Hierli sind echte Laufmaschinen, was die abspulen. Dante wie ausgewechselt, er hat wohl erkannt, dass er um sein Leiberl kämpfen muss und hat echt performt. Und wie souverän hat bitte Borkovic seinen Job in der Verteidigung gemacht. Ich glaube von Horvat können wir uns auch noch einiges erwarten. Hat gegenüber dem Spiel in Wolfsberg nochmal einen Sprung gemacht und die Intensität in unserem Spiel so richtig angenommen. Seine Technik ist schon super, kann Situationen im engen Raum lösen. Muss sich nur noch mehr zutrauen. Wenn Jantscher und Otar wieder fit sind, haben wir schon richtig gute Qualität im Kader. Da hat dann Ilzer wirklich einen Pool von 13-15 Spielern, die eigentlich Startelfberechtigung haben. Jetzt gut regenerieren und gegen Kiew alles raushauen. Wenn wir dieses Pensum erneut abrufen können, ist der Aufstieg ins CL Play-Off absolut möglich.“

OoK_PS: „Vier Punkte aus den ersten beiden Spielen waren sehr wichtig. Hätte bei der Auslosung auch anders laufen können und man ist gleich unter Druck, aber so ist das natürlich genial. Für Höjlund kommt wohl noch ein dickes Angebot diesen Sommer, ich bin gespannt, wie man dann damit umgeht. Er ist auf jeden Fall besser als Yeboah.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der Partie zwischen dem SK Sturm und RB Salzburg.

