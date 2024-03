Sturm-Fans: „Wenn wir wirklich Meister werden wollen…“

Der SK Sturm empfängt im Spitzenspiel der österreichischen Bundesliga Tabellenführer RB Salzburg und kann mit einem Sieg die Spitze der Tabelle erklimmen. Die beiden...

Der SK Sturm empfängt im Spitzenspiel der österreichischen Bundesliga Tabellenführer RB Salzburg und kann mit einem Sieg die Spitze der Tabelle erklimmen. Die beiden besten Mannschaften Österreichs werden übrigens kommenden Donnerstag erneut aufeinandertreffen, wenn das Cup-Semifinale ansteht. Wir wollen uns ansehen was sich die Sturm-Fans von ihrer Mannschaft erwarten. Glauben sie an einen Sieg und die Tabellenführung? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

themanwhowasntthere: „Das erste von drei Endspielen gegen die Bullen. ich hoffe wir können im Vergleich zum letzten Jahr, nach diesem Spiel noch eine Weile länger vom ganz großen Wurf träumen. Ich als Berufspessimist glaube zwar wieder an eine neuerliche Ernüchterung, aber zum Glück denken Ilzer und die Mannschaft nicht wie ich.“

SchwoazaPeter: „Leider gibt es das Duell um die Meisterschaft schon in der 2. Runde. Zumindest wissen wir dann woran wir sind. Wäre mit einem Unentschieden schon zufrieden. Dann dürfen wir noch ein paar Runden weiter träumen. Es wird auf die direkten Duelle ankommen. Denn das uns von den anderen Teams wirklich jemand helfen kann glaube ich nicht. Der LASK hat aktuell nicht die Form dazu. Und Rapid zeigt gegen die Bullen ja auch nie was. Wenn wir wirklich Meister werden wollen müssen wir es selbst richten.“

Sohnemann: „Bin gespannt, ob man bei diesem Spiel bei der Raute bleibt, oder wieder auf die Dreierkette umstellt. Intern dürfte man sich der großen Chance heuer bewusst sein. Prass sprach im Sky-Beitrag vor dem Spiel schon vom Titel. Ich hoffe, man tritt auch dementsprechend auf, dann ist wirklich was möglich.“

graz_fan: „Ausgehend vom letzten Spiel in Salzburg kannst fast nur mit der Dreierkette spielen. In Salzburg hat uns bei den Standards dauernd ein guter Kopfballspieler gefehlt. Wie Schnegg sich gegen Ratkov angestellt hat, war nicht anzuschauen. Dazu macht Salzburg nun ähnlich wie wir viele Tore aus Standards.“

Gazza_08: „Pflichtsieg – zumindest, wenn man weiterhin realistische Titelchancen haben möchte! Ein Sieg wäre einmal ein ordentliches Statement in Richtung Salzburg!“

GrazTiefschwarz: „Wir müssen für das größte österreichische Fußballwunder dieses Jahrtausends rein rechnerisch nur mehr acht Mal gewinnen und ein Mal X gegen Red Bull spielen. Ob wir am Ostersonntag mit einem X oder mit dem Sieg gegen Red Bull starten ist mir persönlich egal, diese Entscheidung muss die Mannschaft treffen.“

Suni: „Da können sie mentale Stärke beweisen. Schnittspiele gingen leider immer wieder verloren. Ich hoffe dennoch auf Sieg.“

patrick94: „Wir spielen uns in einen Rausch und gewinnen glatt mit 3:1. Ein Tor von Fernando kann man nicht verhindern. Das lässt die Euphorie in der Mannschaft steigen, die sich in den darauffolgenden Wochen mit weiteren Siegen belohnt, inklusive Cup.“

Juran: „Bin neugierig welche Strategie sich Ilzer und sein Trainerteam ausdenken gegen Red Bull vor allem da man gleich darauf im Cup wieder auf sie trifft wird es spannend zu sehen sein, ob man verschiedene Strategien ausgearbeitet hat.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Meisterschaftsspiel zwischen Sturm und RB Salzburg.