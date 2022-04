Sturm-Fans: „Wir waren spielerisch um Welten besser als die Austria“

Der SK Sturm setzte sich gestern mit 1:0 gegen die Wiener Austria durch und baute damit den Vorsprung auf Platz 3 aus. Wir wollen...

Der SK Sturm setzte sich gestern mit 1:0 gegen die Wiener Austria durch und baute damit den Vorsprung auf Platz 3 aus. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

StunningSteve: „War ein sehr unterhaltsames Spiel gestern, mehr von Taktik geprägt als von Torraumszenen. Vor allem die ersten 30 Minuten hat man der Austria keine Luft gegeben, jeder Ballverlust wurde sofort attackiert. Sie konnten sich nur mit Mühe und unkontrollierten langen Bällen befreien. Diese Anfangsminuten waren sicher mit unter einer der besten Leistungen dieses Jahres… Ein kleiner Kritikpunkt ist definitiv das man kaum geschafft hat Chancen herauszuspielen. Bis 20 Meter vor dem Tor hat es wirklich gut ausgeschaut, dann ist zumeist die Idee ausgegangen. Eine solche Partie mit der Überlegenheit muss man früher entscheiden.“

Schönaugürtel Mario: „Wie mit dieser Aufstellung zu erwarten, waren wir spielerisch einfach um Welten besser als die Wiener. Absolut verdienter Sieg, hätte höher ausfallen können. Mit hinten reinstellen und kontern ist bei der Austria heute auch nix gegangen. Eine Top-Chance haben sie gehabt, sonst alles sehr gut verteidigt.“

Jacobssen: „Das sind dann wohl sogenannte „Big Points“. Leistung war eigentlich schon souverän, finde ich zumindest.“

soulbro82: „Wichtig, super! Beim nächsten Mal bitte bei Führung nachlegen und nicht auf einmal den Ball nur lang vorhauen.“

paytv23: „Wichtige Punkte und ein erfreulicher Sieg, schon im ersten Spiel der Wien-Wochen. Hätte mir nicht gedacht, dass kein zweites Tor mehr gelingt, nachdem die Austria offener spielen hat müssen, aber die haben es diszipliniert runtergespielt. Siebenhandl inklusive Verteidigung auch wieder top. Gefahr hinten, bis auf die eine Chance, gänzlich nie vorhanden.

MrColl: „Sehr wichtiger Sieg und heute wirklich sehr souverän nach Hause gespielt – die Austria hatte genau die eine Chance, da hat Siebenhandl sehr gut gehalten. Jetzt in den zwei Spielen gegen Rapid zumindest keines der Spiele verlieren, das wäre sehr gut.“

Zippo: „Wichtiger Sieg heute. Platz 2 abgesichert und einen großen Schritt gemacht heute.“

killver: „Für mich mit Abstand die beste Leistung im oberen Playoff bisher. Das war alles andere als leicht zu spielen heute. Höchstverdienter Sieg.“

lovehateheRo: „Bis auf die Chancenauswertung waren wir sehr stark. Viele Chancen erarbeitet, sehr wenige Chancen zugelassen.“

OoK_PS: „Damit sollten die Top-3 und Gruppenphase, falls Salzburg den Cup gewinnt, fix sein. Auch Platz 2 und damit fix zumindest Europa League ist nun sehr wahrscheinlich. Da kommen wieder einige Millionen rein und Schicker darf den Kader weiter aufrüsten.“

Vuibrett: „Absolut verdienter Sieg und super Leistung. Und da gibt’s noch sehr viel Luft nach oben – eigentlich ein sehr geiles Zeichen.“

Chr1s: „Selten so zufrieden in dieser Saison nach Hause gefahren. Wir waren heute 93 Minuten in allen Belangen der Austria überlegen. Die hatten ja kaum für ein paar Sekunden den Ball, wenn wir ins Pressing gingen. Klar, wir haben nicht viele Chancen herausgespielt aber das lag meiner Meinung nach an einer stabilen Austria-Defensive. Die sind halt mit 8 bis 9 Mann hinten gestanden. Ich hatte nie das Gefühl, dass wir ein Tor kassieren.“

Alex011: „Man hat heute echt perfekt zugestellt, die konnten einfach nicht rausspielen.“

