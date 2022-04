Austria-Fans: „Rückschläge gehören zur Entwicklung“

Die Wiener Austria verlor das Auswärtsspiel gegen den SK Sturm mit 0:1 und konnte damit vor dem Doppel gegen RB Salzburg keine Punkte holen....

Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Fanmeinungen stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Gizmo: „Puh, das war mal leider nix. Diesmal im Grunde alle außer Pentz unterirdisch.“

violet heat: „Irgendwann verliert man halt auch wieder so eine Partie. Ein Genieblitz der Grazer hat gereicht, wir hätten durch Vucic ausgleichen können, aber gut – sollte heute nicht sein. Im direkten Duell mit Sturm bleiben wir vorne, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Pentz, Mühl, Galvao, Martel habe ich gut gesehen. Braunöder leider ungewohnt wirkungslos, Vucic gefährlicher als Djuricin und Ohio zusammen. Vor Suttis Leistung kann ich nur den Hut ziehen. Gegen RB brauchen wir eine Steigerung.“

forzaviola84: „Das war leider gar nichts heute. Keinen Zugriff gehabt und nie wirklich gefährlich geworden.“

KindausFavoriten: „Spielerisch war das gar nichts. Allerdings hätte ich selbst auch keine Idee, was man gegen eine Mannschaft tun kann, die so aufgezuckert auf alles reinrauscht, wenn man selbst nicht spielerisch um zwei Klassen besser ist. Und Wüthrich und Dante sind halt leider wirklich gut, und so einen Pass wie Kiteishvili kann bei uns niemand spielen außer Grünwald vor acht Jahren.

DaMarkWied: „Rückschläge gehören zur Entwicklung. Das war jetzt das zweite schlechtere Spiel in Folge. Nicht schön, aber auch kein Weltuntergang. Schritt für Schritt. Dieses Jahr Ziel Platz 4, nächstes Jahr dann Top 3. Nur nicht die Nerven wegschmeißen.

pepe6: „0:0-Taktik leider nicht aufgegangen. Habe gehofft, dass ich so destruktive Partien von uns nicht mehr so bald sehen werde.“

kingpacco: „Wir sollten alle wieder brav auf den Boden kommen, wir spielen eine gute Saison und es war klar, dass es immer wieder mal auch Dämpfer geben wird. Daraus lernen und vielleicht gelingt gegen die Bullen eine Sensation.“

Groovee: „War mit dieser Aufstellung leider zu erwarten. Mit hinten drinnen stehen haben wir noch nie was gerissen.“

ForzaViola71: „Leider eine nicht unverdiente Niederlage in einem von Taktik geprägten Spiel. Nach vorne waren wir bis auf die Chance von Vucic nicht vorhanden. Jetzt folgen zwei Spiele gegen die Dosen, danach werden wir sehen wo wir stehen, ich hoffe wir verlieren nicht zu viel an Boden auf die vorderen Plätze.“

QPRangers: „Defensiv ganz ok, nicht sehr viel zugelassen, leider einmal überlistet worden…das hat genügt. Offensiv leider ein Totalausfall. Sturm ist vermutlich das zweitstärkste Team in Österreich derzeit. Von Platz 2, auf den man vorsichtig schielen durfte können wir uns verabschieden. Eigentlich müssen wir jetzt auf zwei Sturm-Siege hoffen, dann ist Platz 2 sowieso fix weg. Das war eine Schnittpartie. Leider verdient verloren mit genau einer Torchance auch eine klare Sache. Platz 4 muss das Ziel sein.“

DeusAustria: „Das Spiel war von Minute 1 an völliger Mist. Verdiene Niederlage. Ich mach mich damit sicher unbeliebt aber ich finde, es ist seit der Punkteteilung Sand im Getriebe. Gegen den WAC ging das grad noch gut, gegen Rapid und Klagenfurt war dann schon nur mehr eine Halbzeit brauchbar.“

Lucky Luke: „Wenn man nur einmal vors Tor kommt, dann ist es schwierig. Defensiv passt es weiter sehr gut, ohne einen Geniestreich, den man kaum verteidigen kann, hätte es auch ohne Weiteres 0:0 ausgehen können. Offensiv ist es zuletzt leider recht wenig. Ein fitter Huskovic fehlt da sehr.“

LukasM: „Wurscht! Jammern dem dritten Platz hinterher obwohl wir vor paar Monaten noch gegen Abstieg und Insolvenz gekämpft haben! Heute waren wir nicht bei der Admira sondern beim SK Sturm! Mein Gott Niederlagen passieren, Kopf hoch und weiter!“

