Rapid-Fans: „Der Fußball schreibt die schönsten Geschichten“

Der SK Rapid setzt sich gestern trotz zahlreicher Ausfälle mit 2:1 gegen den Wolfsberger AC durch und holte damit vor dem Doppel gegen den SK Sturm drei wichtige Punkte im Kampf um einen Europacup-Platz. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Zidane85: „Da sieht man wieder was möglich ist wenn auch der Trainer trotz zig Ausfällen positiv bleibt und nicht im Vorhinein eine Niederlage in den Raum stellt bzw. schon Rechtfertigungen sucht!“

RomanHammer: „Mir taugt das voll, wie Ferdl die Jungen einbindet. Hedl, Wimmer, Zimmermann und Ljubicic waren saustark heute.“

Mecki: „Ich habe mich wohl nie so viel für die Mannschaft gefreut, dass sie diesen Sieg eingefahren haben. Für Demir, der in dem Alter viel zu viel im Mittelpunkt steht, für viele junge Spieler, die eigentlich bei Rapid II spielen oder bis vor kurzem dort gespielt haben, für Dibon mit seiner furchtbaren Leidensgeschichte, für Hedl und Zimmermann die danach mit breitem Grinser vom Block West gefeiert werden (zurecht!), für Wimmer, unseren teuren Flop, für Stojkovic, für Feldhofer, weil gegen Liendl und natürlich für Schick und Grahovac, die oft (und oft zurecht) kritisiert werden (wenn auch zu hart) aber heute alles in allem voll in Ordnung waren und Anteil am Sieg hatten. Bravo Rapid.“

Billie: „Heute zählt nur der Sieg. Kompliment an die jungen Burschen, die alles reingeworfen und den Sieg erzwungen haben. Das tut richtig gut.“

Oldergod: „Was für ein unglaublich geiler Sieg! Die Vorzeichen vor dem Spiel waren möglichst schlecht, viele Ausfälle, dazu Sperren. Und dann steht die halbe Rapid II in Hälfte zwei auf dem Feld und bringt uns wieder in Führung. Sehr stark, Respekt meine Herren!“

Steffo: „Für mich der schönste Meisterschaftssieg in dieser Saison!“

since-1899: „Zimmermann und Savic – zack, bumm. Ein vom verrosteten Liendl (so leicht geht es auch nicht mehr wie früher) angeführter WAC verliert gegen eine von Feldhofer betreute Rapid II-Mannschaft. – Der Fußball schreibt eben die schönsten Geschichten.“

Chrisu73: „Wer hätte das mit dieser Aufstellung gedacht! Ich hatte echt Bauchschmerzen, als ich diese sah. Rapid macht wirklich wieder Spaß und wir haben vor allem einen Trainer, der die Jungs, und da zähle ich auch die ganzen jungen Burschen dazu, gut motiviert und richtig einstellt. Gratulation Ferdl! Gratulation Rapid!“

LaDainian: „Das waren heute gefühlte sechs Punkte mit dem letzten Aufgebot. Lange Zeit hinten geschwommen, in der zweiten Halbzeit mit heroischem Kampf, einem bärenstarken Hedl, Mentalitätsviech Stojkovic, dem alten Hasen Dibon, seinem besseren Barac an der Seite, dem Kopf Ljubicic und den jungen Wilden vorne den Sieg geholt. Eine intensive Partie, die mich rapide altern, aber glücklich zurückgelassen hat. Das Savic-Tor! Hoch Rapid.“

Fox Mulder: „Damit es nicht untergeht möchte ich auch Stojkos Zweikampfverhalten hervorheben: 5 Tackles, 20 Zweikämpfe geführt, 17 Zweikämpfe gewonnen.“

steirer83: „Wann haben wir das letzte Mal so ein Spiel für uns entscheiden können. Endlich wurde die Mannschaft für ihrem Fleiß belohnt! Danke Rapid.“

Hugo_Maradona: „Was für ein großartiger Rapid Nachmittag. Das war kein sportliches Feuerwerk, aber es war Rapid pur. Die jungen Wilden haben das erledigt (der Savic hat den reingehämmert!!). Zimmermann und Hedl werden zu Recht vom Block gefeiert, der Schick hat seine zuckersüße Tochter dabei, die bei „wer nicht hüpft“ voll mit dabei ist. Dann noch der Stojki, der den Schiri vorm Anpfiff umarmt…dazu ein paar Bier und Regen und Sonne innerhalb von Minuten.“

dermax: „Sehr wichtiger Sieg um den WAC auf Abstand zu halten. Vier Punkte Polster auf Platz 5 ist mal nicht schlecht. Allerdings hat der WAC jetzt das Klagenfurt-Doppel und wir Sturm.“

TomTom90: „Die Chants für Zimmermann und Hedl hatten heute wieder etwas von der guten alten Hanappi-Zeit, extrem leiwand und zeigt wie sehr es die Fans zurückzahlen, wenn man sich den Hintern für Rapid aufreißt.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 2:1-Sieg des SK Rapid gegen den Wolfsberger AC.

