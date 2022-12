Sturm Graz hat chilenisches Offensivjuwel im Visier

Sturm Graz bleibt auf dem Spielermarkt weiterhin äußerst aktiv: Laut der chilenischen Ausgabe der Sportzeitung „As“ sind die Grazer an der Verpflichtung des 20-jährigen...

Sturm Graz bleibt auf dem Spielermarkt weiterhin äußerst aktiv: Laut der chilenischen Ausgabe der Sportzeitung „As“ sind die Grazer an der Verpflichtung des 20-jährigen Offensivmannes Gonzalo Tapia interessiert.

Neben dem französischen Klub Clermont Foot, der eine Kooperation mit Austria Lustenau unterhält, soll auch Sturm an einem Transfer des Rechtsaußen basteln, der seit über zwei Jahren der Kampfmannschaft des chilenischen Traditionsklubs Universidad Católica angehört.

Tapia ist ein trickreicher Flügelspieler, der sowohl rechts, als auch links eingesetzt werden kann, aber auch schon als Stürmer oder Zehner zum Einsatz kam. Dank dieser Polyvalenz würde Tapia wohl gut in Ilzers 4-4-2 passen und mehrere positionstechnische Optionen für Einsatzzeiten haben.

Für seinen aktuellen Klub bestritt Tapia bisher 50 Spiele, in denen er sechs Tore und drei Assists beisteuerte. In etwa der Hälfte der Spiele stand er in der Startelf und in der abgelaufenen Saison 2022 sammelte er auch schon Praxis in der Copa Libertadores, dem südamerikanischen Pendant zur UEFA Champions League.

In Chile ist Tapia auch auf Verbandsebene eine heiße Aktie. Speziell in den U17- und U20-Auswahlen der Südamerikaner war er eine echte Stütze. Zuletzt debütierte er auch in der U23-Nationalelf der Chilenen und saß im Sommer bei einem Freundschaftsspiel des A-Nationalteams gegen Südkorea auf der Bank. Die kriselnde Nationalmannschaft Chiles, die 2016 noch die Copa América gewann, steht derzeit vor einem Generationswechsel und Tapia könnte mittelfristig auch dabei eine Rolle spielen.

Erst vor kurzem wurde der Vertrag des 20-Jährigen um zwei Jahre verlängert, womit er noch zwei volle Kalenderjahrsaisonen bei Universidad Católica verbringen könnte. Die Ausstiegsklausel für den Chilenen soll sich auf zwei Millionen Euro belaufen.