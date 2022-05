Sturm verlängert vorzeitig mit Manprit Sarkaria

Der SK Puntigamer Sturm Graz hat den Vertrag mit Manprit Sarkaria vorzeitig bis 2025 verlängert. Der 25-jährige Offensivkünstler traf in dieser Bundesligasaison bereits 12...

Der SK Puntigamer Sturm Graz hat den Vertrag mit Manprit Sarkaria vorzeitig bis 2025 verlängert. Der 25-jährige Offensivkünstler traf in dieser Bundesligasaison bereits 12 Mal ins Schwarze und ist damit Vierter in der aktuellen Torschützenliste. In seinen insgesamt 41 Spielen für Sturm kommt er auf sehr starke 23 Scorerpunkte (16 Tore/7 Assists).

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker:

„Mani hat gleich im ersten Jahr bei Sturm seine bisher stärkste Saison gespielt. Er hat riesige Qualität im engen Raum und zusätzlich zu seinen technischen Fähigkeiten, hat er auch unsere Prinzipien sehr gut verinnerlicht. Ich bin sehr froh, dass er sich langfristig für uns entschieden hat und weiß, dass er auch im nächsten Jahr ein sehr wertvoller Baustein in unserem Spiel sein wird.“

Manprit Sarkaria:

„Ich fühle mich richtig wohl in Graz und habe mit Sturm noch sehr viel vor. Ich spüre das Vertrauen der Verantwortlichen und möchte mich auch im nächsten Jahr weiterentwickeln.“

