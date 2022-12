Sturm zeigt Interesse an slowenischem Rechtsverteidigertalent

Sturm Graz bleibt seiner Transferlinie offenbar treu und sieht sich weiter nach den besten Talenten Europas um. Aus dem slowenischen Domzale soll nun der...

Sturm Graz bleibt seiner Transferlinie offenbar treu und sieht sich weiter nach den besten Talenten Europas um. Aus dem slowenischen Domzale soll nun der 17-jährige Mitja Ilenic nach Graz übersiedeln.

In zwei Wochen feiert der Rechtsverteidiger seinen 18. Geburtstag. In der slowenischen Prva Liga ist Ilenic aber bereits Stammspieler beim NK Domzale. Für die slowenische U21-Nationalmannschaft bestritt der Youngster bereits 17-jährig zwei Spiele. Später kam er allerdings auch noch für die U19 zum Einsatz, wird also derzeit in verschiedenen Auswahlen gefördert.

Das slowenische Fußballmedium nogomania.com vermeldet nun Interesse des SK Sturm Graz. Aufgrund von Jon Gorenc Stankovic und Tomi Horvat ist Sturm ohnehin am Radar der slowenischen Medien. Ilenic könnte allerdings bei Sturm vorerst für die zweite Mannschaft eingeplant sein, denn in der „Ersten“ ist Jusuf Gazibegovic, der zuletzt erst seinen Vertrag bis 2026 verlängerte, gesetzt und auch Sandro Ingolitsch, der zum Ende der Herbstsaison durchaus stark aus seiner langen Verletzungspause herausstartete kann diese Position bekleiden.

Ilenic wäre demnach also wieder ein cleverer Perspektivtransfer der Grazer. Mit Mohammed Fuseini und Milán Tóth holte Sturm in diesem Jahr bereits zwei Nachwuchslegionäre, die sich über die zweite Mannschaft einen Platz in der Bundesliga erkämpfen sollen. Damit erarbeiten sich die Grazer auch immer wieder einen Planungsvorteil im Bezug auf den Österreicher-Topf: In der 2. Liga gibt es keine Ausländerbeschränkungen und junge Legionäre können sich hier in Ruhe entwickeln, ehe man abwiegen kann, ob es bereits für die erste Mannschaft reicht…

