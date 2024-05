Sturms David Schnegg steht vor Wechsel in die MLS

Wie der KURIER berichtet verliert der SK Sturm Graz den ersten Spieler der Meisterschaft. Ein Nachfolger soll angeblich aber schon parat stehen. Sturm-Linksverteidiger David...

Wie der KURIER berichtet verliert der SK Sturm Graz den ersten Spieler der Meisterschaft. Ein Nachfolger soll angeblich aber schon parat stehen.

Sturm-Linksverteidiger David Schnegg wechselt in die MLS. Laut KURIER steht der Abwehrspieler vor der Unterschrift bei Washington D.C. United und die Ablöse soll rund zwei Millionen Euro betragen. Der 25-Jährige würde gerne in die USA wechseln, zumal seine Freundin in New York lebt und damit ebenfalls an der Ostküste der USA wohnt.

Schnegg wechselte im Sommer 2022 vom FC Venedig zu den Blackies und absolvierte seitdem 77 Partien für den SK Sturm Graz. Er steuerte dabei vier Tore und starke neun Assists bei. In dieser Saison absolvierte er 38 Partien für die Grazer, wobei er in der Meisterschaft 28 Mal zum Einsatz kam und vier Torvorlagen beisteuerte. Da mit Dante ein weiterer Linksverteidiger bereits im Winter an den FC Zürich verliehen wurde und die Schweizer eine Kaufoption für den Malier haben, kann der Handlungsbedarf für die linke Abwehrseite bei den Grazern recht groß werden. Immerhin bewies aber Innenverteidiger Dimitri Lavalée in dieser Saison mehrmals, dass er auch auf der linken Abwehrseite eine gute Figur abgeben kann.

Als Nachfolger bringt der KURIER den Hartberger Manuel Pfeifer ins Gespräch. An dem Linksverteidiger soll auch der SK Rapid Interesse gehabt haben, allerdings wurde es in letzter Zeit ruhiger um diese Personalie. Vielleicht auch weil sich der SK Sturm Graz in die Verhandlungen einschaltete und nun als amtierender Meister mit Champions-League-Ambitionen sicherlich auch die stärkeren Argumente für einen Wechsel auf seiner Seite weiß.