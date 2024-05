EL-Finale: Kann Atalanta Bayer Leverkusen stoppen?

Bayer Leverkusen will heute nach dem souveränen Gewinn der Meisterschaft auch die Europa League gewinnen. Wir haben eine kleine Vorschau vor dem Spiel gegen...

Bayer Leverkusen will heute nach dem souveränen Gewinn der Meisterschaft auch die Europa League gewinnen. Wir haben eine kleine Vorschau vor dem Spiel gegen Atalanta Bergamo für euch.

Atalanta Bergamo – Bayer Leverkusen

Mittwoch, 22.05. 2024, 21:00 Uhr

Bayer Leverkusen gewann nicht nur die deutsche Meisterschaft, sondern stellte dabei einen historischen Rekord auf. Als erste Mannschaft überhaupt holte Xabi Alonso und seine Truppe den deutschen Meistertitel, ohne eine einzige Partie zu verlieren. Der spanische Coach, der in ganz Europa begehrt ist, aber noch eine Saison beim frischgebackenen Meister bleiben will setzte aber noch einen drauf. Seine Mannschaft ist nicht nur in der Liga ohne Niederlage, sondern auch bewerbsübergreifend. Das bedeutet, dass mit dem Europa-League-Finale und dem DFB-Pokal zwei Endspiele auf Bayer Leverkusen warten. Es sind drei Titel möglich und Bayer Leverkusen ist auch heute gegen den Serie A Klub der klare Favorit. Immerhin ist die Werkself nun seit unglaublichen 51 Spielen ungeschlagen!

Xabi Alonso weiß um die Gefährlichkeit Atalantas Bescheid: „Trainer Gian Piero Gasperini hat einen klaren Plan und ein Team mit einer starken Mentalität und hoher Qualität auch in der Breite aufgebaut. Sie sind eine Top-Top-Mannschaft. Wenn wir unser Bestes geben, haben wir eine Chance. Es wird ein super Finale, sehr eng und interessant für die Fans.“

Atalanta landete in der Serie A auf dem fünften Tabellenplatz und ließ damit beispielsweise die beiden großen Römer Vereine und den Vorjahresmeister SSC Neapel hinter sich. In der Europa League setzte man sich unter anderem gegen den Liverpool FC, Olympique Marseille und Sporting durch. In der Gruppenphase traf man auf den österreichischen Meister SK Sturm Graz, wobei die Ilzer-Elf eine gute Figur machte und neben einer 0:1-Niederlage ein 2:2-Unentschieden fabrizierte.

Dass sich Atalanta in einer starken Form befindet kann man auch an den jüngsten Ergebnissen in der Serie A ablesen. Die Mannschaft von Trainer Gasperini holte im Saison-Endspurt aus den letzten fünf Spielen 15 Punkte! Eine Finalniederlage musste Atalanta jedoch schon hinnehmen. Im Endspiel der Coppa Italia musste man sich vor genau einer Woche Juventus mit 0:1 geschlagen geben. Dusan Vlahovic erzielte bereits nach vier Minuten den einzigen Treffer des Spiels.

Atalanta muss mit Emil Holm, Sead Kolasinac und Marten de Roon drei Akteure fürs Endspiel vorgeben. Bei Bayer Leverkusen sind alle Spieler einsatzbereit! Beim 2:0-Sieg gegen die AS Roma setzte Alonso auf ein 3-5-2, in dem Wirtz als falsche Neun agierte und kein echter Mittelstürmer auf dem Platz stand. Gut möglich, dass wir dies auch heute im Endspiel gegen Atalanta Bergamo sehen werden.

Besonders gut aufpassen wird Bayer Leverkusen jedenfalls auf Stürmer Gianluca Scamacca müssen, der eine unglaublich starke Saison spielt und bewerbsübergreifend bei 18 Toren und sieben Torvorlagen steht. In den letzten sechs Serie A Spielen, in denen er eingesetzt wurde, steuerte er fünf Treffer und drei Assists bei. In der aktuellen Europa-League-Saison steht der Mittelstürmer ebenfalls schon bei sechs Toren.

