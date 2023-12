SV Sandhausen verhandelt mit Rapid-Innenverteidiger

Wie das Sportportal laola1.at berichtet, soll Rapid-Innenverteidiger Michael Sollbauer in Verhandlungen mit dem SV Sandhausen stehen. Wechselt der Abwehrspieler in Deutschlands 3. Liga? Obwohl...

Obwohl beim SK Rapid Innenverteidiger Nenad Cvetkovic mit einem Kreuzbandriss ausfiel und mit Maxi Hofmann ein weiterer Routinier im Abwehrzentrum einige Spiele verpasste, steht Michael Sollbauer bei nur zwei Starteinsätzen in der heurigen Meisterschaftssaison. Auch die kurzfristige Leihe von Terence Kongolo zeigte, dass Rapid-Sportdirektor Markus Katzer in der Innenverteidigung nach dem Cvetkovic-Ausfall Handlungsbedarf sah.

Dementsprechend ist die Situation auch für den 33-jährigen Abwehrspieler unbefriedigend und es könnte sein, dass es im Winter zu einer Lösung kommt, die wohl für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation wäre.

Matthias Imhof, der ehemalige Sportdirektor von Austria Klagenfurt, ist aktuell in dieser Position beim SV Sandhausen tätig und streckte seine Fühler nach dem Rapid-Abwehrspieler aus, wie auch Sollbauers Berater bestätigte. Der SK Rapid, der den Innenverteidiger 2022 ablösefrei nach Hütteldorf holte, wird dem 33-Jährigen wohl keine großen Steine in den Weg legen, da auch Neo-Trainer Robert Klauß wie erwartet Querfeld, Hofmann und Kongolo vor Sollbauer in der Hackordnung sieht – zumindest, wenn man von seinem ersten Spiel ausgeht. Sandhausen steht aktuell auf Platz 5 in der Tabelle und will in die 2. Liga aufsteigen. Der aktuelle Rapid-Co-Trainer Stefan Kulovits absolvierte 136 Spiele für den deutschen Klub und saß nachher auch auf der Betreuerbank als Co.- und für kurze Zeit auch als Interimstrainer der Kampfmannschaft.

Sollbauer bestritt in seiner Karriere den allergrößten Teil seiner Spiele beim Wolfsberger AC, wo er auf 310 Pflichtspiele kam, in denen er acht Tore und fünf Torvorlagen beisteuerte. Der Abwehrspieler hat auch Auslandserfahrung, da er beim Barnsley FC und Dynamo Dresden unter Vertrag stand. Für den SK Rapid bestritt er 35 Pflichtspiele und erzielte ein Tor.