Austria-Fans: „Ein Spiel, das zum Wetter passt“

Die Wiener Austria und der LASK trennten sich nach chancenarmen 90 Minuten mit einem 0:0-Unentschieden. Was sagen die Fans der Wiener Austria zum Spiel ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Hutz: „Die Partie war so eine richtige Nullnummer, ein Match, welches maximal in den Statistiken Erwähnung finden wird.“

veilchen27: „Ein Spiel, das zum Wetter passt. Der LASK ist wohl zufrieden mit dem X und stand sehr kompakt, uns fehlten die Mittel, um da durchzukommen. Gut, dass wir defensiv abermals sehr sicher standen und quasi nix zuließen. Dabei haben wir das erste Halbzeit einigermaßen solide gemacht, vor allem gegen den Ball war es gut, einige hohe Ballgewinne, dann aber nie so richtig viel daraus gemacht, wie auch aus drei Halbchancen in der zweiten Halbzeit. Besonders Polster, Jukic und Handl fielen sehr positiv gegen den Ball auf. In der zweiten Halbzeit haben wir weiterhin viel investiert und versucht, aber es fehlt uns offensiv – vor allem ohne richtig starken Mittelstürmer – einfach die Durchschlagskraft, gerade gegen einen Gegner, der natürlich auch nicht so schlecht ist und hinten Qualität hat. In Ordnung, grundsätzlich könnte man damit leben, wenn wir nicht so dringend Punkte bräuchten. Zeit für die Winterpause, nächste Woche wird’s nochmal zäh.“

viola522: „Wenn du schon wie gegen Salzburg einen aus den Top 3 bekommst der müde und extrem ersatzgeschwächt ist muss man das halt irgendwann auch ausnutzen! Da war gegen die Linzer heute mehr drinnen, wir leider offensiv aber oft mit den falschen Entscheidungen im letzten Moment! Es bleibt schwer…“

maxglan: „Wir haben in den letzten sechs Pflichtspielen ein Torverhältnis von 3:1. Das ist absurd. Nach den meisten roten Karten dürften wir auch die torärmsten Spiele Europas haben… Mir fehlt aktuell echt die Hoffnung aufs obere Playoff, wer soll unsere Tore schießen, wenn Gruber außer Form ist.“

Austrianer1969: „Das Positive zuerst, wieder kein Tor bekommen. Aber sonst? Die Offensive ist ein Drama, unser Zielstürmer wie gegen den WAC eine Vorgabe, bitte warum gebt ihr Muki keine Spielpraxis, immer nur zehn bis fünfzehn Minuten?

DaMarkWied: „Defensiv stabil, offensiv weiterhin absolut einfallslos und viel zu unpräzise. Zach.“

violaNG: „Jetzt hat Michi Wimmer für sich offensichtlich sowohl eine Aufstellung also auch eine taktische Variante gefunden, in der wir hinten sicher stehen. Gleichzeitig beraubt sie uns scheinbar vermehrt unserer offensiven Akzente. Die perfekte Mischung fehlt, sei es aufgrund der Ausrichtung oder der vorhandenen Spieler. Das Ergebnis sieht man am Platz. Und im ASB, wo vor einigen Monaten noch die unfassbar schlechte Defensive (zurecht) beklagt wurde. Es wäre aber wirklich interessant zu beobachten gewesen, wie ein Sieg gegen Salzburg auf die Mannschaft gewirkt hätte… Schade…“

violet heat: „Der vergebene Elfer gegen RB hat uns doch den von mir befürchteten Knacks gegeben. Gegen WAC und auch heute fehlte einfach die Zuversicht, dass wir einen schon irgendwie/irgendwann reinmachen werden. Selbstvertrauen fehlt halt, wenn man länger nicht trifft. Siehe Gruber, siehe Muki, siehe Fitz, der gut und gerne schon früher hätte eingreifen müssen. Polster hatte wieder starke Szenen – und doch den Matchball verstolpert. Schade! Die Defensive dafür wieder nichts zugelassen. Jo Handl neben Früchtl für mich der Mann der Herbstsaison.“

rabbitear1911: „Eine mehr als grausliche Darbietung! Zum Glück war der LASK heute ebenso bodenlos…So wirds mit den Top 6 nichts!“

since1312: „Vor ein paar Wochen hätten wir 5 Punkte gegen Sturm, RBS und LASK noch sehr gerne genommen, aber so schwach erwischt man die Bullen und den LASK (vor allem mit deren Ausfällen heute) nicht allzu oft. Wenn man zusätzlich noch so Spiele wie beim WAC verliert, dann wirds halt nix mit der Aufholjagd. Eigentlich ist das Spiel in Klagenfurt nächste Woche schon ein Pflichtsieg und dann müssen wir im Frühjahr trotzdem noch eine Siegesserie hinlegen.“

forzaviola84: „0:0 ziemlich gerecht, in Summe sah ich uns leicht überlegen. Unsere Offensive findet leider nicht statt, dafür stehen wir seit zig Wochen hinten gut.“

Blackcactus: „Hab uns stärker als den LASK gesehen, die hatten ja gar keine Torchance. Die hatten auch kein Interesse am Fußballspielen, sind eigentlich nur am Boden gelegen. Gishanmer hat sich auch bemüht mit kleinen Entscheidungen unseren Spielfluss zu unterbrechen aber wohl nichts grob Falsches dabei. Bitter, wir auf Platz 8 und LASK auf Platz 3 und der spielt auf X.“

