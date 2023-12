Fans zur EM-Auslosung: „Spiele als Underdog liegen uns“

Die Auslosung der Gruppen zur Europameisterschaft 2024 bescherten der österreichischen Nationalmannschaft richtig harte Brocken, da neben Frankreich aus Topf 1 auch die Niederlande aus...

Die Auslosung der Gruppen zur Europameisterschaft 2024 bescherten der österreichischen Nationalmannschaft richtig harte Brocken, da neben Frankreich aus Topf 1 auch die Niederlande aus Topf 3 zugelost wurden. Der vierte Gegner wird erst ermittelt, Polen und Wales sind die Favoriten im Playoff A, Finnland und Estland sind die Außenseiter. Was sagen die Fans zu der Auslosung? Glauben die Anhänger des österreichischen Nationalteams an den Aufstieg in die K.o.-Phase? Wir fassen die besten Kommentare aus dem Austrian Soccer Board für euch zusammen.

Barock: „Bitter ist es halt schon. Dieses Mal haben wir die mit Abstand beste Mannschaft und dann kriegst gleich so eine schwere Gruppe. Mit Pech erleben wir die K.o.-Runde gar nicht.“

aurinko: „War zu befürchten, dass es so kommt. Wobei ich sogar noch Italien aus Topf 4 befürchtet hatte.“

little beckham: „Völlig absurd, schaut man sich unsere Gruppe an und die der Deutschen. Albanien und wir wurden am härtesten erwischt, die Schweiz wie immer mit dem meisten Glück aller Nationen.“

halbe südfront: „Jedenfalls wird die landesweite Erwartungshaltung runtergeschraubt und der Druck, der auf dem Team lastet ist nicht allzu groß. Wenn man Wales/Polen/Finnland (einen Erfolg von Estland schließe ich aus) besiegen kann, dann traue ich uns zu, dass wir mit vier Punkten aufsteigen. Und mit vier Punkten kann man auch Zweiter werden in der Gruppe. Wird schon werden. Und wenn nicht – dann vollen Angriff auf die WM.“

bianco verde: „Auftakt gegen Frankreich. Die Franzosen sind Mitfavorit und wollen gegen den gefährlichen Außenseiter Österreich vorsichtig ins Turnier starten. Man ist aufgrund der guten Ergebnisse der Österreicher in der Qualifikation und in den Vorbereitungsspielen gewarnt. Tatsächlich spielen die Österreicher sehr stark, während Frankreich zögerlich ins Spiel geht und schwer in die Gänge kommt. Die Führung der Österreicher wird in der 2. Halbzeit egalisiert, zu mehr reicht es nicht mehr, weil beide Teams mit einem Punkt aus dem ersten Spiel zufrieden sind. Endstand 1:1. Euphorisiert durch den ersten Punkt gegen den großen Favoriten, starten die Österreicher stark und schnell in das zweite Spiel. Bereits nach einer halben Stunde steht es 2:0, danach wird einen Gang heruntergeschalten, gegen Ende des Spiels gelingt das 3:1, nachdem der Gegner zwischenzeitlich verkürzen konnte. Endstand 3:1, vier Punkte für Österreich. Das ist natürlich eine grobe, aber dennoch nicht unwahrscheinliche Fantasie. Frankreich zu Beginn hat auch Vorteile, Holland zum Schluss ist sogar eine gute Sache.“

firewhoman: „Ich traue uns durchaus vier bis fünf Punkte zu, somit wäre der Aufstieg nicht unerreichbar. Aber schau ma mal, ein halbes Jahr ist noch lang.“

Manuel20: „Ich habe geglaubt mich trifft der Schlag als ich die Gruppe gesehen hab. Wird wohl nichts mit Aufstieg aber wir sind auch nicht chancenlos. Sehr ärgerlich! Topf 2 war ein Verlustgeschäft.“

OidaFoda: „Ein Over-the-top-Team wie Frankreich kann auch ein Vorteil sein, da auch die anderen Teams kaum Chancen und somit kein unerwarteter Punktgewinn zu kalkulieren ist. Die Holländer qualifizieren sich, wenn überhaupt, immer mit Ach und Krach.“

menasche: „Puh, das ist schon sehr nahe am Supergau… aber gut, wir können nur überraschen und niemand erwartet wohl ein Weiterkommen.“

maxglan: „Hoffnungsschimmer: Unter Ralf Rangnick liegen uns die Spiele als Underdog sehr gut. Wir werden sehr motiviert und lästig sein.“

bw_sektionsbg: „Hätte wohl besser kommen können. Schade aber da wird es wohl auf 3 Punkte rauslaufen.“

soulbro82: „Die erwartete „Horror-Gruppe“. Bild ich mir das nur ein oder hat Portugal jedes Mal eine der leichtesten Gruppen.“

plieschn: „Ok, diesmal hat uns unser fast schon biblisches Losglück im Stich gelassen. Heftige Gruppe, dafür attraktiv.“

miffy23: „Eines ist mal fix – wir brauchen so gut wie alle unserer Stammspieler fit und in Form…Ganz ehrlich, die Gruppe reizt mich auf jeden Fall mehr als 2021. Wir können nur gewinnen, desto besser wir in der Gruppe abschneiden, desto eher ist sogar ein halbwegs realistischer Turnierpfad möglich, bei dem wir nicht direkt zum Beispiel Italien im Achtelfinale bekommen.“

nero08: „Ich bin nicht wirklich glücklich. Hoffe auf einen arroganten Auftritt am Beginn von Frankreich.“

KidSune: „War klar, dass mal eine schwere Gruppe kommt, wir hatten so viel Masn seit Ewigkeiten, kann mich an keine echt schwere Auslosung für uns erinnern. Die Underdog-Rolle liegt uns auch eher als die des Favoriten. Wird leiwand.“

papomilano: „Die Franzosen hätte es echt nicht gebraucht, da sehe ich uns eigentlich in 9 von 10 Spielen chancenlos. Die Playoff-Truppe wird wohl entweder Polen oder Wales, beides grindige Gegner. Die musst auch erstmal schlagen. Die Holländer werden hingegen maßlos überschätzt. Da sehe ich uns absolut auf Augenhöhe.“

Zwara: „Von den Playoff-Mannschaften hätte ich nur die Ukraine nicht gebraucht. Die wurden in einer starken Gruppe ohne richtige Heimspiele knapp Dritter, der Rest muss nicht grundlos ins Playoff, die sind in zum Teil richtig biederen Gruppen nur Dritter geworden, knapp vor Mannschaften wie Kasachstan oder Moldau. Und der Playoff-Teilnehmer muss gegen uns ja fast gewinnen, sonst wird es für die sowieso nichts mit einem Weiterkommen.“

filippinho: „Wäre ich Albaner würde ich die Welt heute Abend wohl auch nicht mehr verstehen: Gewinnst deine Quali-Gruppe und fasst zur Belohnung Spanien, Kroatien, Italien aus.“

Anonymer Thomas: „X gegen Frankreich und Sieg gegen Niederlande und Polen und gemma Gruppensieg.“

Barock: „Die Holländer würde ich trotzdem klar über uns stellen, da brauchts eine Hammerleistung um gegen die drei Punkte zu holen denk ich. Alleine die Offensive ist Spitzenklasse bei denen mit Gakpo, einem in Form Xavi Simons, Malen, Weghorst etc…“

