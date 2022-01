Testspielauftakt: Austria Wien trifft 21-mal

Der FK Austria Wien hat das erste Testspiel im Zuge der Frühjahrs-Vorbereitung 2022 am Samstag gegen den SC...

[ Presseinfo FK Austria Wien ]

Der FK Austria Wien hat das erste Testspiel im Zuge der Frühjahrs-Vorbereitung 2022 am Samstag gegen den SC Mannswörth mit 21:0 (9:0) gewonnen. Gespielt wurde auf einem Trainingsplatz der Generali-Arena.

Wenige Tage nach dem Trainingsauftakt ließ Austria-Trainer Manfred Schmid erstmals den Match-Modus proben. Der 50-Jährige konnte dabei auch auf den wiedergenesenen Markus Suttner zurückgreifen, der die Mannschaft als Kapitän anführte.

Mannswörth überwinterte als Zehnter in der Wiener Stadtliga. Spannender Fakt: Nur in Wien und Fischamend sind noch mehr Austria-Mitglieder beheimatet als in dem 2.100-Einwohner-Ort.

Es begann nach Maß: 90 Sekunden waren gespielt, da bediente Suttner Fischer – und Letzterer stellte die Führung her (2‘). Sechs Minuten später verwertete Fischer abermals eine schöne Kombination (8`), diesmal über die rechte Seite.

Das 3:0 gelang Stürmer Djuricin, er schloss eine Schoissengeyr-Vorlage per Heber ab (21‘). Der Assistgeber verantwortete dann das Tor zum 4:0 – Schoissengeyr traf selbst.

Und es ging Schlag auf Schlag weiter: Grünwald bewies Gefühl, als er per Lupfer auf 5:0 stellte (26‘). Nur zwei Minuten später zeigte Djuricin abermals seinen Riecher und Einsatz – er bugsierte eine flache Hereingabe ins Tor (28‘), und traf kurz darauf abermals (31‘). Den Pausenstand von 9:0 besorgte Fischer mit seinen Treffern drei und vier (30‘, 43‘).

Zur Pause wechselte Schmid sieben Mal – doch die Fortsetzung glich dem Spielbeginn: Fitz sah Ohio in die Lücke starten – und der vollendete gefühlvoll mit dem linken Fuß (50‘) zur zweistelligen Toranzahl.

Fitz spielte munter weiter – und traf in der Folge gleich doppelt (60‘, 63‘). Dazwischen war noch Platz für ein Debüt-Tor: Vucic verwertete eine Ivkic-Flanke (62‘).

In der Schlussphase ging es munter weiter. Am Ende hielten Fischer, Grünwald und Fitz gar bei vier Treffern – so stand es mit dem Schlusspunkt von Hammond am Ende 21:0.

Trainer Manfred Schmid: „Das war eine gute Einheit für uns. Wichtig war uns ein Spiel unter Wettbewerbsbedingungen, die Jungs haben sich gut bewegt und versucht, unsere Dinge und Abläufe umzusetzen.“

FK Austria Wien – SC Mannswörth 21:0 (9:0)

Austria Wien: Pentz (46‘ Helac); Martins (46‘ Ivkic), Handl, Schoissengeyr, Suttner; Martel (46‘ Wustinger) Braunöder (46. Fitz), Grünwald; Keles (46‘ Hammond), Djuricin (46. Ohio), Fischer (46‘ Vucic).

Tore: Fischer (2‘, 8‘, 40`, 43‘), Djuricin (21‘, 28‘, 31‘), Schoissengeyr (22‘), Grünwald (26‘, 71‘, 73‘, 79‘), Ohio (50‘, 64‘, 80‘), Fitz (60‘, 63‘, 77‘, 81‘), Vucic (62‘), Hammond (82’).