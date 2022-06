Tops & Flops 2021/22: SV Ried

Zum Saisonabschluss blicken wir wieder auf die Statistiken und die Tops und Flops pro Verein zur Bundesligasaison 2021/22. Wer waren die effektivsten Spieler? Wer...

Zum Saisonabschluss blicken wir wieder auf die Statistiken und die Tops und Flops pro Verein zur Bundesligasaison 2021/22. Wer waren die effektivsten Spieler? Wer die Leistungsträger, Enttäuschungen und Überraschungen?

Wir listen Tore, Assists und Assist-Assists auf und definieren die Tops, Flops und die (positive) Überraschung der Saison. Im dritten Teil geht es um die Saison der SV Ried.

Torschützen

9 – Ante Bajic

7 – Seifedin Chabbi

5 – Leo Mikic

4 – Stefan Nutz

3 – Julian Wießmeier

2 – Nene Dorgeles, Constantin Reiner*

1 – Philipp Pomer, Daniel Offenbacher, Murat Satin, Marcel Ziegl, Luca Meisl

Assists

12 – Stefan Nutz

3 – Ante Bajic, Nene Dorgeles

2 – Leo Mikic, Julian Wießmeier, Daniel Offenbacher, Nikola Stosic, Murat Satin

1 – Seifedin Chabbi, Constantin Reiner*, Marcel Ziegl, Luca Meisl

Assist-Assists

4 – Stefan Nutz

3 – Ante Bajic, Julian Wießmeier, Daniel Offenbacher, Nikola Stosic

2 – Seifedin Chabbi, Philipp Pomer, Marcel Ziegl, Tin Plavotic, Michael Lercher

1 – Nene Dorgeles, Murat Satin, Markus Lackner, Samuel Sahin-Radlinger, Valdir*

Tops

Stefan Nutz. Der Routinier spielte wohl seine bemerkenswerteste Saison als Profi. Die Werte des offensiven Mittelfeldspielers sprachen eindeutig für sich, alleine seine zwölf Assists sind eine lobende Erwähnung wert. Nutz wurde in der abgelaufenen Saison zum echten Führungsspieler und hat nun sogar das Potential für einen späten (neuerlichen) Wechsel zu einem größeren Klub.

Ante Bajic. Der Offensivspieler ist die heißeste Aktie der Rieder, zumal er mit seiner Dynamik und technischer Finesse immer wieder auf sich aufmerksam machte und wie schon in seiner ersten Saison für die Rieder – damals noch in der 2.Liga – neun Saisontore erzielte. Ein Wechsel im Sommer ist durchaus wahrscheinlich – ein möglicher Transfer zu großen Konkurrenten aus Linz wurde allerdings bereits dementiert.

Samuel Sahin-Radlinger. Nachdem er in der Vorsaison noch regelmäßige Unsicherheiten in seinem Spiel hatte, reifte der routinierte Keeper heuer zum Führungsspieler der Innviertler. Strahlte Ruhe aus, war stets ein positiver Faktor für das Team. Nicht umsonst wird er mittlerweile auch mit größeren Klubs, wie etwa der Wiener Austria in Verbindung gebracht.

Nene Dorgeles. Die Liefering-Leihgabe ließ immer wieder ihr riesiges Talent aufblitzen. Nene hat das Zeug, Karriere zu machen und möglicherweise wird man sich in Zukunft noch an seine ersten Schritte in Ried zurückerinnern, auch wenn er noch ein wenig die nötige Effizienz vermissen ließ.

Flops

Marcel Canadi. Für den Sohn des Trainers Damir Canadi bleibt der Durchbruch in der höchsten Spielklasse wohl nun definitiv aus. Der 24-Jährige bestritt nur sechs Bundesligapartien und sein Vertrag in Ried wird nicht verlängert werden.

Daniel Offenbacher. Von einem Spieler mit seiner Routine durfte man sicher mehr erwarten. Offenbacher pendelte in der abgelaufenen Saison zwischen Bank und Platz, war kein eindrücklicher Faktor im Spiel der Rieder. Auch sein Vertrag wurde nicht verlängert.

Valdir. Den Brasilianer konnte man um wenig Geld „ausprobieren“, aber die Bundesliga war für den 24-jährigen Stürmer dann doch eine Nummer zu groß.

Robin Ungerath. Bei der deutschen Neuverpflichtung aus Burghausen hoffte man wohl, dass er schon weiter ist. Der 23-Jährige traf zwar in neun Spielen für die zweite Mannschaft neunmal, aber in der Bundesliga reichte es vorerst nur für zwei Kurzeinsätze. Komplett abschreiben sollte man den Torjäger, dessen Vertrag noch ein Jahr läuft, allerdings noch nicht.

Überraschung

Leo Mikic. Der Kroate wurde aus Kapfenberg als zusätzliche Option für die Offensive geholt und avancierte zum Superjoker der Liga. Vier seiner fünf Saisontore erzielte er nach Einwechslungen, unter anderem das schon jetzt legendäre 2:2 gegen Red Bull Salzburg. Zudem traf der 25-Jährige gegen die meisten großen Klubs, scorte auch gegen Sturm, Rapid und den WAC. Wenn er in diese Leistungen noch die nötige Konstanz hineinbringen kann, könnte er noch sehr wertvoll für die „Wikinger“ werden.