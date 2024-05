Tops, Flops, Stats, Rückblick: Blau-Weiß Linz 2023/24

Die Saison 2023/24 ist zu Ende und wir ziehen Bilanz. Mannschaft für Mannschaft bewerten wir die sportlichen Leistungen ausgewählter Spieler und des Teams selbst,...

Die Saison 2023/24 ist zu Ende und wir ziehen Bilanz. Mannschaft für Mannschaft bewerten wir die sportlichen Leistungen ausgewählter Spieler und des Teams selbst, führen unsere Vorschläge für „Tops“ und „Flops“ der Saison ins Treffen und blicken am Ende zudem noch auf die wichtigsten Fakten und Statistiken der Saison.

Heute blicken wir auf den Aufsteiger Blau-Weiß Linz, der phasenweise enorme Schwächephasen durchlief, dann aber wieder für handfeste Sensationen sorgte.

Ungeschlagen gegen Salzburg

Es war schon eine ausgesprochen merkwürdige Saison, die die Blau-Weißen nach ihrer Rückkehr in die Bundesliga hinlegten. Einerseits holte man aus zwei Spielen vier Punkte gegen Salzburg und gewann das zweite Linzer Derby gegen den LASK mit 2:0, andererseits schüttete man völlig unnötig gegen die kleinen Klubs aus, gewann etwa kein einziges der vier Saisonduelle mit dem SC Austria Lustenau.

Am Ende reichte es dennoch recht deutlich für den Klassenerhalt und unterm Strich durfte man im Donaupark mit dem Erreichten zufrieden sein. Trainer Gerald Scheiblehner formte die Mannschaft gut, konnte sie aus einem zwischenzeitlichen Loch holen und entwickelte trotz des großen Drucks im Abstiegskampf einige vielversprechende Kicker. Klar ist aber auch, dass die zweite Bundesligasaison wohl schwerer werden wird, als es die „Premiere“ war.

TOPS

Ronivaldo

Der routinierte Brasilianer war wie zu erwarten die Lebensversicherung für die Blau-Weißen. Ronivaldo traf beim Auswärtssieg in Salzburg, beim Heimsieg gegen den LASK, sammelte insgesamt zehn Saisontore und vier Assists, war aber auch in der Entstehung von Toren und Torchancen stets ein wichtiger Faktor. Ohne seiner Routine und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor wäre die Saison für die Linzer sicher schwieriger geworden.

Simon Pirkl

Der Tiroler marschierte unermüdlich den Flügel auf und ab, spielte in allen Partien von Beginn, in denen er spielberechtigt war, fehlte nur einmal aufgrund einer Gelbsperre. Mit vier Toren und fünf Assists war der Linksverteidiger der Spieler mit den zweitmeisten Scorerpunkten nach Ronivaldo. Allgemein eine richtig starke Leistung für seine erste Bundesligasaison.

Conor Noß

Gerade zu Saisonbeginn war der Deutsch-Ire ein effizienter und wichtiger Spieler für die Linzer. Zwar konnte der gebürtige Düsseldorfer seine Form nicht über die gesamte Spielzeit halten, aber der 23-Jährige war dennoch als wichtiger Akteur fürs Linzer Umschaltspiel zu bezeichnen.

Manuel Maranda

Der 26-Jährige entwickelte sich nach und nach zu einem echten Leader im Abwehrzentrum und war für die Scheiblehner-Elf eine echte Bank. Da sein Vertrag ausläuft wird es sehr spannend werden, ob eine Verlängerung möglich ist, oder ob Maranda doch wieder einen Sprung nach etwas weiter oben wagt.

FLOPS

Michael Brandner

Der Kapitän der Linzer spielte nach dem Aufstieg praktisch gar keine Rolle mehr, was durchaus unerwartet kam. Ebenso unerwartet wie das Karriereende des erst 29-jährigen Mittelfeldspielers.

Mehmet Ibrahimi

In kurzen Momenten sah man immer wieder das große Talent des Deutsch-Kosovaren aufflackern, an seiner Effizienz und Stetigkeit muss der 21-Jährige aber definitiv noch arbeiten. Ibrahimi hat sicher Potential, muss aber den Sprung in den „Erwachsenenfußball“ schaffen, um nicht übrigzubleiben.

Fabian Windhager

In der Aufstiegssaison noch Stammspieler bei den Linzern war nicht absehbar, dass er in der Bundesliga eine solch untergeordnete Rolle spielen würde. Der Salzburger war plötzlich nur noch der dritte Rechtsverteidiger im Kader hinter Schantl und Gölles und kam auf magere vier Einsätze in der Liga.

Raphael Hofer

Vor der Saison noch als Hoffnungsträger fürs Mittelfeldzentrum aus Salzburg geholt, wurde die Leihe mit Raphael Hofer schon zur Saisonhalbzeit aufgelöst, nachdem er nur auf sechs Bundesligaeinsätze kam.

AUFSTEIGER

Simon Seidl

Wie sein älterer Bruder Matthias, der mittlerweile Stamm bei Rapid und Nationalspieler ist, kam Simon Seidl vor zwei Jahren aus Kuchl und entwickelte sich prächtig. Die Spitze der Fahnenstange ist beim 21-jährigen, offensiven Mittelfeldspieler noch nicht erreicht und im Herbst spielte er sich ins österreichische U21-Nationalteam, wo er auch jetzt noch ein vollwertiges Kadermitglied ist.

STATISTIKEN

Tore

10 – Ronivaldo

4 – Simon Pirkl, Simon Seidl

3 – Manuel Maranda

2 – Paul Mensah, Conor Noß, Julian Gölles, Kristijan Dobras

1 – Alexander Briedl, Stefan Feiertag, Tobias Koch

Assists

5 – Simon Pirkl

4 – Ronivaldo, Fabio Strauss

3 – Paul Mensah, Julian Gölles

2 – Conor Noß, Kristijan Dobras, Stefan Feiertag

1 – Simon Seidl, Alexander Briedl, Marco Krainz, Danilo Mitrovic, Alem Pasic, Marcel Schantl

Assist-Assists

5 – Ronivaldo, Conor Noß

2 – Simon Pirkl, Simon Seidl, Paul Mensah, Manuel Maranda, Marco Krainz

1 – Julian Gölles, Kristijan Dobras, Tobias Koch, Nicolas Schmid

Gesamte Punkte: 32

Expected Points: 38.50

Erzielte Tore: 33

Expected Goals: 36.52