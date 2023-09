LASK-Fans: „Unserie gegen Hartberg beenden!“

Unmittelbar nach dem Highlight-Spiel gegen Liverpool geht es für den LASK heute zu Hause gegen aufstrebende Hartberger. Wir haben die Erwartungen und Meinungen der...

Unmittelbar nach dem Highlight-Spiel gegen Liverpool geht es für den LASK heute zu Hause gegen aufstrebende Hartberger. Wir haben die Erwartungen und Meinungen der LASK-Fans vor dem Spiel im Austrian Soccer Board, Österreichs größter Fußballcommunity eingeholt.

LASK08: „So liebe Leute, nach Liverpool ist vor Hartberg. Wäre natürlich mega, hier gleich gegen einen „Angstgegner“ nachzulegen und sich drei Punkte zu sichern. Dann würde ich dem Kampf um das obere Playoff im Herbst schon wesentlich entspannter entgegenschauen. Bin gespannt, wem Sageder eine Pause gönnen wird – prinzipiell können wir ja auch allen Positionen tauschen.“

MaDDog90: „Ich denke es kommt Bello für Renner und Mustapha für Ljubicic. Sonst keine Rotationen. Wenn dann eher nächste Woche im Cup gegen Imst.“

Traunseelaskler: „Ich hoffe, dass wir die gegen Liverpool gezeigte Leidenschaft auch in der Bundesliga auf den Platz bekommen – mittlerweile scheint ja auch das Vertrauen in unsere neue Spielweise vorhanden zu sein, diese Überzeugung braucht es jetzt weiterhin, unabhängig vom Gegner! Hartberg zu unterschätzen wäre jedenfalls fatal. Einerseits sollte uns alleine die Vergangenheit eine Mahnung sein (die letzten acht Spiele gegen Hartberg nicht gewonnen, letzte Saison unter anderem das Heimspiel ernüchternd mit 0:3 verloren), andererseits aber auch die Hartberger Auftritte in dieser Saison. Der TSV hat sich gut verstärkt und spielt teilweise wirklich einen erfrischenden, schnellen Offensivfußball mit durchaus einigem Risiko in der Offensive – insofern rechne ich auch mit einer vollkommen anderen Charakteristik der Partie als beispielsweise gegen Lustenau. Insofern heißt es, die eigenen PS auf den Platz zu bringen, dann sollte in Verbindung mit unserer Heimstärke auf der Gugl schon ein weiterer Erfolg realistisch sein! Aufstellungstechnisch haben wir unsere beste Startformation mittlerweile gefunden, ich persönlich würde jetzt auch in dieser Partie nicht allzu viel rotieren und nur jenen eine Pause geben, die diese auch wirklich nötig haben. Ansonsten bietet sich aus meiner Sicht die anschließende Partie gegen Imst mehr für Rotation an. Außerdem gibt es mit fünf möglichen Wechseln genug Möglichkeiten, um zu reagieren, sollte manchen Spielern die Luft frühzeitig ausgehen. Ich freue mich jedenfalls und hoffe, dass wir unsere Unserie gegen Hartberg endlich beenden können!“

LASK08: „Schon 3 Saisonen gegen Hartberg nimmer gewonnen, das bietet Raum für Verbesserungen.“

Youngle90: „Mir ist klar, dass wir uns gegen die immer regelmäßig anschütten. Dass es aber so schlimm ist, hab ich anscheinend verdrängt. Zeit für eine Trendumkehr.“

Traunseelaskler: „Der Blick auf die Tabelle sollte jedenfalls noch einmal eine zusätzliche Motivation für das morgige Spiel sein – trotz des holprigen Startes haben wir nun tatsächlich die Gelegenheit, in Schlagdistanz zur Tabellenführung zu gelangen. Es darf keine Ausreden geben, die Unserie gegen Hartberg muss endlich ein Ende haben, auch wenn der TSV gut in Form ist!“

JochenGierlinger: „Hoffentlich ist jedem klar, dass man nach Liverpool auch gegen Hartberg mit 100% reingehen muss. Wenn man aber an die 1. Halbzeit vom Donnerstag anschließen kann, werden wir dieses Spiel gewinnen. Bin schon gespannt ob Sageder etwas rotieren wird. Denke aber, dass wir eher im Cup rotieren werden und heute beinahe die gleiche Elf wie gegen Liverpool sehen werden.“

Der Athletiker: „Wenn fit würde ich Kone, Ba und Goiginger bringen.“

Eldoret: „Ich glaub das wird auch so sein. Nur statt Goiginger wird wahrscheinlich Mustapha oder Usor beginnen. Vielleicht auch noch Taloverov oder Ljubic statt Jovicic. Mehr Veränderungen gegenüber Donnerstag wird’s wahrscheinlich nicht geben. Gegen die unangenehmen Hartberger würde ich nicht zu viel experimentieren.“

Mehr Fanmeinungen zum LASK findet ihr im LASK-Forum des Austrian Soccer Board.