Rapid-Fans: „Müssen Sturm einen richtigen Fight liefern!“

Der SK Rapid hat zuletzt vier Pflichtspiele in Serie nicht gewonnen und möchte nun gegen Sturm Graz wieder auf die Siegerstraße finden. Ob das...

Der SK Rapid hat zuletzt vier Pflichtspiele in Serie nicht gewonnen und möchte nun gegen Sturm Graz wieder auf die Siegerstraße finden. Ob das die Fans für möglich halten, haben wir im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum nachgelesen.

dingo: „Ich hoffe, Hofmann ist wieder fit – wie erfolgsversprechend es mit Moormann ist, hat ja u.a. das Cupfinale gezeigt. Wenn Schick wieder bereit wäre, eventuell Kasanwirjo in die Innenverteidigung.“

Kabinenparty: „Wir haben in den letzten Jahren gegen stärkere Gegner oft besser gespielt als gegen schwächere Teams. Das ist meine Hoffnung, dass wir ein gutes Spiel abliefern.“

Boidi: „Würde aufgrund der Kampfstärke Grgic vor Kerschbaum sehen, ansonsten wird’s wahrscheinlich die selbe Aufstellung wie gegen den WAC (Hofmann statt Kongolo halt).“

schleicha: „Also so wie Kasanwirjo gespielt hat, ist es mir lieber er ist weit weg von der Innenverteidigung. Dieses Ballannehmen und danach Übersteiger nach innen, gefolgt vom Haken nach außen hat man bei Sturm vermutlich schon gesehen. Da hatte er gegen den WAC schon paar Mal Glück, dass er den Ball nicht verloren hat. Gegen Mannschaften die besser pressen, muss er einfach den Ball zurück zum Tormann spielen oder die Frucht nach vorne hauen mit einer Direktabnahme. Mir wäre Hofmann wesentlich lieber – der meiner Meinung nach auch bisher sehr gut spielte diese Saison. Hoffentlich wird der irgendwie fit.“

Hiasl99: „Versteh irgendwie nicht, warum wir gegen Sturm das Stadion nicht vollkriegen. Wär ich ein neutraler Zuschauer (oder halt Gelegenheitsrapidler), würde mich diese Partie deutlich mehr reizen als Spiele gegen Salzburg oder die Austria.“

Schwemmlandla3: „Grgic brauchen wir unbedingt gegen Sturm (bzw. generell in unserem Spiel). Und für mich wäre Oswald derzeit auch vor Kühn auf der rechten Offensivposition. Finde ich gut.

Im Grunde sind diese zwei Personalien wohl auch die einzigen die offen sind (also hoffentlich, denn Hofmann in der Innenverteidigung sollte erst gar keine Diskussion sein). [..] Mayulu hat ein wunderschönes Tor erzielt am Sonntag. Findet generell besser rein. Der muss jetzt unbedingt spielen. Nur das bringt ihn weiter. Gegen den Ball muss er sich natürlich steigern, da wird man hoffentlich dran arbeiten. “

flonaldinho10: „Gibt’s wohl auch nicht oft für Sturm, dass ein Auswärtsduell gegen uns nominell das leichteste und uninteressanteste Spiel in einer englischen Woche ist.“

P200E: „Ich hab für Sonntag ein gutes Gefühl, was für das Match wohl wenig bedeutet, aber mir ein gutes Gefühl gibt. Ansonsten: kämpfen und siegen, alles in die Waagschale werfen. Fehler können und dürfen passieren, aber wenn bitte wegen dem Druck des Gegners und nicht wegen Dummheit wie letzten Sonntag.“

derfalke35: „Das letzte Aufeinandertreffen haben wir ja für uns entschieden, das sollten wir unbedingt wiederholen, für die nächsten drei Spiele gilt es wichtige 7+ Punkte einzufahren.“

Greenspan: „Aufgrund der zuletzt gezeigten Leistungen und Ergebnisse sind die Grazer Favorit und werden auch die drei Punkte einfahren. Erst mit Burgstaller wird es besser werden, schön langsam wird man sich konkret um einen Nachfolger umsehen müssen.“

Totaalvoetbal: „Im Cup Finale hatten wir eine furchtbare Statistik bei Eckbällen. 10 Eckbälle und kein einziger davon war gefährlich. Mehrmals sind wir sogar in einen Konter gelaufen. Es wäre schön hier heute eine Verbesserung zu sehen. Das zeigt, dass bei uns strukturiert analysiert und gearbeitet wird. Grundsätzlich erwarte ich mir heute einen Sieg. Man konnte zuletzt gegen drei Dorfclubs nicht gewinnen. Jetzt sind Trainer und Spieler in der Pflicht.“

Caspar01: „Du musst das Spiel heute gewinnen sonst stehst beim Derby mit dem Rücken zur Wand. Und die Austria liegt uns wie man weiß besonders gut. Vier Punkte aus diesen beiden Spielen müssen her. Mindestens.“

ImmerWiederRapidWien: „Man hat dann gleich im nächsten Heimspiel gegen Sturm im Sommer ein Tor nach einer Ecke erzielen können. Und auch diese Saison sind wir da nicht komplett ungefährlich, haben gegen BW Linz und WAC je ein Eckballtor gemacht und gegen den WAC noch eines nach einem Freistoß. Drei Standardtore in acht Runden ist schon in Ordnung, kann mir nicht vorstellen, dass die anderen Vereine da wesentlich mehr haben.“

mike380: „Wir müssen sehr aggressiv spielen, damit es richtig intensiv wird. Dann wird Sturm sehr wohl das Spiel vom Donnerstag spüren. Und es liegt an uns, ob wir die dummen Eigenfehler abstellen und die Torchancen besser nützen. Und ich hoffe, dass Maxi Hofmann durchhält.“

schleicha: „Mich fuckt es einfach nur an, dass wir heute, nach dieser Auslosung für den Saisonstart, statt um den Platz an der Sonne darum spielen, ob wir irgendwie ins obere Playoff rutschen und vorm Derby wieder mal komplett im Schwimmen sind. Einfach nur ärgerlich und ein Sieg heute ist halt auch alles andere als wahrscheinlich, so wie wir derzeit auftreten und Geschenke verteilen.“

Mehr Fanmeinungen zum SK Rapid findet ihr im Rapid-Forum des Austrian Soccer Board.