Austria-Fans: „Drei Punkte oder es werden stürmische Zeiten in Favoriten!“

Die Wiener Austria ist auf dem Weg in eine handfeste Krise. Auswärts in Altach will man nun endlich wieder auf die Siegerstraße zurückfinden. Wir haben die Erwartungen der Austria-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingefangen.

Joe283: „Leider bin ich auch kein Freund mehr des Systems der Dreierkette bei uns, obwohl ich das System mit geeignetem Personal eigentlich super finde. Obwohl die Meinungen zweigeteilt sind, bin ich trotzdem pro Systemwechsel und würde zumindest im Cup-Spiel eine Viererkette probieren. 4-2-3-1 wäre wahrscheinlich vielen zu defensiv aber ist meiner Meinung nach eine Formation die auch manche individuelle Fehler verzeiht.“

Violettesbluat: „Wieder kein leichtes Spiel! Ich hoffe, wir können vor dem Derby ein Erfolgserlebnis mitnehmen. Wäre ich Wimmer würde ich auf 4-2-3-1 umstellen, ich denke unser Kader gibt das eher her.“

Rickson: „Altach hat gegen Sturm im letzten Heimspiel schon eine sehr gute Leistung geboten. Wie die Grazer da drei Punkte mitnehmen konnten, wissen’s bis heute nicht. So ein auftritt gegen uns und ich sehe schwarz für Sonntag. Bedenkt man, dass Altach auswärts auch in besseren Zeiten für uns immer schwer zu knacken war, sieht’s gleich noch finsterer aus.“

The1Riddler: „Ich würde mich freuen, wenn ich eine Mannschaft mit Perspektive am Platz sehe – dann ist mir das Ergebnis auch egal. Was ich nicht möchte, eine biedere Durchschnittsmannschaft ohne Perspektive, welche dadurch besticht bei uns nicht so schlecht zu verdienen, aber wenig zu Leisten. Ich möchte keinen Schmidt, keinen Potzmann, keinen Holland (außer er bleibt Ankersechser) und auch keinen Ranftl sehen. Leider darf ich mir das nur wünschen, sehen werde ich die genannten Spieler und die Wahrscheinlichkeit eines Sieges halte ich für überschaubar, aber vielleicht kann ich mich dann sogar freuen, wenn er gelingt. Mich haben sie erfolgreich desillusioniert.“

Bgld.-Veilchen: „Ein Sieg im Ländle wäre diesmal so verdammt wichtig, um den Turnaround zu schaffen, um Selbstvertrauen zu tanken. Die Grünen werden vermutlich gegen Sturm verlieren. Wenn wir in Altach gewinnen und im Derby nachlegen können, schaut das Ganze wieder viel freundlicher aus. Aber step by step, zuerst 3 Punkte in Altach, wurscht wie!“

schickimicki: „Tipp 0:3 (3x Gruber). Nachdem wir nun den Weg der schweren Auslosung gemeistert haben wird die Odyssee der Entbehrungen nun Früchte tragen. Alles andere als ein Befreiungsschlag gegen die Fußballmacht Altach wäre eine herbe Enttäuschung.“

Gatrik: „Wir werden unsere 2 obligatorischen Gegentreffer kassieren zwecks Erhaltung der Quote und dann wieder traurig nach Hause fahren. In der Analyse wird man von „individuellen Fehlern“ sprechen, aber sonst passt eh alles.“

bigben79: „Heute haben wir extrem viel Druck… holen wir keine drei Punkte werden es stürmische Zeiten in Wien X.“

paulaustria: „Wir können auf einen Punkt an Rapid rankommen und das wäre vor dem Derby sehr sehr wichtig, dann könnte es, wenn man wirklich irgendwie (ich weiß nicht wie das mit den derzeitigen Leistungen gehen sollte, aber beim Derby geht ja bekanntlich alles) gewinnt, an den Grünen theoretisch sogar noch in der Hinrunde vorbeiziehen. Aber so optimistisch will ich mal jetzt gar nicht sein. Ein Sieg heute wäre einfach mal ein guter Anfang, sonst schaut die Tabelle schon wirklich düster aus.“

zizou5: „Mein Wunsch wäre ja mehr Mut zu jungen Spielern aber ja, das ist bisher nicht Wimmers Stärke und in der jetzigen Situation schon mal gleich gar nicht… Wird ein heiß umkämpftes Spiel und bis zum Schlusspfiff eine enge Geschichte.“

paulaustria: „Wir werden schon nicht verlieren. Ich gehe bei uns von einem hart erkämpften, aber nicht überzeugendem Sieg aus, während Sturm schon aus Prinzip Punkte liegen lässt, weil sie gegen die Grünen spielen und die Dosen gestern verloren haben. Also wahrscheinlich ein Unentschieden.“

