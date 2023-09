Sturm-Fans: „Hoffentlich haben wir keine Angst vor der Tabellenführung“

Nach dem 1:2 gegen Sporting möchte der SK Sturm Graz in der Bundesliga im Auswärtsspiel gegen Rapid wieder anschreiben. Wir haben die Erwartungen der...

Nach dem 1:2 gegen Sporting möchte der SK Sturm Graz in der Bundesliga im Auswärtsspiel gegen Rapid wieder anschreiben. Wir haben die Erwartungen der Sturm-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Schwoaza Kärntner: „Weiß nicht, warum. Aber ich hab das Gefühl, dass wir Rapid am Sonntag richtig herspielen werden. Bisschen den Frust von Sporting von der Seele spielen. Mein Wort in Gottes Ohr.“

Vuibrett: „Wir sind die bessere Mannschaft und wenn wir’s aufs Feld bringen, was wir können, werden’s die drei Punkte. Wäre auch wünschenswert, nach den Meldungen aus Wien, wie schwach wir nicht seit Wochen sind. [von einigen Rapid-Fans, Anm.] [..] Nasenbohrer sind’s natürlich keine – jedoch auch einfach unter uns zu stellen. Fand die gestrige Partie jetzt auch nicht so extrem anstrengend, wird aber sicher ein wenig rotiert. Nichtsdestotrotz musst den Anspruch haben auch in Wien zu gewinnen und so wird es hoffentlich auch sein.“

graz_fan: „Da wir ein hartes Spiel gestern hatten, wird sicher rotiert. Hoffe das Kiti mal eine Pause bekommt und Horvat spielt. Rapid ist ausgeruht. Für mich eher ein Spiel auf Augenhöhe. Rapid ist durchaus in der Lage uns mit Kühn und Seidl Probleme zu bereiten.“

steinzeit: „Das Schöne am Fußball ist ja, dass drei Tage später wieder alles anders sein kann/muss. Ilzer wird diese „Fruststimmung“ in eine positive „Jetzt erst recht“-Mentalität verwandeln und ich bin ich überzeugt, dass da 11 Stürmler von der ersten Minute an die Rapidler fressen werden/wollen. [..] Wir sind Sturm und werden Sonntag unsere Klasse den Wienern eindrucksvoll vorführen. Sich auf „Barisic raus“-Chöre freuend werde ich siegessicher den Weg vom Schweizerhaus antreten.“

Stgr1909: „Bitte unbedingt mal wieder Horvat in die Startelf rotieren. Außerdem gegen Rapid würde ich wieder Wlodarczyk aufstellen. Generell wird nicht viel verändert werden. Denke eher dass im Cup einige geschont werden. Dort vielleicht mal die Chance für Johnston, Serrano, Fuseini, Teixeira. Generell alle die weniger Spielzeit hatten.“

GrazTiefschwarz: „Gefährliches Spiel in meinen Augen. Ganz so siegessicher, wie einige hier es sind, bin ich ehrlich gesagt nicht momentan. Alles reinhauen und bitte, bitte, bitte, gewinnen.“

Ray09: „Wird stimmungstechnisch bestimmt super und ich hoffe, spielerisch auch und tippe auf ein 2:0 für Sturm (mit Scherpen, der diesmal die 0 wieder festhält).“

Vuibrett: „Schick bei Rapid wieder im Mannschaftstraining, Burgstaller macht zumindest leichte Einheiten wieder mit. Am Sonntag aber beide keine Option.“

11mousa: „Direkt nach einem wichtigen Spiel gegen einen nicht komplett blinden Außenseiter. Einfach konzentriert spielen (vielleicht zur Abwechslung Horvat statt Hierländer probieren und dann eventuell mit Bøving ersetzen), vorne Wlodardzyk statt Bøving und dann 90 Minuten konzentriert und fokussiert bleiben. Dann sollte das eigentlich klappen.“

Manu_Graz: „Man ist nach 7 Spielen ungeschlagen und hat ein wichtiges Spiel vor sich. Offensiv sind mit Wlodarczyk, Sarkaria, Teixeira, Bøving und Fuseini alle fit. Ich tippe auf ein 1:1 und wäre damit zufrieden. Die letzten 2 Spiele waren sehr intensiv. Schnegg, Horvat und Wlodadrczyk würde ich reinrotieren. Gerne auch Johnston in Wien und nicht in Horn und mal mehr Minuten.“

Veteran82: „Punktemäßig sind wir auch mit einer Niederlage voll im Soll, allerdings sehe ich uns qualitativ auf jeder Position klar besser aktuell! Einzig Affengruber macht mir Sorgen, wobei ist ja wieder Bundesliga… und Rapid ist bei weitem nicht Sporting. Hoffe Horvat darf wiedermal von Anfang an ran. Der ist richtig stark. Wundert mich nicht, dass Seidl zu Rapid ging, der wäre wohl nur Nummer 3 hinter Kiteishvili und Horvat gewesen und hinter Prass sowieso. Aber guter Kicker. Nachdem Barisic eh schon wieder gesagt hat, wir sind gegen Rapid extra motiviert, hat er sich seine Ausrede eh schon selbst gelegt.“

JoggaBonito: „Nach der Salzburg-Niederlage wär’s halt ein Klassiker, wenn wir heute Angst vor der Tabellenführung haben.“

Vampy99: „Heute geht’s also um die Tabellenführung… somit kann ich mir irgendwie nicht vorstellen dass wir gewinnen. Da haben wir dann wahrscheinlich wieder Nervenflattern. Ich hoffe ich irre mich.“

SchenaPeda: „Morgen Sieg und dann die restliche Saison einfach nicht mehr in der Tabelle überholen lassen. Salzburger hassen diesen Trick.“

Vuibrett: „Das Ergebnis heute in Sbg aber auf alle Fälle ein Warnsignal in Richtung aller, die meinen man sollte doch ordentlich durchrotieren.“

rmax1: „Bin neugierig, ob wir heute auch rotieren und wenn ja, wovon ich ausgehe, in welchem Ausmaß. Bei dem Amateuren spielt heute nur Javi Serrano von der ersten. Eventuell spielt heute ja auch Johnston von Beginn an?“

Paul M: „Also mir würde es sehr gefallen, wenn wir dieses Wochenende als Tabellenführer abschließen könnten, alleine deshalb, um den Salzburgern zu zeigen, dass sie sich anstrengen werden müssen, wenn sie wieder Meister werden wollen.“

JoggaBonito: „Ich geh heute von einem Lavalee-Debut aus, Affengruber mal eine kleine Pause zu geben, kann nicht schaden.“

graz_fan: „Nachdem gestern Salzburg gezeigt hat wie man zu viel rotiert und der Gegner Rapid zu gut ist, denke ich das max. 4 Spieler gewechselt werden. Mein Tipp Schnegg, Horvat, Wlodarczyk und vielleicht Geyrhofer?“

