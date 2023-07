Nach Okafor-Transfer: Holt der AC Milan nun auch Lucas Gourna-Douath?

Der AC Milan verpflichtete vor wenigen Tagen den Salzburger Stürmer Noah Okafor. Sind die Mailänder nun auf den Geschmack gekommen und wollen weitere Spieler...

Laut dem Journalisten Nicolo Schira, der mit seinen Transfergerüchten immer wieder richtig liegt, soll der AC Milan nach dem Transfer von Noah Okafor nun an einem weiteren Salzburger Interesse haben. Die Rede ist vom defensiven Mittelfeldspieler Lucas Gourna-Douath, der erst vergangenen Sommer gegen eine Ablöse von 13 Millionen Euro von AS St.-Etienne zu den Salzburgern wechselte und neben sechs Spielen in der Champions League 21 Mal in der Liga auflief.

Der defensive Mittelfeldspieler hätte noch mehr Einsätze in der österreichischen Bundesliga absolviert, wenn er sich nicht immer wieder kleine Verletzungen, wie eine Sprunggelenkverletzung oder eine Bänderverletzung zugezogen hätte.

Nicolo Schira verlautbarte nun, dass sich der AC Milan nach dem jungen Talent erkundigt haben soll. RB Salzburg wird im Gegensatz zum Transfer von Noah Okafor wahrscheinlich keine Eile haben, das Mittelfeld-Talent zu verkaufen, da sein Vertrag noch bis Sommer 2027 läuft und Gourna-Douath noch über eine Menge an Entwicklungspotential verfügt.

Die Mailänder müssten den amtierenden Meister wohl ein sehr großzügiges Angebot machen, damit sie den 19-Jährigen abgeben, zumal mit Nicolas Seiwald ein weiterer Akteur aus der Mittelfeldzentrale den Klub bereits Richtung Leipzig verließ. RB Salzburg nahm heuer schon rund 76 Millionen Euro auf dem Transfermarkt ein und steht auch in dieser Hinsicht alles andere als unter Druck einen weiteren Transfer tätigen zu müssen.