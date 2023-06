Moussa Koné steht vor Wechsel zum LASK

Laut den oberösterreichischen Nachrichten wird der LASK bald einen Neuzugang verkünden. Es handelt sich um den 26-jährigen Mittelstürmer Moussa Koné, der seine Goalgetter-Qualitäten bislang...

Bereits im März gab es Gerüchte um einen Transfer von Moussa Kone zum LASK. Der pfeilschnelle Mittelstürmer wechselte Anfang 2018 vom FC Zürich zu Dynamo Dresden, wo er innerhalb von zwei Jahren 62 Pflichtspiele absolvierte und dabei 23 Tore und zehn Assists beisteuerte. Es folgte ein Wechsel zu Olympique Nimes. Kone schoss in seiner ersten Saison neun Treffer, stieg aber dennoch mit seiner Mannschaft in die zweite Liga ab, wo er in der darauffolgenden Saison elf Tore erzielte.

Vergangene Spielzeit kam er nur auf acht Einsätze von Beginn an und wurde ganze 16 Mal von der Bank eingewechselt. Unter anderem machte dem Angreifer im Frühjahr eine Adduktorenverletzung zu schaffen.

Kones Torquote kann sich aber sehen lassen! Für den FC Zürich erzielte er in 58 Pflichtspielen 26 Treffer und sieben Assists, wobei die meisten Scorerpunkte in der Challenge League, der zweithöchsten Schweizer Spielklasse, glückten. Für Dynamo Dresden steuerte er 23 Tore und zehn Assists in 62 Partien bei und für den französischen Klub gelangen ihm in 94 Pflichtspielen immerhin 28 Tore und zwei Assists.

Zuletzt lief es in der Ligue 2 allerdings nicht nach Wunsch und ein Neustart beim LASK soll nun her. Vorteilhaft ist sicherlich, dass er einen Teil seiner Karriere bereits im deutschsprachigen Raum verbrachte und zudem mit Sascha Horvath einen seiner zukünftigen Mitspieler kennen wird, da er mit ihm zusammen bei Dynamo Dresden spielte.

Die LASK-Fans können sich auf einen sehr schnellen Spieler freuen, der in der Offensive auf mehreren Positionen einsetzbar ist. Mit diesem Video könnt ihr euch selbst ein Bild von dem Mittelstürmer machen: