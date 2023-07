Sechster italienischer Klub für Gucher, Kreuzriegler zurück in Norwegen

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Namory Cissé

ST, 20, AUT | Fortuna Sittard – > SC Austria Lustenau

Austria Lustenau verstärkt seine Offensive mit dem jungen, österreichischen Langzeitlegionär Namory Cissé. Der 20-jährige Stürmer wechselte bereits im Oktober 2017, damals 14-jährig, in den Nachwuchs des 1. FC Köln, wo er fünf Jahre spielte. Zuletzt spielte er für die zweite Mannschaft des niederländischen Klubs Fortuna Sittard. In Lustenau, wo er einen Vertrag bis 2025 unterschrieb, konnte er bereits zweimal anschreiben: Beim 8:0-Sieg im ÖFB-Cup bei Silz/Mötz wurde er zur Pause eingewechselt und erzielte einen Doppelpack.

Maximiliano Moreira

LV/DM, 29, URU | SK Austria Klagenfurt – > Panserraikos

Nach fünf Jahren in Klagenfurt wechselt der uruguayische Defensivmann Maximiliano Moreira nach Griechenland und unterschreibt für eine Saison beim Erstligisten Panserraikos. Der Linksfuß wechselte 2017 zur Austria an den Wörthersee, bestritt zunächst 70 Spiele in der 2. Liga und dann 39 Spiele in der Bundesliga. Zuletzt kam der verlässliche Uruguayer häufiger im defensiven Mittelfeld, anstatt auf seiner Stammposition in der linken Abwehr zum Einsatz. Panserraikos hat einen uruguayischen Trainer und wurde letzte Saison Meister in der zweiten griechischen Liga.

Robert Gucher

DM, 32, AUT | Pordenone – > Lucchese 1905

Österreichs langjähriger Italien-Legionär Robert Gucher verlässt Pordenone nach nur einem halben Jahr und wechselt zum Drittligisten Lucchese, wo er einen Zweijahresvertrag unterschrieb. Gucher wechselte bereits vor 15 Jahren vom GAK nach Italien und spielte dort für Frosinone, den CFC Genua, Vicenza, Pisa und zuletzt Pordenone. Zwischenzeitlich kehrte er für 1 ½ Jahre nach Österreich zurück und spielte für Kapfenberg. Die meisten Spiele absolvierte der Mittelfeldroutinier in der Serie B, Italiens zweiter Liga. Dort stand Gucher 169-mal auf dem Platz und steuerte zehn Tore und 25 Assists bei. Aber auch in der Serie A kann der Steirer auf 24 Einsätze zurückblicken.

Martin Kreuzriegler

IV, 29, AUT | Widzew Lodz – > Valerenga Oslo

Der österreichische Innenverteidiger Martin Kreuzriegler kehrt nach 1 ½ Jahren im polnischen Lodz nach Norwegen zurück, wo er bereits von Sommer 2020 bis Jänner 2022 für Sandefjord spielte. Sein neuer Klub ist der traditionsreiche Hauptstadtklub Valerenga, wo er einen Vertrag bis zum Jahresende 2024 unterschrieb. Kreuzriegler verließ Österreich bereits im Sommer 2017 und unterschrieb beim maltesischen Erstligisten Hibernians Paola, wo er ein Jahr spielte. Danach kehrte er für zwei Jahre zu Blau-Weiß Linz zurück und brachte es später für Sandefjord in der ersten norwegischen Liga auf 51 Einsätze (2 Tore).