Salzburg-Goalie Köhn vor Wechsel zur AS Monaco

Laut französischen Medien buhlt die AS Monaco intensiv um Salzburg-Tormann Philipp Köhn, der bei den Monegassen die Nachfolge von Alexander Nübel antreten soll. Die beiden Klubs sollen sich bei den Verhandlungen bereits in einem fortgeschrittenen Stadium befinden.

„Monaco hat den Salzburger Torwart Philipp Köhn zu seiner Priorität gemacht. Die Gespräche zwischen den beiden Vereinen schreiten positiv voran.“ Das vermeldet das französische Portal lequipe.fr und merkt weiter an, dass insbesondere Sportdirektor Thiago Scuro von Köhn begeistert ist. Die AS Monaco soll den Schlussmann in der vergangenen Saison ganz genau beobachtet haben, angesichts des auslaufenden Leihvertrags von Alexander Nübel ein Nachfolger gesucht wurde.

Auch Neo-Trainer Adi Hütter wird den Schlussmann gut kennen und sicherlich erfreut sein, wenn der Salzburger zu seiner Mannschaft stößt. Köhn war in der vergangenen Saison der stärkste Tormann in der österreichischen Liga und zeigte zudem auch in der Champions League starke Leistungen. Bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar stand der Schweizer im Kader, musste sich aber hinter Stammtormann Yann Sommer einreihen. Mit Takumi Minamino steht ein weiterer ehemaliger Salzburger in den Reihen der Monegassen. Der Japaner kam in der vergangenen Saison in 18 Ligaspielen auf einen Treffer und vier Assists.

Köhn hat noch bis 2025 Vertrag und da die Salzburger wissen, was sie an ihrem Schlussmann haben, wird eine nicht unwesentliche Ablöse für den Tormann fällig. Mit Spannung wird der ehemalige LASK-Tormann Alexander Schlager diese Personalsituation verfolgen, da er bei einem Transfer zumindest kurzfristig die neue Nummer Eins im Kader ist, wobei es durchaus vorstellbar ist, dass der österreichische Serienmeister auf dieser Position noch nachrüsten wird.

Der bisherige Monaco-Tormann wird übrigens mit dem VfB Stuttgart in Verbundung gebracht. Nübels Wunsch ist bei seinem neuen Verein die Nummer Eins zu sein, was beim FC Bayern München nicht der Fall sein dürfte. Neben den Stuttgartern soll ein weiterer Klub außerhalb Deutschlands ebenfalls im Rennen um den Ex-Monaco-Tormann sein.