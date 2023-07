Adi Hütter unterschreibt bei der AS Monaco

Der österreichische Trainer Adi Hütter übernimmt das Traineramt bei der AS Monaco und fand damit rund ein Jahr nach seinem Engagement bei Borussia Mönchengladbach...

Die AS Monaco gab die Verpflichtung von Adi Hütter bekannt. Der achtfache französische Meister, der zuletzt im Jahr 2017 am Ende der Saison ganz oben in der Tabelle stand, konnte in den letzten Jahren nicht mehr an die ganz großen Erfolge anschließen und will mit dem österreichischem Coach den Abstand auf die Spitze verkleinern. In der vergangenen Saison landete man mit 20 Punkten Rückstand auf Paris Saint-Germain auf Platz 6.

Sportdirektor Thiago Scuro begrüßte den neuen Trainer mit diesen Worten: „Wir freuen uns sehr, Adi Hütter bei AS Monaco begrüßen zu dürfen. In den letzten Jahren hat sich Adi in verschiedenen Ligen und auf europäischer Bühne bewährt. Diese unterschiedlichen Erfahrungen, gepaart mit seiner Führung und einem von einem lebendigen, zukunftsorientierten Stil geprägten Profil, entsprechen in jeder Hinsicht unseren Erwartungen, um mit der Mannschaft einen neuen Meilenstein zu erreichen“.

Adi Hütter war nach seiner aktiven Karriere zunächst in Österreich als Trainer tätig, wo er neben Stationen in Altach und Grödig im Jahr 2015 mit RB Salzburg Meister wurde. Es folgte eine erfolgreiche Zeit in der Schweiz, wo er nach zwei Vizemeistertitel mit den Young Boys im Jahr 2018 die Meisterschaft holte. Mit Eintracht Frankfurt kam er bis ins Halbfinale der Europa League und des DFB-Pokals. Nach einem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach, wo er als Nachfolger von Marco Rose eingestellt wurde, lief es weniger gut. Es gab zwar einen legendären 5:0-Sieg gegen den FC Bayern München, allerdings auch eine 0:6-Schlappe gegen den SC Freiburg. Nach seiner ersten Saison in Gladbach, der sein Team auf Platz 10 landete, wurde der Vertrag einvernehmlich von beiden Seiten vorzeitig aufgelöst.

Adi Hütter nahm sich eine einjährige Auszeit und wird nun viel Energie für seine neue Aufgabe bei der AS Monaco mitgebracht haben.