Verstärkt ein WM-Teilnehmer aus Kamerun Rapids Mittelfeld?

Laut ungarischen Medienberichten ist der SK Rapid an Samuel Oum Gouet interessiert. Vielen österreichischen Fußballfans wird der Name ein Begriff sein, denn der kamerunische Nationalspieler stand einige Zeit beim SCR Altach unter Vertrag.

Ungarische Medien berichten, dass der ehemalige Altach-Spieler Oum Gouet bei mehreren Vereinen im Gespräch sein soll. Neben Ujpest und dem FC Astana soll auch der SK Rapid Interesse am zentralen Mittelfeldspieler haben, der in seiner Altach-Zeit durchaus zu überzeugen wusste.

Samuel Oum Gouet ist bei seinem aktuellen Verein in Ungnade gefallen und wird keine Partie mehr für den KV Mechelen absolvieren. Der 25-Jährige absolvierte in seiner ersten Saison bei den Belgiern noch 27 Meisterschaftspartien und zeigte dabei durchaus gute Leistungen. Zu Beginn der neuen Saison verlor er aber seinen Stammplatz und kam nur noch sporadisch zu Einsätzen.

Der ehemalige belgische Nationalspieler Steven Defour stieg im Oktober vom Co.- zum Cheftrainer auf und gab Oum Gouet keine Chance mehr. Der finanziell angeschlagene Klub versuchte einige Spieler im Winter zu verkaufen. Neben Oum Gouet standen auch Dries Wouters und Iebe Swers auf der Liste der Spieler, die der Verein zu Geld machen wollte.

Das Trio durfte einige Zeit nur mit der B-Mannschaft mittrainieren. Oum Gouet nahm im Winter an der Weltmeisterschaft in Katar teil und spielte bei der 0:1-Niederlage gegen die Schweiz 90 Minuten lang im defensiven Mittelfeld durch. Als er zurückkam war gab es für ihn weiterhin keinen Platz mehr in Mechelens Kampfmannschaft.

Während die anderen Spieler wieder mit der ersten Mannschaft mittrainieren durften, gab Defour Oum Gouet keine Möglichkeit mehr auf eine Rückkehr bei den Profis. Oum Gouet, der mit seiner Degradierung natürlich nicht glücklich war, verpasste nämlich Trainingseinheiten mit der B-Mannschaft und besiegelte damit endgültig sein Aus bei seinem Klub. KV Mechelen will den Spieler nun im Sommer unbedingt verkaufen, zumal sein Vertrag bereits in einem Jahr ausläuft. Auch Oum Gouet wird einen Wechsel anstreben, da er aufgrund der oben beschriebenen Vorkommnisse keine Spielzeit mehr bekommen wird.

Der belgische Verein wird keine Unsummen für den zentralen Mittelfeldspieler verlangen können und Oum Gouet wäre durchaus ein interessanter Spieler für den SK Rapid, der schleunigst seine Baustelle in der Mittelfeldzentrale beheben müsste. Ein großer Nachteil ist jedoch sicherlich, dass der Kameruner keine Spielpraxis aufweist und im Jahr 2023 kein einziges Pflichtspiel in den Beinen hat.

Bei Altach überzeugte Oum Gouet im defensiven Mittelfeld in erster Linie mit viel Ruhe am Ball und einer großen Passsicherheit. Er kann gut die Bälle verteilen und wäre im Aufbauspiel eine Bereicherung für den SK Rapid. Aufgrund seiner starken Physis gewinnt er auch viele Zweikämpfe, wobei er jedoch nicht ein extrem aktiver Balleroberer ist, der sehr viele Räume alleine abdecken kann.