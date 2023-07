Ex-Rapid-Leihspieler wechselt zu Alkmaar

Der SK Rapid lieh im Jänner den niederländischen Rechtsverteidiger Denso Kasius aus, um auf die Ausfälle von Thorsten Schick und Martin Koscelnik zu reagieren....

Der SK Rapid lieh im Jänner den niederländischen Rechtsverteidiger Denso Kasius aus, um auf die Ausfälle von Thorsten Schick und Martin Koscelnik zu reagieren. Schon damals war abzusehen, dass die Hütteldorfer die Kaufoption eher nicht ziehen werden, da sie über den finanziellen Möglichkeiten der Grün-Weißen lag. Nun wechselte der Außenverteidiger zurück in sein Heimatland.

Beim FC Bologna kam Denso Kasius nicht am österreichischen Nationalspieler Stefan Posch vorbei, der vergangene Saison auf dieser Position nicht nur in der Defensive stabil war, sondern auch starke sechs Treffer und zwei Assists beisteuerte. Der FC Bologna war bereit das junge niederländische Talent ziehen zu lassen und AZ zahlte die geforderte Ablösesumme von drei Millionen Euro.

Auch in der Eredivisie wird Denso Kasius aber um seinen Stammplatz in der Mannschaft kämpfen müssen, da mit dem 23-jährigen japanischen Nationalspieler Yukinari Sugawara ein sehr starker Außenverteidiger unter Vertrag steht, der vergangene Saison in 47 Pflichtspielen vier Treffer und elf Assists beisteuerte. Sugawara könnte allerdings auch als Rechtsaußen vor Kasius auflaufen, wobei dies nicht seine Stammposition ist.

Denso Kasius zeigte beim SK Rapid immer wieder vielversprechende Ansätze, wobei hier in erster Linie sein Vorwärtsdrang und seine Geschwindigkeit hervorzuheben sind. Kasius war einer der schnellsten Spieler in der österreichischen Bundesliga. Es gab allerdings auch Schattenseiten, denn in der Defensive wirkte er nicht unbedingt sattelfest und hatte beispielsweise auch beim Wiener Derby große Schwierigkeiten mit seinem Gegenspieler Doron Leidner. Gegen Ende der Saison, als es auch bereits absehbar war, dass sein Gastspiel in Hütteldorf ein Ende finden wird, rutschte er sogar aus dem Kader. Man darf gespannt sein, ob der durchaus talentierte Außenverteidiger, der auch für das niederländische U21-Nationalteam drei Einsätze zu Buche stehen hat, nun bei AZ den Durchbruch schaffen wird.