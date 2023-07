Sturm Graz will gleich zwei slowenische U21-Teamspieler verpflichten

Der SK Sturm Graz arbeitet offenbar weiterhin fieberhaft an seinem „Portfolio“ an jungen, talentierten Kickern mit Weiterverkaufswert. Aus Slowenien stehen nun gleich zwei U21-Nationalspieler...

Der Etabliertere der beiden ist Svit Seslar, der in der abgelaufenen Saison mit Olimpija Ljubljana die slowenische Meisterschaft und auch den Cup gewinnen konnte. Der 21-jährige Offensivmann, der als „Zehner“ und als Rechtsaußen aufgeboten werden kann, steuerte in der Meistersaison neun Tore und vier Assists in 34 Ligaspielen bei. Der sechsfache U21-Teamspieler war demnach unumstrittener Stammspieler.

Seslar soll bereits den beiden italienischen Zweitligisten Como und Cremonese abgesagt haben. Als Ablösesumme stehen derzeit 850.000 Euro plus Boni und Weiterverkaufsbeteiligungen im Raum. Das berichtet der italienische Sportjournalist Lorenzo Lepore auf Twitter. Seslars Vertrag in Ljubljana läuft noch bis 2026.

Direkte Positionskonkurrenten für Seslar wären etwa Otar Kiteishvili und sein Landsmann Tomi Horvat, aber auch Sturm-Kapitän Stefan Hierländer.

Svit Sešlar 🇸🇮 | EXCLUSIVE 🔸He’s on the verge to sign with Sturm Graz 🔸Said no to #Como & #Cremonese 🔸Figures: 850 k € + % on future sale#Transfers pic.twitter.com/p2dLfDQDr6 — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) July 2, 2023

Ebenfalls nach Graz wechseln könnte laut dem slowenischen Medium PlanetNogomet, das Sturms Interesse an Seslar ebenfalls bestätigte, der Rechtsverteidiger Nejc Ahjmajer. Der 20-Jährige spielte eine gute Saison beim überraschenden Vizemeister Celje. Auch er besitzt noch einen Vertrag bis 2026.

Der Außenverteidiger stammt aus dem Nachwuchs von NK Maribor und bestritt bisher vier Länderspiele für die slowenische U21-Nationalmannschaft.

Auf der Rechtsverteidigerposition hat Sturm Graz ein wenig Nachholbedarf, nachdem Backup Sandro Ingolitsch den Verein verließ. Neben dem gesetzten Jusuf Gazibegovic verfügt Sturm auf dieser Position nur über den 22-jährigen Eigenbauspieler Samuel Stückler, der aber erst zwei Bundesligaspiele bestritt. Zudem machen auch immer wieder Gerüchte über einen möglichen Gazibegovic-Abgang die Runde.